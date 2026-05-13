Alejandro Sugich impulsa presencia mexicana en Cannes con la coproducción de Red Rocks de Bruno Dumont

La participación de la industria cinematográfica mexicana en el Festival de Cannes suma un nuevo capítulo con la presencia del productor y director Alejandro Sugich como una de las figuras clave detrás de Red Rocks, la más reciente película del cineasta francés Bruno Dumont. El largometraje tendrá su estreno mundial en la 58ª edición de la Quincena de Realizadores, sección paralela reconocida por destacar propuestas cinematográficas de autor y producciones con enfoques innovadores.

La participación de Sugich se produce a través de Sula Films, compañía que consolida así su estrategia de expansión internacional y fortalece la presencia de capital creativo mexicano en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

Ambientada en la Riviera Francesa, Red Rocks relata la historia de dos grupos de niños que compiten en arriesgados saltos desde acantilados hacia el Mediterráneo. La trama sigue principalmente a Géo, un niño de cinco años que vive un verano marcado por la amistad, la rivalidad y los primeros descubrimientos emocionales.

Para Sugich, la historia generó una conexión personal debido a las similitudes entre los paisajes costeros franceses y los recuerdos de su infancia en Sonora. Esa afinidad motivó a Sula Films a participar activamente en la producción y coordinación entre sus operaciones en México y España para concretar la participación de la empresa en el proyecto.

El productor destacó que la inclusión de la película en la Quincena de Realizadores representa un paso relevante para la compañía dentro del cine de autor contemporáneo.

“Para Sula, que Red Rocks forme parte de la Quincena de Realizadores es un enorme orgullo, porque la película representa ese cine que se atreve, que no obedece al algoritmo, que busca nuevos caminos. Esa también es la línea editorial de Sula: hacer películas con riesgo, con identidad, con alma. Estamos muy orgullosos de que Red Rocks sea también una coproducción mexicana a través de nuestra empresa, y de poder llevar eventualmente esta propuesta de Bruno Dumont a los cines en México”.

La presencia de Red Rocks en Cannes también refuerza la estrategia de internacionalización que varias compañías audiovisuales latinoamericanas han impulsado en los últimos años, buscando alianzas con productores europeos y acceso a circuitos globales de distribución.

Durante el proceso de filmación, Sugich acompañó de cerca el método de trabajo de Bruno Dumont, reconocido por una filmografía enfocada en narrativas humanas y observaciones sociales. El director francés, ganador en dos ocasiones del Gran Premio del Jurado en Cannes, trabajó en esta ocasión con un elenco infantil como eje principal de la historia.

Sugich resaltó especialmente la capacidad del realizador para dirigir a niños pequeños y convertir las escenas en experiencias naturales frente a cámara.

“Durante el rodaje fue impresionante ver la manera en la que Bruno trabaja con niños tan pequeños. La precisión con la que los dirige, la paciencia, la forma en la que convierte la actuación en juego y logra que todo parezca orgánico, natural y vivo, es impecable. Bruno tiene una capacidad muy particular para observar la infancia. La mira con misterio, con humor, con crueldad, con ternura, y eso hace que la película no sea solamente sobre niños, sino sobre la condición humana”.

Con esta producción, Sula Films concreta además su primer proyecto desarrollado completamente en francés, un movimiento que refleja la ampliación de sus operaciones fuera de México y la consolidación de una estructura de trabajo binacional con presencia en Europa.

La empresa sostiene que su apuesta internacional responde a una visión centrada en historias universales y en contenidos capaces de conectar con audiencias diversas más allá del idioma o la región de origen.

En el plano comercial, la distribución de Red Rocks en territorio mexicano estará a cargo de Sula Entertainment mediante su distribuidora Neverlanding Pictures, una operación que permitirá acercar la producción al mercado latinoamericano tras su recorrido en festivales internacionales.

La participación de Alejandro Sugich y Sula Films en Cannes refleja además el creciente interés de productoras mexicanas por integrarse en proyectos globales de alto perfil artístico, en un contexto donde las coproducciones internacionales se han convertido en una herramienta clave para ampliar financiamiento, distribución y presencia en mercados estratégicos de la industria audiovisual.