FloQast Transform gana el CODiE Award 2025 a la Mejor Solución Fintech

Los Ángeles – En un reconocimiento que consolida su liderazgo en innovación tecnológica, FloQast, la plataforma de transformación contable creada por contadores para contadores, anunció que su producto FloQast Transform ha sido galardonado con el premio Best Fintech Solution en los CODiE Awards 2025, uno de los certámenes más importantes del sector tecnológico global.

Los CODiE Awards, organizados por la Software & Information Industry Association (SIIA), son los únicos premios en la industria tecnológica que se basan en la evaluación y el voto de pares. Cada producto es sometido a un proceso de revisión riguroso por parte de expertos y líderes del sector, quienes valoran aspectos como la innovación, el impacto y el valor general que aportan las soluciones nominadas.

Un reconocimiento a la innovación y la inteligencia aplicada a las finanzas

El reconocimiento destaca la capacidad de FloQast Transform para transformar la forma en que los equipos contables y financieros operan, gracias a su enfoque en automatización inteligente impulsada por inteligencia artificial (IA). Según explicó Chris Sluty, Director de Producto y Cofundador de FloQast:

“We are honored to be recognized among such groundbreaking technologies and organizations,” said Chris Sluty, Chief Product Officer and Co-Founder of FloQast. “FloQast Transform and our AI Agents represent a fundamental shift in how accounting teams operate, rewriting what’s possible and setting the standard for modern finance for the next decade and beyond. This CODiE Award underscores our commitment to leveraging AI to lead the future of accounting.”

FloQast destaca que su tecnología AI Agents representa una capacidad auditable y sin precedentes en la industria, que redefine la manera en que los contadores realizan sus tareas diarias. Por primera vez, una herramienta permite automatizar flujos de trabajo complejos y repetitivos en procesos de cierre contable, cumplimiento normativo y elaboración de informes, utilizando lenguaje natural en lugar de código complejo.

Automatización personalizada para cada organización

La solución FloQast Transform ofrece a los contadores la posibilidad de crear sus propios agentes de inteligencia artificial personalizados, adaptando los flujos de trabajo a las necesidades y objetivos específicos de cada organización. Este enfoque pionero permite que los equipos contables trabajen con herramientas diseñadas a medida, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia en los procesos financieros.

En un momento en que la brecha de talento en contabilidad y finanzas se amplía a nivel global, esta tecnología llega como una solución de productividad y optimización, ayudando a los equipos a “hacer más con menos”. De esta forma, los profesionales pasan de ser simples preparadores de informes a convertirse en revisores estratégicos, mientras que la IA asume las tareas repetitivas y de bajo valor agregado.

El valor de la visión tecnológica

El prestigio de los CODiE Awards reside en su capacidad para identificar las soluciones que verdaderamente impulsan la evolución tecnológica. En este sentido, Jennifer Baranowski, presidenta de los premios, destacó la importancia de reconocer a los innovadores que marcan el rumbo del futuro:

“The CODiE Awards celebrate the visionaries shaping the future of technology,” said Jennifer Baranowski, President of the CODiE Awards. “This year’s winners exemplify how innovation, leadership, and purpose can come together to create solutions that move industries forward and make a lasting impact.”

Las palabras de Baranowski reflejan el objetivo de los premios: honrar a las empresas que combinan liderazgo, propósito e innovación para generar transformaciones sostenibles en sus industrias.

Un nuevo estándar para las finanzas modernas

El galardón obtenido por FloQast no solo reconoce un avance tecnológico, sino también una redefinición del papel del contador moderno. En la era de la automatización, la IA deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta clave para fortalecer la precisión, la eficiencia y la capacidad analítica de los equipos financieros.

Con FloQast Transform, la compañía marca un hito en la evolución del software contable y establece un nuevo estándar para la modernización financiera, donde la tecnología no reemplaza al profesional, sino que lo potencia para asumir un rol más estratégico y de mayor impacto en la toma de decisiones empresariales.

El CODiE Award 2025 a la Mejor Solución Fintech confirma la posición de FloQast como líder global en transformación contable y reafirma la relevancia de la inteligencia artificial como motor del futuro de las finanzas corporativas.