EXODUS fija su lanzamiento para abril de 2027 y amplía su universo de ciencia ficción

Archetype Entertainment confirmó que EXODUS, su próximo RPG de acción y ciencia ficción, llegará al mercado mundial el 7 de abril de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El anuncio se realizó durante la Opening Night Live de la gamescom, donde el estudio también presentó nuevas secuencias del juego y amplió los detalles sobre sus personajes, sistema de combate y universo narrativo.

La confirmación establece un calendario concreto para uno de los proyectos con los que Archetype Entertainment busca posicionarse dentro del competitivo mercado internacional de los videojuegos. La presentación estuvo acompañada por un nuevo tráiler cinemático con imágenes del juego, centrado especialmente en Salt, una peculiar mercenaria y cazarrecompensas que acompañará a Jun durante su aventura.

Salt se incorpora al viaje de Jun

Una de las principales novedades de la presentación fue Salt, un pulpo que opera un mech especializado para participar directamente en los enfrentamientos. El personaje cuenta con capacidades de francotirador de largo alcance, movimientos evasivos rápidos y cortinas de humo similares a tinta diseñadas para confundir y desorientar a los adversarios.

Estas habilidades convierten a Salt en una aliada destinada tanto a cubrir a Jun durante los combates como a superar determinados obstáculos dentro del entorno. Su incorporación también desempeña un papel dentro del componente narrativo de EXODUS, ya que ambos personajes proceden de mundos diferentes, pero terminan enfrentándose a un enemigo común.

La historia plantea su relación alrededor de la supervivencia y de la protección del hogar, mientras el jugador avanza por un universo de ciencia ficción construido en torno a distintas amenazas, especies y tecnologías.

El nuevo material presentado por Archetype Entertainment también permitió observar con mayor detalle algunas de las mecánicas de combate que formarán parte de la experiencia.

Emrys amplía las posibilidades durante los enfrentamientos

Salt no será el único personaje que podrá apoyar a Jun. La presentación también destacó a Emrys, integrante de los Deva, una misteriosa especie Celestial caracterizada por la coexistencia de múltiples conciencias.

A diferencia de las capacidades ofensivas y evasivas de Salt, Emrys tendrá una función principalmente de apoyo. El personaje puede lanzar Remnant Orbs capaces de drenar y debilitar a los enemigos. La energía obtenida mediante este sistema regresa posteriormente a Jun en forma de protección.

La combinación de estas habilidades apunta a un sistema de combate en el que los aliados tendrán funciones diferenciadas y podrán influir directamente en la manera en que el jugador afronta distintos enfrentamientos.

EXODUS supera los 500.000 registros en listas de deseados

El anuncio de la fecha de lanzamiento llega después de que EXODUS superara los 500.000 registros en listas de deseados, una cifra que permitió alcanzar el primer objetivo establecido previamente por Archetype Entertainment para su comunidad.

Como resultado de este hito, los futuros jugadores recibirán un mapa estelar Celestial destinado al apartamento dentro del juego. También se han desbloqueado nuevas imágenes de arte conceptual y el primer tema musical disponible de EXODUS, titulado «Elegy for a Forgotten World».

El estudio ha establecido nuevos objetivos vinculados al crecimiento de la lista de deseados. A medida que se alcancen las siguientes metas, la comunidad podrá acceder a recompensas adicionales dentro y fuera del videojuego, entre ellas elementos cosméticos para los atuendos, contenido relacionado con la historia de Salt y nuevas piezas musicales.

Archetype prepara el lanzamiento internacional de EXODUS

Con la fecha ya establecida, Archetype Entertainment entra en una nueva etapa de promoción y preparación comercial de EXODUS. Su disponibilidad en varias plataformas permitirá al estudio dirigirse a una amplia base internacional de jugadores desde el inicio de su comercialización.

La presentación durante la gamescom también refuerza la estrategia de revelar progresivamente personajes, mecánicas y elementos del universo del título antes de su llegada al mercado.

Con Salt y Emrys mostrados ahora con mayor profundidad y una comunidad que ya ha superado el primer objetivo de listas de deseados, EXODUS avanza hacia su lanzamiento con una propuesta centrada en la acción, la ciencia ficción y la cooperación entre personajes dentro de su universo narrativo.