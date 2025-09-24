Amlan International refuerza soluciones integrales de salud intestinal y patrocina la sala de prensa en el World Dairy Expo 2025

Caracas – En un entorno global donde la producción láctea enfrenta crecientes retos de sostenibilidad y sanidad, la empresa Amlan® International, división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America, anunció su participación en el World Dairy Expo 2025, que se celebrará en Madison, Wisconsin. La compañía será nuevamente patrocinador oficial de la Media Room, rol que desempeña por cuarto año consecutivo en la feria lechera más grande del mundo.

El respaldo constante de Amlan a este encuentro internacional refleja su compromiso de largo plazo con el bienestar animal, la salud intestinal de los rumiantes y la competitividad de los productores. La feria constituye un escenario único para mostrar innovaciones, debatir tendencias y definir estrategias frente a un consumidor global que demanda leche y derivados con mayores estándares de calidad y trazabilidad.

Una visión integral ante los desafíos actuales

En el anuncio, Amlan enfatizó que la gestión tradicional de riesgos en la producción pecuaria, centrada en la mitigación de toxinas específicas, ya no responde a la complejidad de la industria actual. Según la empresa, la sanidad de los hatos requiere un enfoque más amplio y articulado.

Así lo expresó el Dr. Aldo Rossi, Director de Servicios Veterinarios de Amlan International: “The era of single-toxin management is over. The complexity of today’s challenges requires a holistic, integrated approach to ruminant gut health—one that considers the full spectrum of risks from mycotoxins to bacterial toxins. Producers who adopt comprehensive feed safety strategies will be best positioned to protect herd health, milk quality, and consumer trust.”

El mensaje destaca que la salud intestinal es clave no solo para garantizar la productividad de los animales, sino también para sostener la calidad de los productos y, en última instancia, la confianza de los consumidores en el mercado.

Un espacio para los medios y la industria

En el marco de la feria, Amlan extenderá su hospitalidad a los periodistas acreditados. El martes 30 de septiembre, entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., ofrecerá un almuerzo tipo “boxed lunch” gratuito en la Media Room. Además, durante toda la semana estarán disponibles refrigerios ligeros para quienes cubran el evento.

Con estas iniciativas, la compañía busca reforzar su vínculo con los comunicadores especializados, al tiempo que posiciona su portafolio de soluciones como alternativas confiables y sostenibles para enfrentar los retos de la producción láctea moderna.

Innovación basada en minerales

La estrategia de Amlan International se centra en desarrollar soluciones para la nutrición animal a partir de minerales naturales. Estos productos buscan reducir los riesgos de toxinas, fortalecer la salud intestinal y mejorar la eficiencia de conversión alimenticia, todo con un enfoque sostenible.

El Dr. Wade Robey, presidente de Amlan International, señaló: “Amlan is dedicated to bringing innovative, mineral-based feed solutions that help producers meet the rising demands for safe, sustainable, and high-quality dairy products. Our goal is to partner with the industry to deliver solutions that enhance animal health, improve production efficiency, and ultimately strengthen consumer confidence in dairy worldwide.”

Sus declaraciones reafirman el compromiso de la empresa con la innovación responsable, orientada no solo a los productores, sino también al consumidor final que cada vez demanda mayor transparencia y seguridad en los alimentos que consume.

Perspectivas para la región y el mundo

El World Dairy Expo 2025 será una vitrina para las compañías líderes del sector, que presentarán avances en genética, nutrición, tecnologías de producción y manejo sostenible. La participación de Amlan en este contexto no solo busca afianzar su presencia global, sino también ofrecer a los productores una hoja de ruta hacia prácticas más eficientes y resilientes.

Para países como Venezuela y otras naciones de América Latina, donde la industria láctea enfrenta desafíos relacionados con costos, productividad y acceso a insumos, la experiencia y propuestas de empresas como Amlan constituyen una oportunidad de aprendizaje y referencia. Su enfoque integral, centrado en la salud intestinal, puede contribuir a elevar la competitividad regional en un mercado global cada vez más exigente.

En conclusión, la presencia de Amlan International en el World Dairy Expo 2025 consolida su papel como socio estratégico de la industria láctea. Con un mensaje claro sobre la necesidad de adoptar soluciones holísticas y sostenibles, la compañía se posiciona como un actor clave en la transformación hacia una producción más segura, eficiente y orientada a la confianza del consumidor.