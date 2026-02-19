Xiaomi acelera su expansión en Chile con nueva tienda en Viña del Mar

La multinacional china Xiaomi continúa profundizando su estrategia de crecimiento en Chile con la apertura de una nueva tienda oficial en el Mall Marina Arauco, en la ciudad de Viña del Mar, consolidando su presencia en la Región de Valparaíso y ampliando su red de retail en uno de los mercados más competitivos de América Latina.

La inauguración, prevista para este jueves, representa un nuevo paso en el plan de expansión de la compañía en el país austral, con el objetivo de acercar su ecosistema tecnológico a un mayor número de consumidores mediante un formato de experiencia directa, donde los usuarios pueden interactuar con los dispositivos antes de adquirirlos.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el posicionamiento de la marca en Chile, considerado uno de los mercados clave para el crecimiento de la industria tecnológica en la región.

Una apuesta por el retail físico en un mercado competitivo

La apertura de esta nueva tienda refleja la confianza de la empresa en el potencial del mercado chileno y en la importancia de los espacios físicos como canal de conexión con el consumidor.

Desde la compañía destacan que el nuevo punto de venta permitirá a los visitantes conocer de primera mano su portafolio completo de productos, que abarca desde teléfonos inteligentes de última generación hasta dispositivos para el hogar inteligente, wearables y accesorios.

El espacio ha sido diseñado bajo el concepto de experiencia inmersiva, una tendencia creciente en el comercio tecnológico global, donde la interacción directa con los productos busca fortalecer la decisión de compra y la fidelidad del cliente.

“La apertura de esta nueva tienda en Viña del Mar es un paso fundamental para seguir acercando la innovación a más personas en Chile. Queremos que los usuarios vivan la experiencia completa del ecosistema Xiaomi en un lugar moderno, accesible y pensado para ellos”, comenta Héctor Arellano, Senior Store Expansion Manager de Xiaomi Chile

Crecimiento sostenido y posicionamiento global

La expansión de Xiaomi en Chile ocurre en un contexto de sólido desempeño global. Según la firma de análisis tecnológico Omnia, la compañía se ubicó durante 2025 entre las tres principales marcas de teléfonos inteligentes del mundo por quinto año consecutivo.

Este posicionamiento responde a una estrategia basada en la combinación de innovación tecnológica, diseño de alto estándar y precios competitivos, factores que han permitido a la empresa ganar participación de mercado frente a competidores tradicionales.

Analistas del sector coinciden en que América Latina se ha convertido en una región clave para el crecimiento de los fabricantes asiáticos, especialmente en segmentos de consumidores que buscan dispositivos con altas prestaciones a precios accesibles.

Ecosistema tecnológico como eje de la estrategia

Uno de los pilares de la estrategia de la compañía es el desarrollo de un ecosistema tecnológico integrado, que conecta smartphones, dispositivos inteligentes para el hogar y productos personales.

La nueva tienda en Viña del Mar permitirá a los consumidores experimentar esta integración en un solo lugar, reforzando el enfoque de la empresa en el concepto de hogar conectado y tecnología interconectada.

El formato de tienda también incorpora asesoramiento especializado, lo que busca facilitar la adopción de nuevas tecnologías por parte de los usuarios y mejorar la experiencia de compra.

Chile, un mercado estratégico en América Latina

La expansión en Viña del Mar confirma el compromiso de Xiaomi con el mercado chileno, donde la marca ha logrado consolidar una base de consumidores relevante en los últimos años.

Chile destaca por su alto nivel de adopción tecnológica, estabilidad económica relativa y consumidores familiarizados con productos electrónicos avanzados, lo que lo convierte en un entorno atractivo para la inversión en retail tecnológico.

Con esta nueva apertura, la compañía no solo amplía su presencia física, sino que también refuerza su estrategia de largo plazo en el país.

La empresa reafirma así su objetivo de continuar acercando la innovación tecnológica a más personas, en línea con su misión corporativa de mejorar la calidad de vida a través de la tecnología.

La inauguración de la tienda en Viña del Mar se suma a la red existente de la marca en Chile y refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde los fabricantes buscan fortalecer su relación directa con el consumidor final como motor clave de crecimiento.