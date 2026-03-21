Apertura de Level Models Agency impulsa nuevas oportunidades en la industria artística de Caracas

La ciudad de Caracas continúa ampliando su oferta en el sector creativo y de formación artística con la llegada de Level Models Agency, una iniciativa que busca posicionarse como plataforma de desarrollo para nuevos talentos en el modelaje y las artes escénicas.

En un contexto donde la industria de la moda y el entretenimiento muestra señales de reactivación —con el regreso de marcas internacionales y el resurgimiento de eventos vinculados al sector— , proyectos como este apuntan a fortalecer el ecosistema local mediante capacitación especializada y visibilidad profesional.

La apertura de la agencia fue anunciada a través de una convocatoria dirigida a medios, colegas y público interesado, que inicia con el mensaje:

“Estimados amigos, colegas, y miembros de la prensa… ¡Feliz cierre de semana!”

El comunicado introduce la propuesta como un espacio integral enfocado en la formación de talento emergente:

“Sirva la presente para invitarlos a la Apertura de LEVEL MODELS AGENCY, un espacio que llega a la ciudad de Caracas para ofrecerles formación, capacitación, y proyección a todos aquellos interesados en hacer carrera en el medio artístico.”

Liderazgo y visión del proyecto

El proyecto está liderado por dos figuras con trayectoria en el ámbito artístico y del entretenimiento: Valerie Rossetti y Victoria Abuhazi. Ambas unen experiencia en formación, modelaje y producción escénica para estructurar una oferta orientada tanto a principiantes como a talentos en desarrollo.

Según el comunicado,

“El proyecto está dirigido por Valerie Rossetti (Coreógrafa y CEO de Level Dance Complex) y Victoria Abuhazi (Ex reina de belleza, Modelo Internacional, y Animadora); juntas materializarán una idea cuyo principal objetivo es brindarles más exposición y confort a todos los amantes de esta industria.”

La iniciativa se alinea con la tradición venezolana en certámenes de belleza y formación artística, históricamente reconocida en América Latina y con impacto internacional. Eventos como concursos nacionales han servido como plataformas de exportación de talento en el pasado , lo que refuerza la relevancia de nuevas academias y agencias en el país.

Detalles del evento de inauguración

La apertura oficial de Level Models Agency se llevará a cabo en un espacio ya consolidado dentro del circuito artístico caraqueño, integrando actividades de formación y exhibición en un mismo lugar.

El anuncio establece claramente las coordenadas del evento:

Día: Miércoles 25 de marzo

Hora: 3 pm

Lugar: C.C. Paseo El Hatillo – Piso 4, “Level Dance Complex & Level Models Agency”

Código de vestimenta: Fashion Top

Este tipo de lanzamientos no solo cumplen una función promocional, sino que también sirven como punto de encuentro entre profesionales del sector, medios de comunicación y nuevos talentos interesados en incorporarse a la industria.

Impacto esperado en el sector creativo

La llegada de Level Models Agency se produce en un momento de transformación para la economía creativa en Venezuela. A medida que sectores como el retail, la moda y el entretenimiento buscan reactivarse, la formación de talento se convierte en un componente clave para sostener el crecimiento.

Iniciativas de este tipo contribuyen a:

Profesionalizar nuevos perfiles en modelaje y artes escénicas

Generar oportunidades de networking dentro del sector

Incrementar la visibilidad de talentos locales

Fortalecer la cadena de valor de la industria creativa

Asimismo, la integración con espacios como academias de danza y centros de formación permite ofrecer una experiencia más completa, combinando habilidades técnicas con proyección comercial.

Una apuesta por el talento emergente

Con esta apertura, Level Models Agency busca consolidarse como un actor relevante en la formación artística en Caracas, apostando por el talento emergente y la profesionalización del sector.

La convocatoria abierta a medios y público refleja también una estrategia de posicionamiento que prioriza la visibilidad desde su lanzamiento, elemento clave en una industria altamente competitiva.

En un mercado en evolución, donde la creatividad y la preparación técnica son determinantes, propuestas como esta apuntan a convertirse en plataformas de impulso para una nueva generación de profesionales del entretenimiento en Venezuela.