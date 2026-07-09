Cuentos Sinfónicos fusiona narración y música en vivo para ofrecer una experiencia cultural para toda la familia

SANTIAGO.– La narración oral y la música en vivo se unirán en una propuesta cultural diseñada para públicos de todas las edades con la llegada de Cuentos Sinfónicos, un espectáculo que busca recuperar el valor de las historias contadas en familia y transformarlas en una experiencia inmersiva. La iniciativa estará liderada por el actor y cuentacuentos Nico Toro junto a la Orquesta de Cámara de Lampa, dirigida por Mike Pinto.

La presentación se realizará el próximo domingo 9 de agosto a las 11:30 horas en la Sala SCD Egaña, donde los asistentes podrán disfrutar de una combinación de relatos y música interpretada en vivo, una fórmula que pretende estimular la imaginación y generar espacios de encuentro entre distintas generaciones.

La propuesta surge en un contexto donde las alternativas de entretenimiento digital ocupan gran parte del tiempo de ocio de niños y adultos. Frente a esa realidad, los organizadores plantean una experiencia enfocada en la escucha activa, la creatividad y la conexión emocional que pueden generar los relatos cuando son compartidos en un entorno familiar.

Cuentos Sinfónicos busca rescatar una tradición que durante generaciones permitió transmitir historias, conocimientos y emociones a través de la palabra. En esta ocasión, cada narración estará acompañada por una orquesta en vivo que reforzará las sensaciones y atmósferas de cada escena, convirtiendo los relatos en una experiencia multisensorial.

«Contarle un cuento a un niño fortalece los vínculos. Es un acto de amor, de contención y de cariño que nos invita a volver a lo esencial. Hoy tenemos muchas formas de entretenernos, pero pocas generan una conexión tan profunda como sentarse a escuchar una historia juntos», señala Nico Toro, actor y narrador de Cuentos Sinfónicos.

Durante la función, la interacción entre la narración y la música será uno de los elementos centrales de la puesta en escena. Los sonidos de la orquesta acompañarán el desarrollo de cada historia, aportando intensidad a los momentos de emoción, suspenso y aventura, mientras los espectadores son invitados a imaginar personajes, paisajes y situaciones.

Los organizadores consideran que la combinación de ambas disciplinas artísticas permite ofrecer una experiencia diferente a la de un espectáculo convencional, al integrar elementos educativos, culturales y recreativos en una sola presentación.

«La narración y la música en vivo generan una experiencia completamente envolvente. La orquesta realza cada momento del cuento y hace que niños y adultos sientan que forman parte de la historia. Esa mezcla crea una atmósfera realmente mágica», explica Toro.

Más allá de su carácter artístico, la iniciativa también apunta a fomentar el interés por la lectura, la creatividad y la apreciación musical entre los más jóvenes. Los impulsores del proyecto sostienen que el contacto con estas expresiones culturales puede contribuir al desarrollo de la imaginación y fortalecer los lazos familiares mediante experiencias compartidas.

El espectáculo está concebido para que niñas, niños y adultos participen de una misma experiencia cultural, alejándose por un momento de las pantallas y redescubriendo el valor de escuchar una historia en comunidad. La propuesta busca demostrar que la narración oral sigue siendo una herramienta vigente para conectar generaciones y despertar emociones.

«Nos gustaría que las familias salieran con ganas de seguir leyendo en casa, de inventar nuevas historias y de descubrir la música desde otra mirada. Si un niño vuelve a pedir que le cuenten un cuento después de vivir esta experiencia, sentimos que nuestro objetivo está cumplido», agrega el actor.

Además de acercar a los más pequeños al mundo de los relatos y la música, Cuentos Sinfónicos pretende despertar en los adultos recuerdos vinculados a las historias que marcaron su infancia. La iniciativa busca que la experiencia se convierta en un espacio de encuentro donde diferentes generaciones compartan emociones y construyan nuevos recuerdos.

Con esta propuesta, Nico Toro y la Orquesta de Cámara de Lampa apuestan por ofrecer una alternativa cultural centrada en el poder de la palabra, la imaginación y la música en vivo, invitando a las familias a disfrutar de una experiencia artística que combina entretenimiento, aprendizaje y conexión emocional.