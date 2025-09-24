EGI presenta plataforma de neurotecnología de próxima generación para investigación cerebral avanzada

Caracas – La empresa EGI, reconocida innovadora en el campo del electroencefalograma de alta densidad (HD-EEG), anunció el lanzamiento del Geodesic EEG System 500 (GES 500), descrito como el primer ecosistema inteligente del mundo diseñado para la investigación cerebral de precisión y los estudios traslacionales. La presentación, realizada desde Minneapolis y distribuida a través de GlobeNewswire, marca un hito en la manera en que los científicos capturan y analizan la actividad eléctrica del cerebro.

La nueva plataforma combina de manera integrada sensado cerebral, estimulación, hardware y software, con el objetivo de ofrecer la máxima calidad en la señal EEG y facilitar la experiencia de uso tanto para investigadores como para clínicos.

Una evolución en la investigación neurocientífica

El electroencefalograma (EEG) constituye una herramienta fundamental en la investigación biomédica, al permitir registrar de forma no invasiva la actividad eléctrica cerebral. Gracias a esta técnica, es posible obtener información clave sobre la salud y la enfermedad, así como apoyar la atención de pacientes en distintas áreas.

EGI, pionera en esta tecnología, consolidó su posición global al desarrollar el estándar de oro en HD-EEG, citado en más de 4.000 publicaciones científicas. Sus aportes han sido esenciales en estudios sobre depresión, sueño, autismo, enfermedad de Alzheimer y en proyectos de desarrollo farmacéutico.

“This is the evolution of EEG technology and neuroscience monitoring,” afirmó Ronnie Stolec-Campo, CEO de Welcony, empresa matriz de EGI. “The GES 500 ecosystem provides researchers with the best EEG technology in the industry—up to 4,000 samples per second across 256 channels. This provides biomarker data for precision medicine and brain computer interface (BCI) applications.”

Capacidades técnicas y ventajas competitivas

El GES 500 se distingue por una arquitectura abierta que facilita la grabación continua de EEG en estado de reposo, registros de sueño y experimentos sincronizados en el tiempo. Además, admite la integración de dispositivos como rastreadores oculares y sistemas de estimulación magnética transcraneal (TMS) a través de una única interfaz.

Un aspecto clave es su interoperabilidad directa con los sistemas modernos de Magstim TMS, lo que permite optimizar los flujos de trabajo de estimulación cerebral y simplificar procesos en entornos de investigación avanzada.

Ecosistema abierto con herramientas de vanguardia

El sistema funciona de manera fluida con software propietario de EGI, como Net Station y BESA, al mismo tiempo que se integra con reconocidas plataformas de código abierto como EEGLAB, HAPPE, Fieldtrip y Brainstorm.

La infraestructura del GES 500 también incorpora inteligencia artificial y hardware de machine learning, lo que posibilita la extracción de características EEG en baja latencia. Este avance abre el camino a aplicaciones de bucle cerrado, incluyendo estimulación sincronizada con fases cerebrales, interfaces cerebro-computadora (BCI) y programas de neurofeedback de última generación.

Trayectoria de confianza

Desde 1992, EGI ha sido un referente para miles de investigadores y clínicos en todo el mundo. Su reputación se ha construido sobre la innovación constante y la confiabilidad de sus equipos, y el lanzamiento del GES 500 refuerza su liderazgo como proveedor de soluciones integrales en neurotecnología.

Con esta nueva apuesta, la compañía busca potenciar no solo el avance de la neurociencia, sino también el desarrollo de la medicina de precisión y las interfaces cerebro-computadora, áreas que se perfilan como pilares del futuro en salud mental y neurología.