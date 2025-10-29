Acronis presenta Cyber Protect Local: solución integral de ciberresiliencia para entornos locales y soberanos

Schaffhausen, Suiza – (GLOBE NEWSWIRE) — La empresa global de ciberseguridad y protección de datos Acronis anunció el lanzamiento de Acronis Cyber Protect Local, una innovadora solución que ofrece ciberresiliencia integrada de forma nativa para entornos locales, nubes privadas soberanas y sistemas IT/OT aislados. El producto está diseñado para organizaciones que, por razones de seguridad o cumplimiento normativo, no pueden operar en la nube, ofreciendo una plataforma unificada que combina respaldo, recuperación, ciberseguridad y gestión de endpoints.
Protección integral dentro del perímetro del cliente
Basado en la amplia experiencia de Acronis en ciberprotección, Cyber Protect Local mantiene todos los datos dentro del perímetro del cliente, garantizando la soberanía de la información y el cumplimiento de normativas locales e internacionales.
La solución es compatible con una variedad de infraestructuras que incluyen sistemas heredados y plataformas modernas como Windows XP, entornos OT/ICS, Nutanix, Proxmox, VMware y Hyper-V, proporcionando una cobertura completa para infraestructuras mixtas e híbridas. Los usuarios se benefician de una compatibilidad retroactiva sólida, recuperación en un solo clic y portabilidad ampliada de cargas de trabajo en entornos virtuales e hiperconvergentes.
Seguridad avanzada y gestión automatizada
Acronis Cyber Protect Local ofrece también seguridad y administración de endpoints integradas de forma nativa, con la detección automática de dispositivos no gestionados mediante la tecnología Device Sense™. Esta característica permite reducir la complejidad de las herramientas, aumentar la eficiencia operativa y mantener la visibilidad total sobre todos los dispositivos conectados.
Los procesos de migración entre plataformas (P2V, V2V y multiplataforma) se simplifican sin necesidad de instalar agentes adicionales, lo que facilita la transición fluida de cargas de trabajo sin interrumpir la protección.
Enfoque especializado para infraestructuras críticas
“Despite the broad adoption of cloud-based applications, there is critical infrastructure that requires on-premises deployment and protection,” señaló Gaidar Magdanurov, presidente de Acronis.
“The systems that ensure we have access to water, electricity, technology, healthcare, and transportation are vulnerable targets for cyberattacks due to their reliance on outdated software and hardware. In 2025, over 50% of OT organizations reported at least one cybersecurity incident. Acronis Cyber Protect Local brings the power and innovation of our trusted cloud cyber protection platform directly on-premises, running on a dedicated management server within the customer’s internal networks to meet strict security and data location requirements.”
Las declaraciones del ejecutivo subrayan la importancia de fortalecer las infraestructuras críticas, especialmente en sectores como energía, salud, transporte y servicios esenciales, donde la dependencia de sistemas obsoletos aumenta la exposición a ciberamenazas.
Ciberresiliencia unificada y automatizada
La solución unifica múltiples herramientas en una sola plataforma, reduciendo la complejidad y mejorando la productividad del personal de TI. Con funciones impulsadas por inteligencia artificial, detección de anomalías, recuperación autoservicio y migración entre entornos, Acronis busca agilizar la respuesta ante incidentes y optimizar la continuidad operativa.
Principales características:
-
Ciberresiliencia unificada: respaldo, recuperación, ciberseguridad y gestión de endpoints en un solo agente y consola.
-
Soberanía de datos: todos los datos permanecen dentro del perímetro del cliente, garantizando el cumplimiento normativo.
-
Cobertura integral: soporte para sistemas operativos heredados, entornos OT/ICS y plataformas modernas de virtualización.
-
Automatización impulsada por IA: simplifica la gestión, detección de anomalías y corrección automática de incidentes.
-
Recuperación autoservicio: los usuarios pueden restaurar sus propios sistemas y datos sin asistencia técnica directa.
-
Agilidad multiplataforma: permite migraciones y recuperaciones fluidas entre diversos entornos tecnológicos.
Innovación local para entornos desconectados
Con esta nueva propuesta, Acronis amplía el alcance de su tecnología global de protección cibernética a empresas industriales, corporaciones multisede y organizaciones que requieren despliegues seguros y desconectados.
La estrategia local-first ofrece defensas proactivas, activas y reactivas, diseñadas especialmente para entornos donde la conectividad a la nube es limitada o está restringida por políticas regulatorias.
En un escenario global donde la soberanía digital y la resiliencia tecnológica se han convertido en prioridades estratégicas, Acronis Cyber Protect Local se posiciona como una herramienta esencial para las organizaciones que buscan proteger su información crítica sin renunciar al control ni a la seguridad de sus operaciones.