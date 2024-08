«Hay un paquete en entrega…» Luego la amarga sorpresa. Tenga cuidado cuando reciba este mensaje

Cada día se producen decenas de fraudes contra los consumidores: la última novedad es la entrega del paquete, atentos a los mensajes.

¿Alguna vez te has convertido en la víctima de alguien? Estafa en línea? Hoy en día, no es raro que varios intentos de fraude tengan éxito. llamado así De hecho, los ciberdelincuentes están ideando nuevas formas de atraer a las víctimas a sus garras.. Entre las técnicas más populares se encuentran, por ejemplo, Phishing.

es uno Una estafa online que suele realizarse mediante el envío de correos electrónicos o mensajes fraudulentos. Su especificidad es contener Enlaces maliciosos Que, una vez abierto, puede ayudar a enviar datos confidenciales a quienes realizan la estafa. Otra ventaja es que camuflaje Bastante entre los correos electrónicos oficiales.

Problemas con la entrega del paquete: Haces clic en el enlace pero es una estafa, ten cuidado

En otras palabras, quienes practican phishing enviando correos electrónicos fraudulentos intentan dar apariencia a sus comunicaciones. OficialPor ejemplo eslogan Un servicio específico (Poste Italiane, algunas empresas de mensajería, banco en línea o INPS). De esta forma, muchas víctimas creen que están en contacto con algún organismo oficial, cuando en realidad no hacen más que volverse vulnerables a los estafadores.

Recientemente, por ejemplo, Estafa de entrega de paquetes. Dado el enorme tráfico de entregas a domicilio, no es difícil para los estafadores pretender enviar retrasos o información sobre algunos paquetes falsos. Usuarios, impulsados Miedo de no recibir el paqueteA menudo se encuentran actuando imprudentemente y haciendo clic en enlaces maliciosos adjuntos a los mensajes de los estafadores.

Cómo protegerse del phishing

Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos hacerlo Mantén la guardia alta Presta atención a algunos elementos. Existe una buena forma de reconocer el correo electrónico informal. Verifique la dirección del remitente: Al hacer esto notaremos una discrepancia con las direcciones oficiales mostradas en la web.

Otro elemento al que hay que prestar atención es Normas: Los correos electrónicos de phishing suelen contener Errores lingüísticos o tipográficos. Por último, pero no menos importante, no es raro que estas conexiones terminen eventualmente. Correos electrónicos no deseados. De hecho, al analizar las direcciones de los remitentes, nuestros dispositivos tienden a enviar algunos mensajes a spam, especialmente si son comunicaciones sospechosas.

Por lo tanto, es mejor que aquellos que están esperando algunos paquetes lo hagan. Consulta el estado de la entrega en la web oficial de la empresa de reparto.. Introduciendo el número de seguimiento o datos identificativos proporcionados durante la compra.