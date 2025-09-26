Capitanes de superyates en Mónaco debaten el futuro de la industria y la sostenibilidad

MÓNACO, El Yacht Club de Monaco (YCM) se convirtió en epicentro de la discusión sobre el porvenir del sector náutico de lujo. Con el lema “Leading today, ahead of tomorrow”, se celebró la 29ª edición del Captains’ Forum, encuentro que reunió a decenas de capitanes de superyates para abordar la formación profesional, la atracción de nuevas generaciones y las estrategias ambientales que marcarán el rumbo de la industria.

Formación más allá de lo obligatorio

El foro, organizado por el YCM Captains’ Club, se desarrolló durante media jornada dentro de la iniciativa “Monaco, Capital of Advanced Yachting”. En la primera parte, los debates giraron en torno a cómo elevar la preparación de los profesionales marítimos y la importancia de la formación continua más allá de los requisitos normativos.

El panel “Beyond compliance: the power of CPD (Continuing professional development) La Belle Classe Academy” puso de relieve la necesidad de integrar a todos los miembros de la tripulación en programas de capacitación, desde el capitán y el propietario hasta el personal de interiores. Los organizadores insistieron en que esta inversión no solo incrementa la seguridad y el confort a bordo, sino que también fortalece las trayectorias profesionales en el sector.

Desde 2015, el centro de formación La Belle Classe Academy del Yacht Club de Monaco ha impartido una amplia gama de cursos y programas, incluyendo certificaciones RYA, diseñados para atraer a nuevas generaciones y consolidar estándares de excelencia en la navegación de lujo.

Estrategias ambientales en el centro del debate

La segunda parte de la jornada se concentró en la acción medioambiental y en las medidas que distintos actores de la industria pueden implementar para reducir su impacto ecológico. El panel “Steering eco strategies to increase yacht value: empowering captains to stay ahead of the fleet – SEA Index” subrayó cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante para el valor y la aceptación de los yates en el mercado.

“SEA Index is relevant for owners of yachts because you need to know where you are classified regarding the environment and how to improve. Because nowadays with small changes we can improve a lot, protect the environment, reduce emissions and become more eco-friendly,” declaró el capitán Pierre Makdessi.

El propio Makdessi destacó además la acogida que los puertos deportivos ofrecen a embarcaciones más sostenibles: “It is important also for the marinas, where when you come with a greener yacht, you’re welcome. What they do with the SEA Index is great and everyone has to play their part. It is not a compulsory certificate but it is important for the owners and most of them have received the message.”

El rol del SEA Index en la industria

El SEA Index y su proceso de certificación de emisiones de CO₂ se perfilan como herramientas clave para medir, monitorear y reducir la huella de carbono en yates de 24 metros o más. Creado en 2020 por el Yacht Club de Monaco en asociación con Credit Suisse (actualmente parte del Grupo UBS), este índice ofrece un marco independiente con datos verificados por la sociedad de clasificación marítima Lloyd’s Register.

La certificación, además, incluye recomendaciones de reacondicionamiento, beneficios exclusivos para miembros y el acceso a una red internacional. El programa no se limita al CO₂, ya que también aborda otros impactos ambientales como la contaminación acústica y atmosférica.

Compromiso empresarial y evolución del mercado

El compromiso del sector privado se reflejó en las palabras de Nicolas Mior, director de Jutheau Husson Yachting, quien reiteró el apoyo de su firma a estas iniciativas: “Our group supports eco-friendly initiatives such as the Sea Index. I’m pleased to see their development and we do our best to promote their work. We do our best to support low emission vessels and to obtain advantages for green yacht owners.”

Mior también destacó el cambio gradual de mentalidad entre los propietarios de yates: “Around five years ago, yacht owners have started to be more interested and invested environmentally wise. Some of them are encouraged by their families, for some is an obvious shift, for others it is more difficult but the yachting sector will follow the shipping industry and it is a tendency not only a way to communicate.”

Un foro con proyección futura

El Captains’ Club se consolida como un espacio único donde capitanes, protagonistas de la operación náutica diaria, pueden compartir experiencias prácticas y debatir sobre sostenibilidad, innovación tecnológica y formación profesional.

La discusión continuará el 14 de octubre, en un taller organizado por el SEA Index, que profundizará en estrategias ambientales y herramientas para construir un sector náutico más responsable y transparente.

Con esta cita, el Yacht Club de Monaco reafirma su liderazgo en la promoción del yachting avanzado y sostenible, consolidando a Mónaco como referencia mundial en la industria de superyates.