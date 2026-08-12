Call of Duty: Mobile renueva su Temporada 7 con descuentos, recompensas y nuevos modos de juego

Call of Duty: Mobile amplía sus contenidos durante la Temporada 7 — Terminated con una combinación de promociones, recompensas digitales, nuevos modos de juego y ajustes técnicos. La actualización incorpora descuentos de hasta 50% en contenido seleccionado, la posibilidad de conseguir hasta 3.000 COD Points y modificaciones tanto para Multijugador como para Battle Royale.

Los jugadores tienen hasta el 18 de agosto para aprovechar parte de las promociones disponibles. Al mismo tiempo, la temporada incorpora eventos temporales, cambios en armas y clases, optimizaciones visuales y nuevas mecánicas orientadas a mantener renovada la experiencia de juego.

Descuentos de verano alcanzan hasta 50%

Los Descuentos de Verano, disponibles del 9 al 18 de agosto, incluyen diferentes categorías de contenido. Cuatro Sorteos —Molten Fusion, Thermal Core, Double Tap y Longquan Sword— cuentan con una reducción de 15% durante sus primeros siete días.

Las Cajas Afortunadas Bath Time, Next Level, Carbine Repeater y Strange Phenomenon tienen un descuento de 25%, mientras que las Cajas Fuertes Summer Breeze, Red Salute y Jawebreaker ofrecen una rebaja de 20%.

También se aplica un descuento de 25% a cuatro Cajas de Suministros: Evil Science, Days of Summer, Nihong y Vermillion Arsenal. Por otra parte, siete Paquetes tienen una reducción de 50% y proporcionan 10 tiradas para la Caja Fuerte o Caja de Suministros seleccionada.

COD Point Rush ofrece hasta 3.000 COD Points

Otra de las novedades es COD Point Rush, un evento por tiempo limitado que permite obtener hasta 3.000 COD Points mediante el inicio de sesión y el cumplimiento de misiones semanales que se renuevan durante la temporada.

Los jugadores pueden aumentar sus recompensas participando en Lockdown, el nuevo modo incorporado a Battle Royale. Sin embargo, los COD Points obtenidos mediante este evento deben utilizarse antes de finalizar la temporada, ya que posteriormente expiran.

Multijugador incorpora nuevos modos y mejoras visuales

Entre las principales novedades de Multijugador aparece Sobrecarga de Aptitudes de Operador, un nuevo modo Arcade basado en enfrentamientos de seis minutos que amplían las posibles combinaciones de habilidades.

Punto Caliente: Mayhem también modifica la dinámica habitual. Cada partida dispone de un único objetivo principal y establece la condición de victoria en 75 puntos. Los participantes reciben aleatoriamente uno de tres roles: Defender, Roamer u Operator, cada uno con responsabilidades específicas dentro del combate.

Nuketown, uno de los mapas más conocidos del título, recibió además una actualización visual con texturas y modelos refinados, junto con mejoras en iluminación y renderizado.

Las partidas clasificatorias también incorporan modificaciones en distintas áreas escalables de los mapas. Hijacked presenta mejoras de iluminación, cambios en la visualización de armas en primera persona y correcciones de errores.

El sistema de repetición suma un Modo Inmersivo para facilitar la revisión de las partidas. Además, se optimizó el mecanismo utilizado para detectar comportamientos negativos, permitiendo penalizar con la expulsión de la partida a jugadores identificados repetidamente.

Battle Royale estrena Lockdown y Shock Stick

Battle Royale incorpora Lockdown, un modo Arcade ambientado en Rebirth Island. Los equipos utilizan armas personalizadas para capturar objetivos y alcanzar una determinada cantidad de puntos. Los jugadores eliminados pueden reaparecer automáticamente después de un periodo de espera.

Otra incorporación es Shock Stick, una nueva clase que permite lanzar un dispositivo eléctrico capaz de afectar tanto a enemigos como a equipos situados dentro de un área.

La temporada también introduce Cronen Squall, un rifle de asalto que puede utilizarse en modo semiautomático o completamente automático y que está diseñado para ofrecer un buen desempeño a media distancia.

Eventos especiales amplían las recompensas

Entre las actualizaciones generales destaca SkyNet Protocol: Reboot, un evento temporal relacionado con Terminator 2 – Judgement Day. Los jugadores pueden conseguir recompensas temáticas como Blackjack – Endoskeleton y Kilo 141 – Cerulean.

Catching Rays ofrece igualmente misiones para acumular puntos y desbloquear recompensas como Urban Tracker – Summer Sunrise y M16 – Sparkling Citrus. A su vez, los Alijos Secretos incorporan el nuevo camuflaje especial Wildfire.

Armas y clases reciben importantes ajustes de balance

La Temporada 7 incluye una amplia revisión del equilibrio de armas. KN-44, M16, DP27, VARGO-S, ICR-1, ISO, BP50, GRAU S.56, HVK-30 y SKS figuran entre las opciones que reciben mejoras relacionadas con daño, alcance, movilidad, precisión o cadencia.

También se modifican Rachas de Puntos, Aptitudes de Operador y clases de Battle Royale. En sentido contrario, BAL-27 y SO-14 reciben reducciones de alcance, mientras que opciones como Defensor, Ninja, Impulso de Chorro y Hacker son ajustadas para modificar su desempeño.

Con estas novedades, Call of Duty: Mobile concentra la Temporada 7 en una combinación de contenido temporal, incentivos digitales, nuevos modos y cambios de balance destinados a renovar las partidas tanto en Multijugador como en Battle Royale.