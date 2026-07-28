México fortalece su liderazgo lechero en Latinoamérica con nuevas tecnologías para el bienestar animal

México reafirmó su posición como uno de los principales productores de leche del mundo durante el Foro Nacional Holstein (FONA Holstein) 2026, encuentro que reunió a expertos de la industria para analizar las tendencias tecnológicas que están transformando la producción pecuaria. El evento también sirvió como escenario para la presentación de nuevas herramientas de monitoreo orientadas a fortalecer la salud, el bienestar y la productividad del ganado desde sus primeras etapas de vida.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México ocupa el segundo lugar como productor de leche bovina en Latinoamérica y el octavo a escala mundial, cifras que reflejan el crecimiento del sector impulsado por la incorporación de tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las explotaciones ganaderas.

Celebrado en Querétaro, FONA Holstein 2026 es considerado uno de los encuentros más importantes para la industria lechera mexicana. Organizado anualmente por Holstein de México con el respaldo del Gobierno de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado, el foro congrega a especialistas en salud animal, productores lecheros, asesores técnicos, investigadores y representantes de empresas del sector para compartir avances científicos y soluciones tecnológicas aplicadas a la producción de leche.

Durante la edición de este año, desarrollada del 27 al 29 de julio, los participantes coincidieron en que la innovación tecnológica está desempeñando un papel determinante para responder a la creciente demanda de alimentos seguros y fortalecer la competitividad de la industria.

Según los organizadores, la producción lechera mexicana alcanza alrededor de 13 mil millones de litros al año y mantiene un nivel de autosuficiencia cercano al 77 %, lo que significa que aproximadamente siete de cada diez litros de leche consumidos en el país provienen de productores nacionales. Estos indicadores consolidan al sector como uno de los pilares de la actividad pecuaria y como un referente regional en materia de productividad.

En este contexto, MSD Salud Animal presentó SenseHub® Youngstock en su versión Cubeta, una solución de monitoreo inteligente diseñada para acompañar al ganado joven desde sus primeras etapas de desarrollo. La herramienta busca proporcionar información continua sobre el comportamiento y las condiciones de los animales para facilitar decisiones oportunas en materia de manejo sanitario y productivo.

“La incorporación de tecnologías de monitoreo desde las primeras etapas de vida del ganado representa un cambio importante en la manera en que los productores gestionan la salud y productividad de sus animales. Contar con información en tiempo real permite anticiparse a posibles desafíos y tomar mejores decisiones para construir hatos más eficientes y sostenibles”, señaló Abraham Cohen, Líder de Monitoreo y Ordeño para MSD Salud Animal en Latam.

Especialistas participantes explicaron que SenseHub® Youngstock recopila información individualizada mediante tecnología de monitoreo, permitiendo identificar cambios tempranos relacionados con la salud, la actividad y el bienestar del ganado. La información obtenida facilita una gestión más precisa por parte de productores y médicos veterinarios, contribuyendo a optimizar los protocolos de manejo, reducir riesgos sanitarios y mejorar el desempeño productivo de los hatos.

“La tecnología, combinada con conocimiento científico y buenas prácticas veterinarias, permite avanzar hacia una producción más preventiva, eficiente y enfocada en el bienestar animal. Soluciones como SenseHub® Youngstock fortalecen la gestión integral del hato al brindar herramientas que acompañan al productor en cada etapa del ciclo productivo”, destacó Luis Gerardo González, Gerente de Cuentas Clave para Soluciones Tecnológicas de MSD Salud Animal en México.

Como parte de la agenda técnica del foro, MSD Salud Animal también anunció la realización de la conferencia “Relación entre los parámetros reproductivos y la rentabilidad del establo”, a cargo del Dr. Albert De Vries, Profesor de Gestión y Economía de la Industria Láctea en la Universidad de Florida. Durante la ponencia, el especialista abordará la relación entre la eficiencia reproductiva, la productividad y la rentabilidad de las unidades lecheras, ofreciendo a los asistentes herramientas para fortalecer la toma de decisiones en sus operaciones.

El desarrollo de soluciones basadas en innovación científica y tecnológica continúa posicionándose como un factor estratégico para la sostenibilidad de la producción pecuaria. Bajo el enfoque One Health, MSD Salud Animal señaló que mantiene su compromiso con el impulso de herramientas que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar animal, promover una producción más eficiente y responsable, y favorecer un suministro seguro y sostenible de alimentos de origen animal.