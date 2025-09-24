AGF Management Limited reporta sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2025

Toronto – La firma canadiense AGF Management Limited (TSX: AGF.B) presentó este martes sus resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal finalizado el 31 de agosto de 2025, mostrando un desempeño robusto en sus indicadores financieros y un fortalecimiento de su posición en la industria de gestión de activos.

La compañía informó que sus activos totales bajo administración y activos generadores de comisiones alcanzaron los 56,8 mil millones de dólares, cifra que representa un avance respecto a los 53,5 mil millones registrados al cierre del trimestre anterior y a los 49,7 mil millones del mismo período en 2024. Asimismo, la utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas fue de 31,2 millones de dólares, lo que equivale a ganancias diluidas ajustadas por acción de 0,46 dólares, por encima de los 0,39 dólares del trimestre previo y los 0,37 dólares de hace un año.

La directora ejecutiva, Judy Goldring, destacó la fortaleza del trimestre: «We experienced a strong quarter, with net sales outpacing the industry, supported by solid investment performance. These results reflect the health of our business and the strength of our strategy, which emphasizes diversification across asset classes and client channels positioning us to successfully navigate evolving market conditions and investor preferences.»

Ventas en aumento

Durante el trimestre, las ventas brutas de fondos mutuos alcanzaron 1.260 millones de dólares, un alza frente a los 1.148 millones reportados en el segundo trimestre y a los 1.012 millones de igual período en 2024. Por su parte, las ventas netas de fondos mutuos minoristas se situaron en 262 millones de dólares, superando ampliamente los 65 millones del trimestre anterior y los 19 millones del mismo lapso del año pasado.

Goldring reafirmó la confianza en la proyección de la compañía: «I am proud to lead this organization and excited about the opportunities ahead. With a strong leadership team and a clear strategic vision, we are well-positioned to execute our multi-year growth strategy and deliver meaningful results for our clients and shareholders.»

Cambios en la dirección

El trimestre estuvo marcado por cambios relevantes en el equipo directivo tras el fallecimiento de Kevin McCreadie, quien se desempeñaba como CEO y director de inversiones. La junta nombró a Judy Goldring como nueva directora ejecutiva, un liderazgo respaldado por más de tres décadas de experiencia en la industria.

Bajo su conducción, la compañía designó a Chris Jackson como presidente y director de operaciones, ampliando su rol para supervisar la ejecución de planes estratégicos y brindar orientación al equipo de liderazgo. Además, David Stonehouse fue nombrado director de inversiones interino de AGF Investments, mientras se desarrolla un proceso de búsqueda para ocupar el cargo de manera permanente. De igual forma, Ash Lawrence, jefe de AGF Capital Partners, asumió la función de patrocinador ejecutivo del área de inversiones, aportando dirección estratégica al nuevo esquema de toma de decisiones.

Compromisos y reconocimientos

En el trimestre, AGF International Advisors Company Limited, subsidiaria del grupo, fue aceptada nuevamente como signataria del UK Stewardship Code, un referente de mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo y gestión responsable de inversiones.

Resultados financieros clave

Los indicadores financieros reforzaron la tendencia positiva. El EBITDA ajustado ascendió a 46,2 millones de dólares, frente a 39,5 millones en el segundo trimestre y 40,2 millones en el mismo trimestre de 2024. Los ingresos netos por gestión, asesoría y administración fueron de 88,8 millones de dólares, un incremento respecto a los 83,8 millones previos y los 78,7 millones del año pasado.

En cuanto a los gastos, las erogaciones ajustadas de venta, generales y administrativas se ubicaron en 61,3 millones de dólares, ligeramente por encima de los 59,5 millones del trimestre anterior y de los 59,6 millones de hace un año. Este incremento obedeció principalmente a mayores compensaciones ligadas al desempeño, parcialmente compensadas por ajustes en el calendario de gastos.

AGF Capital Partners también contribuyó positivamente, con un EBITDA ajustado de 11,4 millones de dólares, comparado con 10 millones en el trimestre previo y 12,6 millones en igual período del año anterior.

Perspectivas

Los resultados de AGF Management Limited reflejan una estrategia centrada en la diversificación de activos y canales de clientes, respaldada por una gestión prudente y una visión de crecimiento a largo plazo. La combinación de cifras financieras favorables y una transición ordenada en su equipo directivo coloca a la compañía en una posición sólida para enfrentar los retos del mercado global y continuar generando valor para sus inversionistas.

Con un dividendo trimestral declarado de 12,5 centavos por acción, la empresa mantiene su compromiso de retribuir a los accionistas mientras impulsa iniciativas que consolidan su estrategia de crecimiento multianual.