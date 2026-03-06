Energizer se convierte en la pila oficial de la Selección Mexicana

Energizer México anunció su incorporación como la pila oficial de la Selección Mexicana de Fútbol, en una alianza estratégica que busca fortalecer el vínculo entre una de las marcas de energía más reconocidas del mundo y uno de los símbolos deportivos más representativos del país. El acuerdo también refleja la creciente participación de empresas globales en el impulso y promoción del fútbol mexicano, un deporte que reúne a millones de aficionados dentro y fuera de México.

La compañía informó que esta nueva etapa forma parte de su compromiso con el deporte nacional y con la comunidad de seguidores del fútbol. A través de esta colaboración, Energizer busca reforzar su presencia en el mercado mexicano y consolidar su posicionamiento como una marca vinculada a la energía, la resistencia y la pasión que caracterizan al deporte.

La alianza fue presentada durante un evento exclusivo organizado por Energizer, al que asistieron socios comerciales estratégicos de la compañía. Durante el encuentro, los directivos de la empresa destacaron la relevancia del acuerdo y su potencial impacto en la promoción del fútbol en el país, además de subrayar el valor de las asociaciones entre marcas globales y organizaciones deportivas.

Según representantes de la empresa, la iniciativa busca ir más allá de un acuerdo comercial tradicional, posicionándose como un esfuerzo por conectar con los valores que comparten tanto el deporte como la marca, entre ellos la perseverancia, el trabajo en equipo y la energía que impulsa a los atletas dentro y fuera del campo.

Leyendas del fútbol acompañan el anuncio del patrocinio

El evento también contó con la presencia de reconocidas figuras históricas del fútbol mexicano, entre ellas Oribe Peralta, Jared Borgetti y Luis Hernández. Los exjugadores participaron en diversas actividades con invitados especiales y compartieron experiencias de sus trayectorias deportivas, en un ambiente que combinó celebración, nostalgia y entusiasmo por el futuro del fútbol mexicano.

Durante la jornada, las leyendas del balompié convivieron con representantes del sector empresarial y aliados comerciales de la marca, destacando el papel que el deporte ha desempeñado en la identidad cultural del país y la importancia de continuar impulsando iniciativas que acerquen a las nuevas generaciones al fútbol.

Para Energizer, la presencia de estos referentes históricos reforzó el mensaje central del patrocinio: la conexión entre la energía que impulsa a los atletas y la energía que la marca busca representar a través de sus productos.

En el marco del anuncio, el director de marketing de la compañía en México, José Daniel Guillen, destacó el significado de la alianza para la estrategia de la empresa en el país.

“Para Energizer México, este patrocinio representa una extensión natural de lo que somos como marca: energía, resistencia y compromiso con el país. La Selección Mexicana es un símbolo que une a millones de mexicanos, y nos llena de orgullo acompañarlos en este camino, impulsando su pasión dentro y fuera de la cancha”, señaló José Daniel Guillen, Director de Marketing de Energizer.

Impulso a la conexión entre marca, deporte y aficionados

De acuerdo con directivos de la compañía, el patrocinio busca consolidar una relación más cercana entre la marca, los aficionados y el desarrollo del deporte en México. En este sentido, Energizer acompañará al combinado nacional en diferentes iniciativas y actividades relacionadas con la promoción del fútbol y el fortalecimiento de su presencia en el país.

La empresa subrayó que la asociación representa una plataforma para reforzar valores compartidos entre la marca y el equipo nacional, incluyendo el esfuerzo constante, la determinación y la capacidad de superar retos tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Asimismo, ejecutivos de Energizer destacaron que la estrategia forma parte de un enfoque más amplio para conectar con audiencias locales a través de iniciativas que reflejen la cultura, la pasión deportiva y el orgullo nacional que genera la Selección Mexicana.

Con esta alianza, Energizer busca consolidar su imagen como una marca cercana a los consumidores mexicanos y alineada con uno de los elementos más importantes de la identidad deportiva del país.

Durante el evento, representantes de la empresa reiteraron que el patrocinio simboliza una colaboración que va más allá de lo comercial y que pretende inspirar a los aficionados y al público en general.

Como la pila oficial de la Selección Mexicana, la marca acompañará cada paso del equipo en esta nueva etapa, con el objetivo de reforzar el entusiasmo que genera el fútbol entre los seguidores del país y recordar el mensaje central de la campaña: juntos, impulsar la energía que mueve al deporte nacional y a millones de aficionados en todo México.