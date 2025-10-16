Copenhagen Infrastructure Partners vende el 50% del proyecto Coalburn 2 a AIP Management

COPENHAGUE, Dinamarca. — Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) anunció la firma de un acuerdo para vender una participación del 50% del proyecto de almacenamiento de energía Coalburn 2 a fondos administrados por AIP Management (AIP), un inversionista especializado en infraestructura energética y de descarbonización. La operación, realizada en nombre del fondo Copenhagen Infrastructure IV (CI IV), refuerza el liderazgo de CIP en el desarrollo de grandes instalaciones de almacenamiento de baterías en Europa.

Un proyecto clave para la estabilidad de la red eléctrica

Cuando entre en funcionamiento, Coalburn 2 se convertirá en uno de los proyectos de almacenamiento de baterías más grandes de Europa, contribuyendo a la estabilidad de la red eléctrica y facilitando la integración de energías renovables en el sistema del Reino Unido. Este sistema de almacenamiento de energía con baterías de ion-litio (BESS, por sus siglas en inglés) tendrá una capacidad de 500 megavatios (MW) y una duración de dos horas. Está ubicado en South Lanarkshire, al sur de Escocia.

CIP tomó la decisión final de inversión en diciembre de 2024 y continuará liderando la ejecución del proyecto durante su fase de construcción. Según los términos del acuerdo, la transferencia del 50% de participación a AIP se completará cuando el sitio entre en operación comercial. El proyecto cuenta con ingresos asegurados mediante un contrato de optimización de diez años con SSE y un acuerdo de capacidad de quince años, lo que proporciona una base sólida y estable para los retornos financieros, manteniendo exposición al potencial de crecimiento del mercado.

Expansión del portafolio energético de CIP

Coalburn 2 forma parte de una serie de proyectos BESS que CIP desarrolla junto con Alcemi en Escocia. En total, son tres los activos conectados a la red de transmisión que actualmente se encuentran en construcción bajo la dirección de CIP. En conjunto, estos proyectos ofrecerán una capacidad total de 1,5 gigavatios (GW) y podrán almacenar y suministrar 3 gigavatios-hora (GWh) de electricidad, suficiente para alimentar a más de 4,5 millones de hogares durante dos horas.

Además, CIP desarrolla otros 4,5 GW de proyectos de almacenamiento de energía en Escocia e Inglaterra. Este crecimiento consolida su posición como uno de los principales inversionistas en infraestructura energética del Reino Unido y como líder global en el desarrollo de soluciones de almacenamiento con baterías, con proyectos activos también en Estados Unidos, Europa y Australia.

AIP refuerza su estrategia de inversión sostenible

Para AIP Management, la adquisición del 50% de Coalburn 2 representa un paso importante dentro de su estrategia de construir un portafolio de activos de almacenamiento de energía de alta calidad que ofrezcan capacidad flexible al sistema eléctrico del Reino Unido. La empresa centra su enfoque en proyectos listos para construir o ya operativos, evitando los riesgos asociados a las etapas tempranas de desarrollo.

La operación sigue a la reciente inversión de AIP en una cartera de 2,4 GWh de proyectos BESS en operación y en construcción, lo que refleja su creciente presencia como inversionista a largo plazo en el mercado británico de almacenamiento energético. En total, las inversiones de AIP alcanzan una capacidad combinada de aproximadamente 7 GW, que en conjunto contribuirán a evitar la emisión de 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

Declaraciones de los socios

El socio de CIP, Nischal Agarwal, destacó el progreso del proyecto y la relevancia de la nueva asociación:

“As CIP’s development and construction portfolio of UK BESS projects continues to progress and grow, we look forward to welcoming AIP as a new partner on our Coalburn 2 site, which once commissioned in 2027 will be one of Europe’s biggest operational BESS projects. The delivery of Coalburn 2, alongside CIP’s Coalburn 1 and Devilla projects, will improve the UK’s energy security, enable more low cost renewables to be delivered, and reduce costs for British consumers through enhanced system flexibility.”

Por su parte, Greg Falzon, socio y codirector de inversiones en AIP, resaltó el valor estratégico de la inversión:

“This investment reinforces our conviction in the UK energy storage market and reflects our strategy of partnering selectively on high-quality, ready-to-build or operational assets. Together with our recent Ardenham investment, it forms part of a growing portfolio that combines strong downside protection with long-term value creation.”

Un impulso para la transición energética británica

La puesta en marcha de Coalburn 2, prevista para 2027, consolidará a Escocia como un referente en innovación tecnológica en almacenamiento de energía. El proyecto fortalecerá la seguridad energética del Reino Unido, permitirá una mayor penetración de energías renovables de bajo costo y ayudará a reducir los costos para los consumidores gracias a una mayor flexibilidad del sistema eléctrico.

Con esta transacción, tanto Copenhagen Infrastructure Partners como AIP Management reafirman su compromiso con la transición energética global y con el desarrollo de infraestructuras sostenibles que promuevan una economía baja en carbono y un futuro energético más resiliente.