Vacaciones Creative Club y la Unión Nacional de Avicultores lanzan “El Poder del Huevo Mexicano”

Vacaciones Creative Club y la Unión Nacional de Avicultores (UNA) presentaron “El Poder del Huevo Mexicano”, una campaña de comunicación que busca elevar la percepción de valor del huevo entre los consumidores de México mediante una estrategia que combina entretenimiento, creatividad publicitaria y mensajes sobre sus atributos nutricionales, accesibilidad y versatilidad.

La iniciativa adopta una narrativa poco convencional para la categoría, protagonizada por un grupo de gallinas inconformes que impulsa un movimiento simbólico para reclamar un mayor reconocimiento del huevo dentro de la alimentación de los mexicanos.

Una estrategia para cambiar la percepción del huevo en México

La campaña busca llevar al huevo más allá de su imagen tradicional como un alimento básico y posicionarlo como un producto con mayor reconocimiento dentro de las mesas mexicanas.

Para alcanzar ese objetivo, la estrategia transforma diferentes espacios y formatos publicitarios en mensajes de protesta ficticios. A través de esta narrativa, las protagonistas comunican los beneficios asociados al consumo del producto y buscan generar una conversación diferente con los consumidores.

La Unión Nacional de Avicultores destaca aspectos como el aporte de proteínas y vitaminas, además de la accesibilidad y versatilidad del huevo dentro de la alimentación cotidiana.

“Queremos que el consumidor sepa que no solo se está nutriendo con excelencia gracias a su proteína de altísimo valor biológico y sus vitaminas, sino que está consumiendo un producto altamente accesible y versátil. Con Vacaciones logramos diseñar una plataforma de comunicación que rompe con lo que se ha hecho en la categoría para lograr nuestro objetivo”. Ezequiel Casillas VP del Huevo en la UNA.

La declaración resume el propósito de la iniciativa: renovar la forma en que la categoría comunica las características del huevo y construir una propuesta capaz de diferenciarse de campañas publicitarias más convencionales.

Gallinas protagonizan la narrativa creativa

La búsqueda de “justicia” para el huevo constituye el concepto central de “El Poder del Huevo Mexicano”. Para desarrollar esta idea, la campaña toma elementos inspirados en movimientos que buscan generar cambios y los combina con una narrativa de ficción.

Una gallina actúa como líder del movimiento y transmite desde su cuartel mensajes relacionados con la denominada revolución del huevo. Desde allí también dirige a un grupo de gallinas encargado de trasladar el mensaje a diferentes espacios.

La estrategia contempla presencia en redes sociales y medios digitales, además de acciones en las calles mediante formatos de guerrilla y murales. De esta manera, la campaña pretende mantener una misma narrativa en distintos puntos de contacto con el público.

El uso de personajes y una historia continua permite presentar las características del producto desde una perspectiva de entretenimiento, en lugar de limitar la comunicación a mensajes tradicionales sobre alimentación.

Vacaciones Creative Club desarrolla el concepto junto a la UNA

La idea fue creada por Vacaciones Creative Club, el club creativo fundado por Omar Fabian y Jonathan Mcvinish. Ana Laura González Tena estuvo a cargo de la construcción estratégica de la iniciativa.

El proyecto también contó con la participación de Eric Martinez “Morbito” en la dirección creativa y de arte. En el área de producción, Traffic Studio fue responsable de dar vida a la gallina que lidera el movimiento de “El Poder Del Huevo Mexicano”.

La colaboración entre los diferentes equipos permitió desarrollar una propuesta pensada para extenderse tanto a plataformas digitales como a espacios físicos, manteniendo como hilo conductor el movimiento ficticio encabezado por las gallinas.

Una apuesta por renovar la comunicación de la categoría

Con “El Poder del Huevo Mexicano”, la Unión Nacional de Avicultores y Vacaciones Creative Club apuestan por una estrategia que combina información sobre el producto con recursos propios del entretenimiento y la publicidad creativa.

La campaña pretende reforzar la percepción del huevo a partir de factores como su aporte nutricional, accesibilidad y versatilidad, utilizando una narrativa diseñada para generar atención y diferenciación.

La iniciativa representa una nueva apuesta comunicacional dentro de la categoría avícola mexicana, con una combinación de medios digitales, intervenciones urbanas y personajes ficticios para colocar al huevo en el centro de la conversación sobre su presencia en la alimentación cotidiana.