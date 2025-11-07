WillScot recorta guía 2025 y reporta ingresos de 567 millones de dólares en el tercer trimestre

SCOTTSDALE (EE. UU.), WillScot Holdings Corporation (Nasdaq: WSC), proveedor líder en soluciones modulares y de almacenamiento temporal en Norteamérica, anunció sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 y actualizó su perspectiva anual, en un contexto de solidez operativa, pero con impactos puntuales derivados de castigos por cuentas incobrables y menor actividad estacional en ciertos mercados.

Resultados financieros del tercer trimestre

La empresa registró ingresos de 566,8 millones de dólares, con un margen bruto del 49,7 %. La utilidad neta fue de 43 millones, mientras que el Adjusted Net Income alcanzó 55 millones. El Adjusted EBITDA se ubicó en 243 millones de dólares, equivalente a un margen del 42,9 %.

Las ganancias diluidas por acción fueron de 0,24 dólares, y las ganancias diluidas ajustadas ascendieron a 0,30 dólares. El flujo de caja operativo totalizó 191 millones, lo que representa un margen del 33,7 %, y el Adjusted Free Cash Flow llegó a 122 millones, con un margen del 21,6 %.

Los ingresos por arrendamiento alcanzaron 434 millones de dólares, una caída interanual del 4,7 %. No obstante, al excluir los castigos de cuentas por cobrar de larga data, los ingresos por leasing se mantuvieron planos secuencialmente y retrocedieron apenas 1,3 % interanual.

Durante el trimestre, la compañía redujo deuda en 84 millones, retornó 21 millones a los accionistas mediante recompras y dividendos, y destinó 8 millones a una adquisición complementaria. Además, modificó su línea de crédito revolvente (ABL), extendiendo su vencimiento hasta octubre de 2030, lo que permitirá un ahorro estimado de 5 millones anuales en gastos por intereses.

Comentarios de la dirección

El director ejecutivo de WillScot, Brad Soultz, describió el trimestre como una mezcla de avances y desafíos:

“Our third quarter 2025 financial results were mixed. We delivered strong cash flow, and the team remains focused on executing the growth and operational excellence initiatives we outlined in March at our 2025 Investor Day. Our customer service team made significant progress improving our collections processes where we are realizing meaningful improvements in customer satisfaction and steady improvements in days sales outstanding, as well as a temporary increase in accounts receivable write-offs. Leasing revenues excluding write-offs were stable sequentially, with favorable rate and mix offsetting year-over-year volume headwinds. With that impact of increased write-offs largely confined to 2025, we are focused on the areas in our portfolio where we believe strong demand and our differentiated products and services will drive growth into 2026, particularly in Enterprise Accounts and more differentiated service offerings. With ongoing uncertainty around the market trajectory, we remain agile in terms of controlling what we can control, specifically adjusting our cost structure and implementing our operating improvement initiatives to maintain our free cash flow and return profile. I want to thank our entire team for its steadfast dedication and hard-work which are the cornerstones to providing value to our customers and shareholders.”

Soultz destacó la capacidad del grupo para mantener un flujo de caja sólido y continuar ejecutando las iniciativas de crecimiento y excelencia operativa presentadas en el Investor Day de marzo.

Por su parte, el director financiero Matt Jacobsen explicó que los resultados reflejan eventos no recurrentes, entre ellos debilidad en Canadá y menor demanda estacional en el negocio de almacenamiento minorista, así como un aumento de 20 millones de dólares en castigos de cuentas por cobrar:

“Third quarter 2025 revenue of $567 million and Adjusted EBITDA of $243 million reflect isolated events that were not fully contemplated in our prior fiscal year 2025 outlook. Lower year-over-year Canadian and seasonal retail storage revenues were softer than our expectations, and our accounts receivable write-offs increased $20 million year-over-year as we cleaned up aged receivables that had largely been reserved previously through the provision for credit losses in SG&A. Approximately $25 million of the $32 million of total write-offs were recorded as a reduction to leasing revenue representing an increase of $15.5 million year-over-year. When excluding the revenue impact of these write-offs, leasing revenue was essentially flat on a sequential basis in the third quarter, which we believe reflects underlying stability in the portfolio. Additionally, both our Adjusted EBITDA Margin of 42.9%, which expanded 60 basis points sequentially in the third quarter, and Adjusted Free Cash of $122 million were consistent with our expectations as we calibrated variable costs with demand and achieved further progress on our working capital management initiatives.”

El ejecutivo añadió que, de cara al cierre del ejercicio, las expectativas se ajustan de forma conservadora:

“Based on our end market demand expectations for the remainder of 2025, including seasonal retail demand, we have adjusted our expectations for the fourth quarter to approximately $545 million of revenue and $250 million of Adjusted EBITDA. We believe this outlook is conservative and provides sufficient cushion to meet or exceed those levels while establishing an initial baseline for 2026.”

Prioridades estratégicas y optimización de red

El presidente y director de operaciones, Tim Boswell, delineó los objetivos para 2026, enfocados en impulsar el crecimiento orgánico y la eficiencia operativa:

“As we head into 2026, the priorities facing our team are clear. First, we are focused on driving an organic revenue inflection in the business. We are seeing signs of stability in rental revenues and our field sales organization, with strong growth potential in Enterprise Accounts, and favorable mix shifts towards our more differentiated offerings. We intend to build upon these strengths while stabilizing our more transactional product lines. Second, we are driving our operating excellence initiatives with clear progress both in our cash generation, as well as our customer satisfaction and net promoter scores. Third, we are actively developing talent at all levels in the organization, both in the field and in our support functions with clear performance management and accountability. Lastly, we believe we have multiple balance sheet and asset optimization opportunities across working capital, our fleet, and our real estate footprint that all support ROIC expansion. Together, we believe that these pillars support a return to growth, unlocking the significant operating leverage embedded in our platform, and driving sustainable returns on capital, consistent with both our long-term financial targets and our value creation roadmap for shareholders.”

WillScot también avanza con su programa de optimización de red, iniciado en 2024 con la integración de los equipos de ventas y operaciones de WillScot y Mobile Mini. En 2025, la empresa comenzó a evaluar su huella inmobiliaria y vender unidades de flota inactivas o de alto costo de reparación, registrando depreciaciones adicionales de 7,3 millones en el trimestre y 26,6 millones en nueve meses.

La compañía analiza ampliar este plan para revisar todos los arrendamientos con vencimiento en los próximos cuatro o cinco años, lo que podría implicar depreciaciones no monetarias de entre 250 y 350 millones de dólares y una reducción de más del 20 % en terrenos arrendados, además de ahorros anuales estimados de 20 a 30 millones en costos inmobiliarios.

Perspectivas financieras y liquidez

Al cierre del trimestre, WillScot mantenía una deuda total de 3.617 millones de dólares, con deuda neta de 3.603 millones y una razón Net Debt/Adjusted EBITDA de 3,6x. La disponibilidad en su línea de crédito ABL era de 1.500 millones, con una tasa promedio del 5,7 %.

Durante el trimestre, la empresa recompró 296.805 acciones por 8 millones de dólares y pagó un dividendo trimestral de 0,07 dólares por acción el 17 de septiembre.

Para el año completo 2025, la compañía prevé ingresos de aproximadamente 2.260 millones, un Adjusted EBITDA de 970 millones y Net CAPEX de 275 millones.

Conferencia y perfil corporativo

WillScot realizará hoy una teleconferencia de resultados a las 5:30 p. m. (hora del Este), la cual podrá seguirse en vivo a través del sitio web de relaciones con inversionistas www.investors.willscot.com. La grabación estará disponible durante los próximos 12 meses.

La empresa, con sede en Scottsdale, Arizona, y operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, cuenta con 260 sucursales y ofrece soluciones modulares, oficinas móviles, aulas temporales y unidades de almacenamiento portátiles. Cotiza en Nasdaq bajo el símbolo WSC.