Constellation Brands mantiene liderazgo en EE. UU. pese a un entorno desafiante y anuncia sólidos resultados del segundo trimestre fiscal 2026

En medio de un panorama económico global complejo que continúa afectando el consumo, Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) presentó los resultados correspondientes a su segundo trimestre del año fiscal 2026, destacando la solidez de su negocio cervecero en Estados Unidos, la continuidad de su disciplina operativa y el retorno de casi 300 millones de dólares a los accionistas mediante recompras adicionales de acciones.

Resultados financieros del trimestre

Durante el trimestre finalizado el 31 de agosto de 2025, la compañía reportó ventas netas de 2.481 millones de dólares, lo que representa una caída del 15% frente al mismo período del año anterior. El ingreso operativo alcanzó 874 millones de dólares, mientras que la ganancia neta atribuible a Constellation Brands se ubicó en 466 millones de dólares.

El beneficio diluido por acción (EPS) fue de 2,65 dólares en términos reportados y de 3,63 dólares en términos comparables, reflejando una disminución interanual del 16%. A pesar de la contracción en las ventas, el flujo de caja operativo acumulado del año ascendió a 1.500 millones de dólares, y el flujo de caja libre a 1.100 millones.

La compañía actualizó su previsión de EPS reportado para todo el ejercicio fiscal 2026 a un rango entre 9,86 y 10,16 dólares, mientras que reafirmó su pronóstico de EPS comparable entre 11,30 y 11,60 dólares.

Declaraciones de la alta dirección

El presidente y director ejecutivo, Bill Newlands, destacó el compromiso de la empresa con su estrategia de largo plazo:

“While we continue to navigate a challenging socioeconomic environment that has dampened consumer demand, our teams remain focused on executing against our strategic objectives, including driving distribution gains, disciplined innovation, and investing behind our brands. Against that backdrop, we are pleased to continue to lead the U.S. Beer industry in dollar share gains, drive continued outperformance versus the U.S. Wine industry in our Wine and Spirits Business, and consistently deliver against our capital allocation priorities.”

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Garth Hankinson, subrayó el impacto positivo de las iniciativas de eficiencia y ahorro:

“Our cost savings and efficiency initiatives continue to deliver incremental benefits for our business, supporting continued healthy investment levels behind our brands. As we look to the remainder of the year, we remain committed to our disciplined and balanced capital allocation priorities, including maintaining our investment grade rating, advancing our brewery investments in our Beer Business, and delivering cash returns to shareholders through our dividend and share repurchase programs.”

El negocio cervecero mantiene su liderazgo

El segmento de cerveza, pilar del portafolio de Constellation Brands, registró una disminución del 7% en las ventas netas, hasta 2.345 millones de dólares, debido a una reducción del 8,7% en los volúmenes de envío y una caída del 2,7% en las depleciones.

Aun así, la empresa reafirmó su liderazgo en el mercado estadounidense, siendo el mayor ganador en participación de mercado por dólar dentro de la categoría de cerveza en EE. UU. Modelo Especial mantuvo su posición como la marca número uno en ventas en dólares, Corona Extra permaneció entre las cinco principales, mientras que Pacifico y Victoria registraron crecimientos de dos dígitos en volumen y valor.

Para el año fiscal 2026, la empresa prevé que las ventas netas de cerveza disminuyan entre 2% y 4%, y que el ingreso operativo retroceda entre 7% y 9%.

Vinos y licores: un trimestre de transición

El negocio de vinos y licores experimentó una caída del 65% en las ventas netas, afectado principalmente por las desinversiones de SVEDKA y las denominadas “2025 Wine Divestitures”, así como por modificaciones en los contratos financieros y de volumen con los distribuidores.

Los envíos se redujeron 76,4%, y el margen operativo pasó de 18,1% a -14,6%. Sin embargo, el portafolio mantuvo un desempeño positivo en el segmento de vinos premium, con un crecimiento del 2% en depleciones y mejores resultados tanto en ventas en dólares como en volumen dentro de los canales rastreados por Circana en EE. UU.

La empresa anticipa que las ventas netas orgánicas de esta división caerán entre 17% y 20%, y que el ingreso operativo orgánico disminuirá entre 97% y 100% durante el ejercicio 2026.

Retorno a los accionistas y proyecciones

En línea con su política de retorno de capital, Constellation Brands informó que ha recomprado 604 millones de dólares en acciones hasta septiembre de 2025. Además, el 30 de septiembre, la junta directiva aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 1,02 dólares por acción de Clase A, pagadero el 13 de noviembre de 2025 a los accionistas registrados al 30 de octubre de 2025.

La empresa espera un flujo de caja operativo anual de entre 2.500 y 2.600 millones de dólares y un flujo de caja libre de entre 1.300 y 1.400 millones, con inversiones de capital por alrededor de 1.200 millones de dólares, principalmente destinadas a la expansión de operaciones cerveceras en México.

Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social

Constellation Brands reafirmó su compromiso con una gestión empresarial sostenible y responsable. La estrategia ESG de la compañía está integrada en todas sus operaciones, enfocándose en la protección del medio ambiente, la inversión comunitaria y la promoción del consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Con operaciones en Estados Unidos, México, Nueva Zelanda e Italia, la empresa continúa siendo una de las principales productoras y comercializadoras internacionales de bebidas alcohólicas, con un portafolio de marcas icónicas como Corona Extra, Modelo Especial, Pacifico, Victoria, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, The Prisoner Wine Company, Casa Noble Tequila y High West Whiskey.