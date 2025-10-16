Salsify impulsa la gestión de experiencias de producto con IA para el comercio digital y agentic

La compañía tecnológica Salsify, especializada en Product Experience Management (PXM), anunció el lanzamiento de dos innovaciones que prometen transformar las operaciones del comercio digital: Angie, un asistente conversacional con inteligencia artificial, y la nueva Intelligence Suite, un conjunto de herramientas automatizadas diseñadas para optimizar los flujos de trabajo empresariales.

Estas novedades refuerzan la estrategia de Salsify de ofrecer automatización impulsada por IA a gran escala, integrando capacidades inteligentes directamente en los procesos operativos diarios de fabricantes, distribuidores y minoristas. El anuncio se produce tras un estudio del MIT que reveló que solo el 5% de los proyectos empresariales con IA generativa logran un retorno medible de inversión. Según el informe, el verdadero valor de la IA no depende de un modelo específico, sino de sistemas capaces de aprender, adaptarse e integrarse profundamente en los flujos de trabajo existentes.

Una integración profunda para maximizar el retorno de la IA

Salsify propone una visión centrada en los flujos de trabajo, donde acciones automatizadas, humanas y potenciadas por IA se integran en un mismo proceso operativo. Este enfoque busca acelerar el retorno de inversión de la IA al permitir una adopción más fluida y escalable dentro de las estructuras empresariales existentes.

De esta forma, las compañías pueden escalar experiencias de producto optimizadas en todos los canales, audiencias y entornos de comercio agentic, garantizando una gestión más eficiente y uniforme.

“Hey, Angie…”: el asistente conversacional dentro del PXM

Uno de los ejes principales del lanzamiento es Angie, un asistente conversacional de inteligencia artificial integrado directamente en la plataforma de Salsify. Angie permite a los usuarios abordar tareas complejas mediante un lenguaje natural, simplificando el trabajo diario y extendiendo el uso de Salsify a más equipos, canales y casos de uso.

El valor de Angie es inmediato: aumenta la velocidad de trabajo, reduce el tiempo dedicado a configuraciones y resolución de errores, y libera tiempo para actividades estratégicas de mayor valor. Sus funciones iniciales incluyen la redacción, el resumen y la optimización de fórmulas, lo que permite escalar la distribución de contenido para llegar a cualquier comprador en cualquier canal.

«Angie is a game-changer because it makes formulas, one of Salsify’s most powerful features, so much more accessible through natural language”, dijo Max Wisnefski, analista de integración de sistemas empresariales en Westinghouse. “It empowers my team to build and troubleshoot logic independently, which in turn dramatically accelerates our ability to meet new channel requirements.»

Intelligence Suite: operaciones PXM a la velocidad de la IA

La nueva Intelligence Suite proporciona un conjunto de tareas inteligentes impulsadas por IA e integradas directamente en el motor de flujos de trabajo de Salsify. Esta suite está diseñada para ofrecer automatización a gran escala, adaptándose al modo en que los equipos ya trabajan hoy. Según datos de la empresa, antes de este lanzamiento, el motor de automatización de Salsify completó 510 millones de tareas de forma autónoma el año pasado.

El objetivo de Intelligence Suite es aumentar la capacidad operativa sin incrementar la plantilla, combinando el poder de la IA con la supervisión humana. Los AI Accelerators incluidos están organizados en tres categorías principales: creación y optimización de contenido, extracción de datos desde activos digitales y gobernanza de datos.

Esta metodología se alinea directamente con los hallazgos del MIT, que indican que 74% de los ejecutivos exigen una comprensión profunda de sus flujos de trabajo y 69% buscan mínima disrupción de sus herramientas actuales. Intelligence Suite cumple con ambos criterios al integrar automatización avanzada dentro de los sistemas de datos existentes de las marcas.

Además, cuenta con configuración sin código, lo que facilita la expansión del uso de IA dentro de equipos no técnicos, manteniendo al mismo tiempo la supervisión y el control humano. Los usuarios pueden elegir entre proveedores como OpenAI, Google, Anthropic y Azure AI Foundry, o utilizar SalsifyIQ, la solución propietaria de la empresa optimizada para el comercio digital.

“Intelligence Suite feels like a partner. It’s a time-saver and complete differentiator in the market,” señaló Liam Bucher, director de marketing de rendimiento en Kerry. “Our team was spending 20-30 minutes validating information for just one product; now we can do that in 5 minutes. We set up a complete product from scratch in one day; without Intelligence Suite that would have taken several days. This solution encapsulates Salsify’s willingness to listen to customers and make our lives easier.”

Conexión directa con OpenAI para impulsar el comercio agentic

Como parte de su estrategia para vincular la transformación interna con la experiencia del consumidor, Salsify presentó un nuevo canal OpenAI. Esta funcionalidad permite a los clientes publicar directamente sus datos de producto en OpenAI, garantizando una fuente confiable de contenido aprobado por las marcas para experiencias de compra dentro de ChatGPT.

El canal utiliza el Agentic Commerce Protocol (ACP) de OpenAI, que permite mapear y validar la información de producto con el estándar Product Feed mediante un Salsify Readiness Report. Esta integración prepara a las marcas para participar en la próxima era del comercio conversacional impulsado por agentes inteligentes.

Una plataforma unificada diseñada para el retorno de la IA

El verdadero diferenciador de Salsify es su plataforma unificada, que combina en un solo entorno el sistema de registro, los flujos de trabajo y la sindicación. Esta arquitectura permite que la inteligencia artificial se integre de forma transversal en todas las operaciones de gestión de experiencia de producto.

«There are two transformations our customers must navigate right now,» afirmó Julie Marobella, directora de producto de Salsify. «The first is wringing every last drop of ROI from the current e-commerce era through hyper-optimization and ensuring their products win on every digital shelf. The second is preparing for the massive shift to agentic commerce, where the winners will be those who successfully train AI agents to be expert marketers and sellers of their products. With Angie and Intelligence Suite, we’re giving our customers the power to maximize their returns today, while building the foundation to win the next era of commerce.»

Conclusión: la IA como motor del nuevo comercio digital

Con la incorporación de Angie e Intelligence Suite, Salsify reafirma su liderazgo en la evolución del Product Experience Management y se posiciona a la vanguardia de la próxima gran transformación del comercio electrónico: el comercio agentic, donde los agentes de IA desempeñan un papel activo en la promoción y venta de productos.

Estas innovaciones representan un paso decisivo hacia la integración real de la inteligencia artificial en los procesos empresariales, consolidando a Salsify como un referente global en automatización, eficiencia y transformación digital.