Bioaqua Venezuela fortalece su expansión nacional con alianza estratégica junto a Farmatodo

La firma de cuidado de la piel Bioaqua Venezuela anunció una alianza estratégica con la cadena de farmacias Farmatodo, un acuerdo que permitirá la comercialización de sus productos de skincare asiático en establecimientos de la red a escala nacional. La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la empresa dentro del mercado venezolano de belleza y cuidado personal.

Emily Chang, CEO de Bioaqua Venezuela, confirmó el convenio y destacó que la incorporación de la marca a Farmatodo busca acercar sus líneas de cuidado facial a un mayor número de consumidores en el país. Según la ejecutiva, el acuerdo responde al crecimiento sostenido que la empresa ha registrado desde su llegada a Venezuela en 2024.

“Emily Chang (CEO de Bioaqua Venezuela) anunció una exitosa alianza con Farmatodo, permitiendo que sus productos de skincare asiático estén disponibles en la red de farmacias más grande del país”.

La compañía indicó que esta colaboración permitirá ampliar el alcance de sus productos gracias a la infraestructura comercial y logística de Farmatodo, cadena que mantiene más de 200 tiendas operativas en territorio venezolano.

Expansión de la marca en el sector cosmético venezolano

Bioaqua Venezuela inició operaciones en el país durante 2024 y desde entonces ha impulsado un proceso de posicionamiento enfocado en el segmento de cosmética y cuidado facial. La empresa ha desarrollado tiendas especializadas y espacios de asesoría orientados a la orientación personalizada de los consumidores.

De acuerdo con la información suministrada por la compañía, la alianza se concretó tras identificar coincidencias estratégicas entre ambas organizaciones, particularmente en áreas relacionadas con accesibilidad, bienestar y ampliación de la oferta de cuidado personal.

“La alianza se concreta gracias a la coincidencia de valores entre ambas empresas: calidad, accesibilidad, y bienestar. Farmatodo busca constantemente diversificar su oferta de belleza y cuidado personal con marcas que ofrezcan resultados visibles; por su parte, Bioaqua presentó un modelo de negocio sólido que cumple con todas las regulaciones sanitarias locales y una demanda creciente por productos de skincare de alta gama a precios asequibles”.

El acuerdo también ocurre en un contexto de crecimiento sostenido del mercado de cuidado facial en Venezuela, donde las categorías asociadas al skincare asiático han ganado presencia dentro de consumidores jóvenes y segmentos interesados en rutinas de belleza especializadas.

Productos disponibles en la red Farmatodo

Como parte de la primera etapa de distribución, Bioaqua confirmó que una selección de sus productos más vendidos estará disponible en las tiendas Farmatodo. La oferta inicial estará enfocada principalmente en artículos de cuidado facial.

“Los clientes podrán encontrar una selección de los bestsellers de la marca, enfocados principalmente en el cuidado facial, tales como: La Línea de Arroz, la cual se basa en cremas, serum, limpiador, y contorno de ojos… Esperamos pronto ofrecer más productos en la cadena”.

La denominada Línea de Arroz figura entre los productos de mayor reconocimiento comercial de la empresa y forma parte de la estrategia con la que Bioaqua busca consolidar su presencia en puntos de venta masivos.

La compañía también resaltó que sus formulaciones incluyen ingredientes orgánicos y derivados enfocados en tratamientos para la piel, el cabello y maquillaje, categorías que han impulsado el crecimiento internacional de la marca.

Distribución nacional y proyección comercial

Uno de los elementos centrales del convenio es la cobertura nacional de distribución. La empresa aseguró que los productos no estarán limitados a Caracas, sino que llegarán a distintas regiones del país mediante la red comercial de Farmatodo.

“Todo el país tendrá al alcance de sus manos nuestra gama de productos. El objetivo de esta alianza es aprovechar la robusta infraestructura de Farmatodo (que cuenta con más de 200 tiendas a nivel nacional) para asegurar que la línea de Bioaqua esté al alcance de todos los venezolanos, desde la capital hasta las regiones del interior”.

Actualmente, Bioaqua Venezuela mantiene su sede principal en el Centro Sambil La Candelaria, en Caracas, donde ofrece atención personalizada y comercialización tanto al mayor como al detal.

La empresa considera que esta alianza representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento dentro del competitivo mercado venezolano de cosmética y cuidado personal, apoyándose en la capacidad operativa y alcance comercial de una de las cadenas farmacéuticas más reconocidas del país.