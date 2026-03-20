EL ARTE QUE SE SIENTE: PILAR MAINOU PRESENTA “UNA MIRADA, UNA ARTISTA”, UNA EXPERIENCIA QUE TRANSFORMA EMOCIONES EN IMPACTO SOCIAL

Ciudad de México.– En un contexto donde las industrias creativas buscan cada vez más vincularse con impacto social, la artista mexicana Pilar Mainou presenta “Una mirada, una artista”, su primera exposición individual, con una propuesta que combina expresión abstracta, experiencia sensorial y contribución a causas sociales.

La muestra, ubicada en Casa Polivalente Roma, en la colonia Roma Norte, reúne 16 piezas abstractas de gran y mediano formato. A través de ellas, Mainou propone una aproximación distinta al arte contemporáneo: una experiencia que prioriza la emoción sobre la interpretación racional. “Hay exposiciones que se miran… y hay otras que se sienten”, señala el concepto central de la exhibición.

En este proyecto, el uso del color trasciende su función estética tradicional para convertirse en un vehículo de energía y movimiento emocional. Cada obra, según la artista, surge desde un proceso introspectivo. Este enfoque queda sintetizado en su propia definición del proceso creativo como “pintar desde el interior”.

La exposición se presenta sin una narrativa lineal ni instrucciones específicas para el espectador, lo que responde a una tendencia creciente dentro del arte contemporáneo de fomentar la interpretación individual. En este sentido, el visitante es invitado a involucrarse activamente en la experiencia. “Aquí no hay instrucciones, ni narrativas cerradas. Solo una invitación provocadora: detenerte, sentir… y dejar que algo dentro de ti se mueva.”

Desde la perspectiva de negocio y sostenibilidad cultural, la propuesta de Mainou también incorpora un componente de responsabilidad social. Parte de los ingresos generados por la venta de las obras será destinada a dos organizaciones en México: La Cana, dedicada a la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, y Mi Valedor, que trabaja en la generación de oportunidades económicas para personas en situación de calle.

Este modelo híbrido, que integra arte y filantropía, responde a una tendencia global donde los artistas y gestores culturales buscan ampliar el impacto de sus proyectos más allá del ámbito estético. En este contexto, la exposición se posiciona no solo como un evento cultural, sino como una iniciativa con incidencia social directa.

La propia artista subraya el objetivo emocional de su obra: “Mi obra está terminada cuando genera un sentimiento”, afirma Mainou, destacando un enfoque centrado en la conexión humana más que en la validación técnica o conceptual.

El formato de la exposición también refuerza su carácter exclusivo y personalizado. Las visitas se realizan bajo cita previa, lo que permite controlar la afluencia y ofrecer una experiencia más íntima. Este modelo, cada vez más utilizado en espacios culturales independientes, responde tanto a la búsqueda de diferenciación como a nuevas dinámicas de consumo cultural.

“Una mirada, una artista” estará disponible hasta el 28 de marzo en Casa Polivalente Roma, ubicada en Tonalá 97. Además de las visitas programadas, el público podrá asistir en horarios específicos abiertos, como el viernes 20 y el martes 24 de marzo, entre las 6:30 y las 9:30 pm.

La exposición se define como un espacio de interacción entre artista y espectador, donde cada visitante aporta su propia interpretación. “Una mirada, una artista” es más que una exposición; es una conversación íntima entre la emoción del artista y la mirada del espectador. Un espacio donde lo abstracto se vuelve profundamente personal y donde cada visitante completa la obra con su propia historia.

En un entorno marcado por la inmediatez y la sobrecarga informativa, la propuesta de Mainou introduce una pausa deliberada, alineada con tendencias que priorizan el bienestar emocional y la experiencia consciente. “Hoy más que nunca, el arte necesita sentirse. Y esta exposición está lista para atravesarte.”

Para asistir, los interesados deben agendar previamente su visita a través de correo electrónico o contacto telefónico. Asimismo, quienes se encuentren fuera de la Ciudad de México pueden acceder a más información sobre la artista mediante su página web y redes sociales.

Con esta iniciativa, Pilar Mainou se inserta en una nueva generación de artistas que no solo buscan visibilidad, sino también impacto, posicionando el arte como un agente activo dentro del desarrollo social y cultural contemporáneo.