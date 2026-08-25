Hunt Slonem lleva su universo de conejos y mariposas a One Art Space en Nueva York

El reconocido artista estadounidense Hunt Slonem regresa al circuito expositivo de Nueva York con “Through the Looking Glass”, una muestra presentada en One Art Space, en Tribeca, que reúne pinturas y esculturas caracterizadas por sus recurrentes conejos, mariposas, aves, colores intensos y superficies ornamentales.

La exposición, disponible hasta el 28 de septiembre de 2026, representa la primera muestra de Slonem en Nueva York en cinco años. La propuesta recorre diferentes dimensiones de su producción artística, desde grandes lienzos hasta pinturas de menor formato presentadas como objetos cuidadosamente enmarcados.

Una exposición que combina escala, color y naturaleza

Entre las piezas centrales figura “Pink Ascension”, realizada en 2021. Se trata de un óleo sobre lienzo de 77 por 101 pulgadas en el que varias mariposas aparecen sobre un campo rosado. La obra utiliza uno de los motivos más recurrentes del artista para explorar el ritmo, la repetición y el movimiento.

En el extremo opuesto por dimensiones se encuentra “Blue Hutch”, de 2025, un óleo sobre madera de 20 por 24 pulgadas. La composición presenta un grupo de los reconocibles conejos de Slonem sobre un fondo azul intenso y dentro de un marco ornamentado.

Ambas piezas reflejan el contraste presente en la exposición entre obras monumentales y trabajos de escala más íntima. También muestran cómo Slonem mantiene motivos reconocibles mientras modifica elementos como dimensiones, materiales, colores y tratamientos de superficie.

La exhibición incluye además varias obras dedicadas a las mariposas, entre ellas “Red Sea Migration III” (2026), “Silver Ascension Travel Tomorrow” (2022) y “White Ascension (August Moon)” (2026).

Los conejos, otro elemento fundamental de su producción, aparecen en piezas como “Blue Rhapsody Diamond Dust” (2023), “Totem Fluffle” (2026) y “Pink Pair” (2026). La selección también incorpora trabajos escultóricos, ampliando el recorrido más allá de la pintura.

Repetición y naturaleza marcan el lenguaje de Slonem

La muestra está curada por MaryAnn Giella McCulloh, curadora y copropietaria de One Art Space. McCulloh destacó la combinación de color, textura, naturaleza e imaginación que caracteriza la producción del artista.

“There is something almost jewel-like about Hunt Slonem’s artistry – the color, texture, and repetition, from his bunnies to his butterflies and beyond, draw you in. Beneath that beauty lies a deeper visual language, where nature, imagination, color, and mystery become one. Through the Looking Glass is an invitation into his extraordinary world”, comentó McCulloh.

La repetición constituye uno de los componentes centrales de la trayectoria artística de Slonem. Inspirado por la naturaleza y por las aves exóticas que lo rodean, durante décadas ha regresado constantemente a representaciones de conejos, mariposas y aves tropicales.

Este enfoque ha permitido desarrollar un lenguaje visual fácilmente reconocible, caracterizado por pinceladas con textura, colores saturados y formas repetidas. El artista también ha señalado su interés por los patrones presentes en la naturaleza, desde las plumas y las hojas hasta las hojas de hierba.

Slonem explicó el concepto creativo detrás de la nueva exposición con una reflexión sobre el mundo imaginario que inspira su producción:

“A dream of what I see through the looking glass, where my creatures go, where we cannot see them, following their wonder — wonderland and inspiration, the source of all my creativity. A joyous venture.”

One Art Space refuerza su programación artística en Tribeca

“Through the Looking Glass” es presentada por One Art Space en 23 Warren Street, en Tribeca. La exposición comenzó el 21 de agosto y permanecerá abierta hasta el lunes 28 de septiembre de 2026.

La muestra ofrece una visión amplia del trabajo de Slonem mediante pinturas de diferentes formatos y piezas escultóricas. El recorrido evidencia cómo el artista continúa desarrollando un repertorio visual construido durante décadas, utilizando la repetición de formas naturales y la experimentación con escala, color y materiales como elementos centrales de su producción.

Con su regreso expositivo a Nueva York, Slonem presenta una selección que conecta sus motivos históricos con obras recientes, manteniendo a los conejos, las mariposas y las aves como protagonistas de un universo visual definido por el movimiento, la ornamentación y la naturaleza.