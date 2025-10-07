Amlan impulsa la conexión y la innovación en el LPN Congress & Expo 2025

CHICAGO — La empresa Amlan anunció su participación en la cuarta edición del LPN Congress & Expo 2025, uno de los encuentros más importantes para profesionales de la producción avícola y la nutrición animal en América Latina. El evento se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre en Miami, y reunirá a expertos, empresas y líderes del sector con el propósito de impulsar la innovación, el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas.

Como parte de su participación, Amlan patrocinará el coffee break del miércoles 8 de octubre a las 10:00 a.m. (hora del Este), una actividad diseñada para ofrecer a los asistentes un espacio de encuentro informal con expertos de la compañía y otros representantes del sector. Esta iniciativa busca fomentar la interacción directa entre los principales actores que están dando forma al futuro de la industria avícola y pecuaria en la región.

El LPN Congress & Expo: punto de encuentro de líderes y conocimiento técnico

El LPN Congress & Expo se ha consolidado como un referente en el ámbito de la nutrición y producción animal en América Latina. Este año reunirá a más de 3.000 asistentes, incluyendo más de 900 expositores y tomadores de decisiones de más de 50 países. Durante tres jornadas, los participantes podrán asistir a sesiones plenarias, talleres técnicos y foros ejecutivos, además de explorar una de las áreas de exhibición más grandes dedicadas al sector avícola y de nutrición animal.

Para Amlan, la presencia en este evento representa una oportunidad para fortalecer su liderazgo en la región.

“We’re excited to join LPN Congress & Expo in Miami as a platform to engage directly with poultry and nutrition industry leaders,” expresó Heath Wessels, vicepresidente de Ventas para las Américas de Amlan.

“Sponsoring the Wednesday coffee break provides us with a relaxed setting to listen, learn, and connect with those shaping the future of the industry.”

Compromiso de Amlan con la salud animal y la sostenibilidad

La participación de Amlan en el congreso refleja su papel en expansión dentro de las industrias avícola y ganadera de América Latina. La compañía continúa consolidando alianzas estratégicas y ofreciendo soluciones científicas que mejoran la salud animal y la rentabilidad de los productores.

Su portafolio de aditivos naturales para alimentos balanceados está diseñado para optimizar la salud intestinal y reducir los desafíos provocados por patógenos, contribuyendo así a la transición hacia sistemas de producción más sostenibles y libres de antibióticos.

“This event enables us to share Amlan’s latest research and practical solutions in enhanced gut health, and to collaborate on sustainable strategies that benefit producers’ performance across Latin America,” comentó Dr. Robin Jarquin, director de Ventas para Latinoamérica de Amlan.

Innovación técnica y fortalecimiento de relaciones comerciales

Durante el evento, el equipo técnico de Amlan presentará su línea de aditivos naturales a base de minerales, desarrollada para promover la salud y la productividad animal. Además, compartirá investigaciones científicas y resultados de campo que demuestran la eficacia de sus productos en la reducción del uso de antibióticos en la producción pecuaria.

Los representantes de la compañía sostendrán encuentros con clientes, distribuidores y socios estratégicos, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales existentes y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en la región. Asimismo, Amlan participará en sesiones de intercambio de conocimiento y actividades de networking, orientadas a fomentar la colaboración y el avance tecnológico en la industria.

El equipo de Amlan manifestó su entusiasmo por contribuir a los debates del congreso, identificar nuevas tendencias en la producción avícola y reafirmar su compromiso con el desarrollo sostenible de la comunidad latinoamericana de nutrición animal.

Sobre la empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, una compañía líder mundial en la fabricación y comercialización de minerales absorbentes. Con más de 80 años de experiencia en la ciencia de los minerales, Oil-Dri, bajo su marca comercial Amlan International, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC) y distribuye sus aditivos alimenticios en mercados de todo el mundo.

La disponibilidad de productos puede variar según el país, y las declaraciones relacionadas no constituyen afirmaciones médicas, ya que pueden diferir conforme a los requisitos regulatorios de cada jurisdicción.

Conclusión

Con su participación en el LPN Congress & Expo 2025, Amlan reafirma su liderazgo en el mercado latinoamericano y su compromiso con el desarrollo de soluciones naturales, innovadoras y rentables. La compañía continúa posicionándose como un aliado estratégico para los productores pecuarios que buscan mejorar la salud animal, la eficiencia productiva y la sostenibilidad en un contexto global que exige prácticas más responsables y libres de antibióticos.