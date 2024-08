Bungie despidió a un director de maratón por comportamiento inapropiado

Razones del despido

Barrett fue despedido de la empresa tras una investigación interna después de que al menos ocho empleados denunciaran un comportamiento inapropiado. Según fuentes anónimas de Bloomberg, especialmente Barrett Algunas empleadas fueron descritas explícitamente como «atractivas». Pidió jugar con ellos. «Verdad o reto». También parece que señalaría repetidamente su riqueza y poder dentro de Bungie, sugiriendo esto Esto podría haberles ayudado a avanzar en sus carreras..

Una captura de pantalla del primer tráiler oficial del maratón.

Otras fuentes dicen que Barrett se hizo amigo de empleadas de varios departamentos y luego las halagó. Mensajes que traspasaron las fronteras entre el ámbito profesional y personaldonde algunas personas dentro de la empresa dijeron haber recibido insinuaciones no deseadas y sentirse incómodas.

«Creo que siempre he actuado con integridad y he sido respetuoso y apoyado a mis colegas, muchos de los cuales considero mis amigos cercanos», dijo Barrett en un comunicado enviado a Bloomberg.

«Nunca pensé que mis comunicaciones fueran no deseadas y nunca pensé que harían que alguien se sintiera incómodo. Si alguien se sintió así al interactuar conmigo, lo siento mucho».

Esta información llega unas semanas después de otro informe, que sugiere que Marathon estaría hecho jirones y que muchos dentro de Bungie no tendrían mucha fe en el proyecto, a pesar de que en marzo tomó las riendas Joe Ziegler, ex Riot Games. director que dirigió You Work On Valorant.