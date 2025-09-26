Europa lidera los aumentos de tarifas de agua mientras se modera la tendencia global

Oxford, Reino Unido, (GLOBE NEWSWIRE). – Tras varios años de incrementos récord impulsados por la inflación postpandemia, el último informe anual de Global Water Intelligence (GWI) revela que el crecimiento promedio de las tarifas de agua en el mundo se situó en 6,2% entre 2024 y 2025, marcando el fin de una tendencia de alzas excepcionales.

Fin de los incrementos récord

De acuerdo con la encuesta publicada el 24 de septiembre, la presión inflacionaria que había empujado al alza las tarifas en los años inmediatamente posteriores a la pandemia empieza a ceder. Sin embargo, los aumentos que persisten responden menos a la recuperación de costos operativos y más a la necesidad de financiar inversiones a largo plazo en infraestructura hídrica.

Este cambio de motivación sugiere que, si bien los consumidores pueden sentir un alivio frente a las escaladas desmedidas de años recientes, las tarifas continuarán reflejando compromisos de modernización y sostenibilidad.

Europa toma la delantera

Lo inusual de la encuesta de 2025 es que Europa emerge como protagonista de los incrementos. Nuevas legislaciones y programas de inversión para reforzar la resiliencia frente al cambio climático han llevado a subidas superiores al promedio histórico.

A este bloque se suman Turquía y Kazajistán, que junto con países europeos ocupan siete de los diez primeros lugares en la tabla de mayores aumentos globales. Esta dinámica contrasta con lo que ocurre en Asia y Medio Oriente, donde el crecimiento tarifario se mantiene débil y los precios continúan entre los más bajos del planeta.

América Latina: calma relativa tras el sobresalto argentino

En América Latina y el Caribe, donde GWI encuestó a 93 ciudades de 40 países y territorios, la situación resulta sorprendentemente moderada este año. Los incrementos de la región se asemejan por primera vez a los de América del Norte, alejándose del comportamiento volátil de ciclos anteriores.

El informe recuerda que el fuerte ajuste tarifario de Argentina en 2024 fue un hecho aislado más que una tendencia consolidada. Sin embargo, advierte que la próxima privatización de la empresa AySA en Buenos Aires podría desencadenar nuevas alzas en el corto plazo, con implicaciones de alcance regional.

Norteamérica apuesta a enfrentar eventos climáticos extremos

En América del Norte, las tarifas muestran una estabilidad relativa, aunque con un matiz importante: muchas ciudades están introduciendo cargos adicionales por aguas pluviales. Estos ajustes buscan cubrir los costos crecientes de gestión frente a fenómenos meteorológicos más intensos, que han dejado en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas urbanos.

Panorama global y acceso a la información

En conclusión, aunque el ritmo global de incrementos se ha moderado, la evolución por regiones refleja distintas prioridades: Europa encabeza los aumentos por resiliencia climática, Turquía y Kazajistán destacan como casos particulares de alzas fuertes, mientras América Latina y Norteamérica tienden hacia una convergencia en niveles de ajuste.

La encuesta de GWI abarca 641 ciudades en 200 países y constituye una de las bases de datos más amplias sobre tarifas de agua a nivel internacional. La firma ofrece acceso a información detallada, perfiles de tarifas y análisis retrospectivos desde 2011 a través de su plataforma oficial.