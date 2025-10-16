Ascent AeroSystems se convierte en el primer fabricante estadounidense de pequeños UAS en lograr la certificación CMMC Nivel 2

Ascent AeroSystems, reconocido fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS) coaxiales, robustos y todo terreno, anunció que ha obtenido la certificación Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Nivel 2, convirtiéndose en el primer fabricante nacional de pequeños UAS en alcanzar este importante hito. La compañía logró una puntuación perfecta de 110 sobre 110 durante su evaluación, consolidando su posición como líder en cumplimiento y ciberseguridad dentro de la industria aeroespacial y de defensa.

La certificación CMMC 2.0 refuerza la protección de la información sensible

La designación CMMC 2.0 confirma que Ascent AeroSystems cumple plenamente con los estándares NIST 800-171, diseñados para proteger la Información Controlada No Clasificada (CUI). Esta certificación valida que la empresa ha implementado y verificado rigurosos controles de seguridad cibernética e información, esenciales para proteger datos sensibles vinculados a programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD).

Además, la obtención de esta certificación subraya la preparación de Ascent para responder a la creciente demanda del DoD por plataformas UAS seguras y conformes con la Ley NDAA, requisito indispensable para contratistas que colaboran con el gobierno federal.

Compromiso con la defensa nacional

Durante el anuncio, Paul Fermo, presidente de Ascent AeroSystems, destacó el papel fundamental de la ciberseguridad en la preparación nacional ante un entorno tecnológico cada vez más complejo.

“In today’s complex and ever-changing security landscape, cybersecurity readiness is a cornerstone of national defense readiness,” dijo Paul Fermo, presidente de Ascent AeroSystems. “At Ascent, our commitment to security is part of our DNA. Achieving CMMC 2.0 certification further demonstrates our dedication to the highest possible standards as a U.S. manufacturer and supplier of NDAA-compliant Unmanned Aerial Systems.”

El cumplimiento con el modelo CMMC 2.0 se convertirá en un requisito obligatorio a partir de noviembre de 2025 para todas las empresas que busquen hacer negocios con el Departamento de Defensa y otras agencias federales. Actualmente, menos del 1% de la Base Industrial de Defensa (DIB) en Estados Unidos ha alcanzado este nivel de cumplimiento, lo que coloca a Ascent en un grupo selecto de menos de 400 organizaciones reconocidas por su excelencia en ciberseguridad.

Liderazgo tecnológico y ventaja competitiva

Con esta certificación, Ascent refuerza su posición como un socio estratégico clave para el sector defensa estadounidense. Su experiencia en manufactura, diseño modular listo para arquitectura MOSA, plataformas Blue UAS Cleared y cumplimiento con los estándares NDAA, la consolidan como una empresa integralmente alineada con la visión del DoD de construir un ecosistema de sistemas no tripulados seguro, escalable y sostenible.

El modelo CMMC 2.0, impulsado por el Departamento de Defensa, busca garantizar que todos los contratistas que manejan información sensible cumplan con estándares uniformes de seguridad digital. En ese contexto, el logro de Ascent no solo representa un avance técnico, sino también un compromiso institucional con la protección de la infraestructura crítica nacional.

Reconocimiento al equipo y cultura organizacional

El presidente de Ascent AeroSystems subrayó además que el éxito obtenido es el resultado directo del esfuerzo y disciplina del equipo humano que integra la empresa.

“Being the first small UAS manufacturer to earn CMMC 2.0 certification is also a testament to the rigor and discipline of our team,” añadió Fermo. “Their unwavering commitment to excellence is at the core of why Ascent continues to be a trusted, ready partner to deliver the secure, American-made UAS solutions the DoD requires.”

La compañía reafirma que su enfoque en la seguridad digital no se limita al cumplimiento normativo, sino que forma parte de su cultura corporativa y de su visión de largo plazo como proveedor de confianza para el gobierno de Estados Unidos y aliados internacionales.

Un referente en ciberseguridad y manufactura aeroespacial

Con este logro, Ascent AeroSystems se consolida como un referente nacional en ciberseguridad aplicada a la industria aeroespacial, marcando un precedente para el resto de la Base Industrial de Defensa estadounidense. Su capacidad para combinar innovación tecnológica, manufactura avanzada y cumplimiento normativo la posiciona como un modelo a seguir en la transición hacia una cadena de suministro más segura y resiliente.

A medida que el Departamento de Defensa continúa promoviendo la adopción generalizada de sistemas no tripulados en todas las ramas militares, empresas como Ascent desempeñarán un papel clave en el desarrollo de una infraestructura confiable y protegida frente a las amenazas digitales emergentes.

Con la certificación CMMC 2.0, Ascent AeroSystems demuestra que la seguridad y la innovación pueden avanzar de la mano, fortaleciendo tanto la defensa nacional como la competitividad industrial de Estados Unidos.