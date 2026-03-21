JULIETA VENEGAS Y LORENZO HAGERMAN IMPULSAN EL ESTRENO DE “FLAMINGOS: LA VIDA DESPUÉS DEL METEORITO” CON PREMIERE EN PLAZA CARSO

En un contexto donde la industria audiovisual busca propuestas diferenciadas con potencial comercial y valor cultural, la premiere del documental “Flamingos: la vida después del meteorito” marcó un punto de encuentro entre creatividad, ciencia y producción cinematográfica en México. El evento se realizó en Plaza Carso, donde una alfombra rosa dio la bienvenida a figuras clave del proyecto, encabezadas por la cantante Julieta Venegas y el director Lorenzo Hagerman.

El largometraje, que se estrenará a nivel nacional el próximo 26 de marzo bajo el sello de Pimienta Films, se posiciona como una apuesta dentro del segmento de documentales de naturaleza con un enfoque narrativo más amplio, orientado a conectar con audiencias diversas.

A la función asistieron personalidades del ámbito empresarial, mediático y cultural, entre ellas Justino Compeán, expresidente de la Femexfut; la presentadora conocida como “Cositas”; y Soumaya Slim, quienes participaron en una exhibición previa al lanzamiento comercial. La presencia de estos perfiles refleja el interés transversal que el proyecto ha generado más allá del circuito cinematográfico tradicional.

Producción de largo aliento con respaldo institucional

El documental es resultado de más de 700 días de filmación en el norte de la península de Yucatán, una inversión significativa en términos de tiempo y recursos que se traduce en una propuesta visual y narrativa ambiciosa. La producción combina elementos científicos con una estética cuidada, integrando música original del compositor Bryce Dessner y textos de la poeta Ajo, narrados por Julieta Venegas.

Este enfoque multidisciplinario apunta a fortalecer la competitividad del proyecto en mercados internacionales y festivales, al tiempo que amplía su atractivo para el público general.

Durante la presentación, Venegas explicó su motivación para integrarse al proyecto, marcando su debut como narradora en cine: “La historia es hermosa, el guion es precioso. Estoy aquí gracias a la invitación de Lynn Fainchtein y creo que participar es una forma de honrarla; ella estaría muy feliz de que por fin se estrene Flamingos”.

Su participación añade valor al documental desde el punto de vista comercial, al incorporar una voz reconocida que puede atraer a audiencias fuera del nicho habitual de este tipo de producciones.

Un proyecto de una década con enfoque científico y artístico

Por su parte, Lorenzo Hagerman destacó que el documental es el resultado de un proceso creativo de diez años, desarrollado a partir de una invitación de La Vaca Independiente. El proyecto contó además con el respaldo del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, considerado un referente global en el estudio de aves, y con la producción de Cactus Film, liderada por José Cohen.

Esta colaboración institucional refuerza la credibilidad científica del contenido, un factor clave para su posicionamiento en plataformas educativas y mercados especializados.

Hagerman también subrayó los retos y aprendizajes del rodaje en condiciones naturales, destacando la singularidad del comportamiento de los flamencos: “Hay algo jurásico en el flamenco; doblan sus piernas hacia atrás. Pasamos 14 horas diarias durante meses filmándolos, pero no era difícil, al contrario: fue un gozo. No se nos hacía largo el día porque hay algo muy carismático y simpático en ellos”.

Propuesta diferenciada en el mercado documental

Más allá de su valor estético, “Flamingos: la vida después del meteorito” busca posicionarse como una obra que trasciende el formato tradicional del documental de naturaleza. La producción plantea una narrativa centrada en la resiliencia colectiva del mundo animal, integrando elementos emocionales y científicos que pueden ampliar su alcance en taquilla.

En un mercado donde el contenido documental compite cada vez más por la atención del público, este tipo de propuestas híbridas representa una estrategia relevante para atraer inversión, distribución y audiencias globales.

Con su estreno programado para el 26 de marzo en cines de todo el país, la película se perfila como una de las apuestas destacadas del sector cultural en el primer trimestre del año, con potencial para generar impacto tanto en la industria cinematográfica como en la conversación pública sobre naturaleza y sostenibilidad.