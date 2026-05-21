Extreme Gore Productions llevará “Maldad y Muerte Sobre Venezuela” a seis ciudades durante julio de 2026

La promotora independiente Extreme Gore Productions anunció oficialmente la realización de la gira “Maldad y Muerte Sobre Venezuela”, un recorrido musical de carácter extremo que visitará varias ciudades venezolanas durante julio de 2026 y que culminará con una presentación especial en Cúcuta, Colombia. La iniciativa busca fortalecer el circuito subterráneo nacional y fomentar el intercambio cultural entre las escenas independientes de ambos países.

El recorrido incluirá presentaciones en Mérida, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz y Caracas, antes de finalizar con un concierto especial en territorio colombiano el 12 de julio. La gira contará con la participación de las agrupaciones colombianas Saturnal Necropolis y Ruido Estridente, dos propuestas emergentes provenientes del circuito independiente del departamento de Antioquia.

Con este nuevo proyecto, Extreme Gore Productions continúa ampliando su presencia dentro del sector independiente venezolano, luego de la recepción obtenida tras la visita de la agrupación española Avulsed hace poco más de un año. La empresa apuesta nuevamente por espectáculos dirigidos al público de la música extrema y por la reactivación de espacios dedicados a las corrientes alternativas en distintas regiones del país.

Circuito nacional y fortalecimiento de la escena subterránea

Según informó la organización, la gira recorrerá el occidente, centro y oriente venezolano mediante una programación diseñada para conectar diferentes plazas culturales vinculadas al rock pesado y a las corrientes musicales extremas. Los recintos donde se desarrollarán las presentaciones serán anunciados progresivamente a través de las plataformas oficiales de la productora.

El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 03 de julio: Mérida

Sábado 04 de julio: Valencia

Domingo 05 de julio: Maracay

Viernes 10 de julio: Puerto La Cruz

Sábado 11 de julio: Caracas

Domingo 12 de julio: Cúcuta, Colombia

La fecha de cierre en territorio colombiano marcará el componente binacional de la gira y servirá como punto de encuentro entre seguidores de ambos países.

Saturnal Necropolis promocionará “Soledad Nuclear”

Uno de los nombres principales de la gira será Saturnal Necropolis, agrupación originaria de Medellín y formada en 2023. La banda ha ganado notoriedad dentro de la escena subterránea gracias a una propuesta sonora influenciada por las corrientes clásicas de música extrema y caracterizada por una producción densa y oscura.

Durante la gira, el grupo promocionará su producción debut “Soledad Nuclear”, publicada en 2023 y distribuida en formato físico para mercados internacionales especializados en sonidos extremos. El material ha sido reconocido entre seguidores del estilo tradicional del género y representa uno de los trabajos recientes de la nueva generación de agrupaciones colombianas.

La presencia de Saturnal Necropolis en Venezuela marcará además su primera visita oficial al país, en un contexto donde el intercambio cultural entre agrupaciones independientes ha venido creciendo progresivamente durante los últimos años.

Ruido Estridente presentará sus producciones más recientes

El cartel también contará con Ruido Estridente, agrupación fundada en 2021 en Marinilla. El proyecto se ha caracterizado por una línea musical orientada a sonidos rápidos y oscuros, además de composiciones centradas en temáticas relacionadas con la oscuridad, la muerte y las críticas sociales.

La agrupación llegará a Venezuela para interpretar material de sus producciones “Vestigios Sepulcrales” (2024) y “El Demonio Es El Humano” (2025), además de sencillos conocidos dentro de la escena independiente como “Reniego Infernal” y “Putrefacta”.

La actividad constante de Ruido Estridente dentro del circuito independiente colombiano le ha permitido consolidar una base de seguidores y posicionarse como una de las propuestas emergentes más activas del género en Antioquia.

Organizadores esperan respaldo del público venezolano

“Continuando con nuestra pasión de propagar el Rock y Metal Underground, llevaremos este par de bandas a Venezuela… ¡Aquí vamos de nuevo con toda la pasión!», comentaron los voceros de Extreme Gore Productions, invitando a la comunidad rockera y metalera nacional a respaldar los eventos independientes que sostienen la escena en el país.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días serán revelados los detalles relacionados con las entradas, recintos definitivos y agrupaciones venezolanas invitadas que completarán el cartel de cada ciudad.

Con el anuncio de “Maldad y Muerte Sobre Venezuela”, Extreme Gore Productions busca reforzar la presencia de eventos especializados dentro del mercado musical alternativo venezolano y consolidar una plataforma para la circulación de agrupaciones emergentes dentro del circuito latinoamericano de música extrema.