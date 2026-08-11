Empresas adelantan compras de regalos corporativos para reducir costos y proteger liquidez

La planificación anticipada de los regalos corporativos está ganando relevancia como una estrategia para administrar el flujo de efectivo y reducir la presión operativa durante el cierre del año. En México, proveedores del sector señalan que trasladar estas decisiones al tercer trimestre puede ayudar a evitar incrementos de costos, asegurar inventarios y distribuir mejor los desembolsos antes de noviembre y diciembre.

La estrategia cobra importancia en un periodo en el que las compañías deben atender simultáneamente cierres fiscales, pago de aguinaldos, ejecución de presupuestos y otras obligaciones financieras. Bajo este escenario, dejar las adquisiciones de incentivos para las últimas semanas del año puede generar mayores costos y dificultades logísticas.

De acuerdo con Diego Castro, CEO de Tequila Design, anticipar la planificación de estos productos puede contribuir a proteger el flujo de efectivo y evitar incrementos de entre 20% y 30% asociados con adquisiciones realizadas a última hora.

“Comprar regalos corporativos e incentivos de fin de año en el último trimestre suele saturar las áreas de compras y recursos humanos, comprometiendo la liquidez en un periodo donde coinciden obligaciones prioritarias como pagos de aguinaldos, cierres fiscales y balances de fin de año”, señala Castro.

La planificación anticipada busca aliviar la presión financiera

Desde la perspectiva de tesorería, reservar productos durante el tercer trimestre permite distribuir los desembolsos y establecer con anticipación las necesidades de inventario. También ofrece mayor tiempo para negociar condiciones comerciales y organizar los procesos de producción y entrega.

El planteamiento puede resultar especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, donde la disponibilidad de capital suele exigir una administración cuidadosa. En compañías de mayor tamaño, la planificación previa también puede disminuir la carga que enfrentan simultáneamente las áreas de compras, recursos humanos, mercadeo y logística.

De esta manera, una adquisición que normalmente se ejecutaría con carácter urgente en diciembre pasa a incorporarse previamente al presupuesto y al calendario operativo de la organización.

Personalización gana espacio en los regalos empresariales

Además del momento de compra, el mercado corporativo está mostrando cambios en el tipo de productos utilizados para reconocer a trabajadores, clientes y socios comerciales.

Los artículos promocionales tradicionales compiten ahora con alternativas personalizadas que buscan asociar el producto con la identidad de cada organización o con una ocasión específica. En México, el tequila forma parte de esta tendencia debido a su relación con la cultura gastronómica del país y su presencia en celebraciones y encuentros empresariales.

Tequila Design ofrece personalización en diferentes presentaciones, incluidas botellas Master de 750 mililitros, Medium de 375 mililitros y Pocket de 100 mililitros, además de vasos tequileros de 60 mililitros.

Reservas anticipadas separan la compra de la entrega

Como parte de esta estrategia comercial, Tequila Design desarrolla Summer Rewards, un programa orientado a empresas que desean reservar con anticipación sus pedidos para el cierre del año.

“El programa busca eficientar la adquisición de regalos corporativos de alta gama mediante un esquema de reserva anticipada. Las organizaciones pueden congelar sus pedidos con un 20 por ciento de anticipo, garantizando la fabricación oportuna del producto y su resguardo sin costo en almacén hasta la fecha requerida de entrega durante el cuarto trimestre”, explica Diego Castro.

Según la información proporcionada por la empresa, el esquema contempla un anticipo de 20%, una bonificación de hasta 20% en producto, diseño personalizado, empaque individual sin costo adicional y almacenamiento hasta la fecha acordada para la entrega.

Bajo las condiciones planteadas por el programa, una reserva de 20 botellas podría representar la recepción de 24 unidades. Una adquisición de 50 podría alcanzar 60, mientras que un pedido de 100 unidades podría llegar a 120.

Para las áreas financieras, uno de los elementos centrales del modelo es la posibilidad de separar el momento en que se toma la decisión de compra de la fecha efectiva de entrega. Esto permite organizar con mayor anticipación la producción, personalización, almacenamiento y distribución.

Regalos corporativos se integran a estrategias de relación empresarial

Los incentivos también están siendo utilizados como instrumentos de reconocimiento y fidelización, más allá de su función promocional tradicional. Las empresas buscan que estos productos contribuyan a fortalecer relaciones con colaboradores, clientes y socios estratégicos.

Según información proporcionada por Tequila Design, compañías como Hershey’s, Siemens, Dell Technologies, Caterpillar, Grupo México, Bachoco, DSV, Cementos Moctezuma, Cemex, Rotoplas, Stihl, DuPont y Heinz han recurrido a la firma para iniciativas de reconocimiento institucional en diferentes momentos del año.

El tercer trimestre abre una ventana para planificar el cierre de año

Para las organizaciones que aún no han definido sus incentivos corporativos de fin de año, el tercer trimestre ofrece un periodo para negociar condiciones, asegurar disponibilidad de productos y organizar procesos de personalización y almacenamiento antes de la temporada de mayor demanda.

La estrategia refleja una visión más amplia de la planificación financiera empresarial: no solo importa cuánto presupuesto se destina a una adquisición, sino también cuándo se comprometen los recursos y cómo se organiza el gasto.

En un contexto de mayor atención sobre la liquidez y la eficiencia presupuestaria, anticipar las compras corporativas puede ayudar a las empresas a reducir la presión administrativa y financiera que tradicionalmente acompaña al cierre del año.