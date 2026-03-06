Adrenalina Pura+ estrena en exclusiva la serie de acción “Blanco humano” y refuerza su catálogo en marzo

El servicio de streaming Adrenalina Pura+ anunció el lanzamiento exclusivo de todos los episodios de la serie de acción Human Target, conocida en español como “Blanco humano”, como parte de su programación especial para marzo. La plataforma informó que las dos temporadas completas de la producción, basada en el cómic homónimo de DC Comics, estarán disponibles para los suscriptores a partir del 5 de marzo.

La llegada de la serie refuerza la estrategia del canal de streaming, especializado en contenidos de acción, suspenso y terror, que busca ampliar su catálogo con títulos populares y producciones reconocidas por la audiencia del género.

Una historia basada en el universo de DC

La trama gira en torno al personaje Christopher Chance, un especialista en seguridad que adopta identidades falsas para proteger a personas que enfrentan amenazas de muerte. Su trabajo consiste en infiltrarse en la vida de sus clientes para detectar y neutralizar peligros antes de que ocurran.

El proyecto cuenta con un reparto internacional encabezado por Mark Valley, conocido por su participación en series como Boston Legal y Fringe, quien interpreta al protagonista.

Jackie Earle Haley, recordado por darle vida al antihéroe Rorschach en la película de Watchmen; Indira Varma, conocida por interpretar a Ellaria Sand en Game of Thrones; Lennie James, a quien vimos como Morgan Jones por partida doble en The Walking Dead y Fear the Walking Dead; y Chi McBride, Lou Grover en la serie Hawaii Five-0. También fue nominada a tres Premios Emmy.

Nuevos estrenos cinematográficos en marzo

Además del lanzamiento de “Blanco humano”, la plataforma anunció la incorporación de varias películas exclusivas durante el mes, con producciones provenientes de distintos mercados internacionales.

Además del estreno estelar de “Blanco humano”, el canal de streaming presenta igualmente los estrenos exclusivos de las películas “La flor del combate”, “Laberinto del terror” y “Tormenta de nieve”. La primera nos transporta al Tokio de la posguerra, donde un campeón de boxeo invicto, Masahiro, entrena para enfrentarse a Clint, un estadounidense que le ha retado, y ambos llevarán a cabo un viaje que pondrá a prueba los límites del espíritu humano.

Mientras que la segunda es un thriller que llega desde Francia con un toque de ciencia ficción y terror para contar la historia de una mujer se despierta dentro de un lugar con extraños conductos usando un brazalete que le va marcando el tiempo de las sucesivas pruebas que tiene que superar para salvar su vida.

Y la última es una aventura china con la conocida estrella del cine de acción Donnie Yen, reconocido por sus papeles en John Wick: Chapter 4 y la saga Ip Man, en la que un joven desaparece en las montañas después de una discusión con su padre y él decide enfrentarse a una inminente avalancha para salvar a su hijo.

Calendario completo de estrenos en la plataforma

La compañía detalló el calendario de estrenos que formará parte de su programación durante marzo, con nuevos títulos disponibles de forma escalonada a lo largo del mes:

“Blanco humano”, 5 de marzo

“Ataque inesperado”, 12 de marzo

“La flor del combate”, 12 de marzo

“Laberinto del terror”, 19 de marzo

“Tormenta de nieve”, 19 de marzo

“Robo entre ladrones”, 26 de marzo

“El acusado perfecto”, 26 de marzo

Con esta programación, Adrenalina Pura+ continúa fortaleciendo su catálogo de contenidos orientados al público que busca producciones centradas en acción, suspenso y terror, apostando por una combinación de series reconocidas y estrenos internacionales para atraer y retener suscriptores en el competitivo mercado del streaming.