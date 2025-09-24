BlueCat nombra a Kevin Shone como nuevo Director Financiero para impulsar su estrategia de crecimiento

Caracas — La compañía tecnológica BlueCat, reconocida a nivel mundial por sus soluciones de Intelligent Network Operations (NetOps) que ayudan a las organizaciones a modernizar, optimizar y asegurar su infraestructura de red, anunció el nombramiento de Kevin Shone como su nuevo Director Financiero (CFO). El ejecutivo, que se unió a la empresa en agosto, liderará la estrategia financiera de la organización y supervisará las funciones de contabilidad, planificación y análisis financiero, asuntos legales, tesorería y tecnologías de información.

Un perfil con más de dos décadas de experiencia

Shone aporta más de 20 años de trayectoria en liderazgo financiero, con experiencia en compañías tecnológicas de rápido crecimiento, tanto públicas como privadas. Más recientemente, se desempeñó como CFO de Definitive Healthcare, donde condujo a la empresa a través de una exitosa oferta pública inicial (IPO).

Su carrera incluye cargos de CFO en Data Intensity, NextG Networks y Unica, además de una década en roles de alta dirección en Cognos Corporation, adquirida por IBM en 2008 por 4.9 mil millones de dólares. Sus inicios profesionales estuvieron ligados al ámbito legal, en derecho corporativo y tributario, en Deloitte Touche y en el bufete Riemer & Braunstein.

Declaraciones del nuevo CFO

En el comunicado de anuncio, Shone expresó optimismo sobre el futuro de la compañía:

“BlueCat is at an exciting inflection point with tremendous opportunities ahead,” dijo. “I look forward to partnering with the leadership team to support our growth ambitions, drive operational excellence, and further strengthen our financial foundation.”

Sus palabras refuerzan el compromiso de aportar su experiencia para fortalecer las bases financieras de la empresa, al tiempo que acompaña la expansión de BlueCat en un mercado altamente competitivo.

Crecimiento respaldado por adquisiciones

Durante los últimos tres años, BlueCat ha duplicado tanto su facturación como su base de clientes. Este crecimiento se ha visto impulsado por tres adquisiciones estratégicas: Men & Mice, Indeni y LiveAction. Estas incorporaciones han fortalecido el portafolio de la compañía, permitiéndole ofrecer una gama más completa de soluciones NetOps inteligentes a nivel global.

La estrategia evidencia el interés de BlueCat en combinar crecimiento orgánico con adquisiciones que amplíen sus capacidades y mejoren su posición competitiva en el sector tecnológico.

El respaldo del CEO

El CEO de BlueCat, Stephen Devito, destacó el valor que Shone aporta en esta nueva etapa de expansión:

“Kevin’s track record of scaling finance organizations and navigating companies through high-growth phases will be invaluable as we continue to expand,” señaló. “His expertise will ensure we have the financial strategies and operational rigor to continue helping our customers more easily change and modernize the network to achieve their goals.”

Las palabras de Devito reflejan la confianza en la experiencia de Shone para robustecer las operaciones financieras y acompañar el crecimiento sostenido de la empresa.

Perspectivas a futuro

El nombramiento de Kevin Shone se produce en un momento clave para BlueCat, que enfrenta un escenario de alta demanda en soluciones de redes inteligentes, impulsadas por la transformación digital y la necesidad de mayor resiliencia en las infraestructuras tecnológicas.

Con una visión financiera renovada, una base de clientes en expansión y un portafolio fortalecido por adquisiciones estratégicas, BlueCat busca consolidar su posición como líder en soluciones de Intelligent NetOps. La llegada de un CFO con la experiencia y trayectoria de Shone refuerza el compromiso de la compañía con la excelencia operativa, la innovación y el crecimiento sostenido.