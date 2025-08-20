Wargaming presenta World of Tanks: HEAT, un nuevo giro en la histórica franquicia

Caracas, 19 de agosto de 2025. — El desarrollador y editor internacional Wargaming, reconocido por sus exitosas franquicias World of Tanks y World of Warships, anunció oficialmente el lanzamiento de World of Tanks: HEAT, un nuevo título free-to-play que busca redefinir la experiencia de combate con tanques. El juego fue revelado durante el evento Opening Night Live de la Gamescom 2025, uno de los escaparates más importantes de la industria.

Una nueva visión de la franquicia

Situado en una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, World of Tanks: HEAT propone batallas rápidas de 10 contra 10 en las que los jugadores controlan tanques mejorados por héroes, conocidos como “Agentes”. Estos agentes no solo aportan habilidades de combate sino también poderes de apoyo, introduciendo un elemento táctico que diferencia al título de sus predecesores.

Con un enfoque en la acción dinámica y explosiva, el juego introduce vehículos experimentales con características únicas y un amplio abanico de opciones de personalización. Los jugadores podrán equipar sus máquinas con sistemas de armamento avanzado, módulos de blindaje, mejoras visuales y habilidades especiales que permitirán adaptar cada tanque al estilo de juego de su piloto.

“World of Tanks: HEAT es nuestra más atrevida visión de la franquicia, ofreciendo una experiencia con tanques completamente nueva con nuevas características, nuevas mecánicas, un ritmo más rápido y tecnología punta”, celebró Victor Kislyi, CEO de Wargaming. “Heredando el ADN renovado de World of Tanks, el juego deja a los jugadores disfrutar de las batallas de tanques como nunca antes, luchando de formas que antes solo podíamos imaginar”.

Un lanzamiento estratégico en múltiples plataformas

La compañía ha confirmado que World of Tanks: HEAT estará disponible para PC (Wargaming Game Center y Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S y Steam Deck. El título marcará un hito en la historia de Wargaming al convertirse en su primer juego totalmente compatible con juego cruzado y progresión simultánea en todas las plataformas, garantizando que los usuarios puedan mantener sus avances sin importar el dispositivo desde el cual jueguen.

“El anuncio de hoy es un logro importante para nuestro equipo que refleja todo el trabajo y la creatividad que hemos invertido en el proyecto”, destacó Artyom Yantsevich, director de producto de World of Tanks: HEAT. “Estamos emocionados de presentar el juego por primera vez en la Gamescom y esperamos poder trabajar de cerca con los jugadores para dar forma al futuro de HEAT».

Principales características

El nuevo título incorpora un conjunto de innovaciones clave que buscan atraer tanto a los fanáticos tradicionales de World of Tanks como a una nueva audiencia:

Tanques heroicos : Vehículos con roles únicos y habilidades potenciadas por los héroes que los pilotan.

Construcción personalizada : Inspirados en diseños de posguerra, los tanques pueden ser modificados con armas avanzadas, blindaje, mejoras visuales y habilidades tácticas.

Diversidad de modos de juego : Adaptaciones de modalidades clásicas de shooters como Kill Confirmed, Domination y Conquest, trasladadas al combate con tanques.

Excelencia visual : Gracias al motor gráfico propietario de Wargaming, el título ofrece entornos inmersivos, efectos cinematográficos y un nivel de detalle superior.

Juego cruzado y progresión unificada : Una experiencia fluida entre PC y consolas de última generación.

Modelo de monetización justo: Enfocado en cosméticos, pases de batalla y opciones para ahorrar tiempo, sin ventajas de pago que comprometan la competitividad.

Perspectivas de mercado

El lanzamiento de World of Tanks: HEAT refleja la estrategia de Wargaming de diversificar y revitalizar su franquicia más reconocida. Al introducir un ritmo de juego más ágil y elementos de personalización profunda, la empresa busca captar tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios interesados en experiencias de acción más directas.

El título ya está disponible para ser añadido a las listas de deseados en Steam, PlayStation Store y Xbox Store, lo que apunta a un fuerte interés inicial por parte de la comunidad global.

Sobre Wargaming

Fundada en 1998 y con sede en Nicosia, Chipre, Wargaming se ha consolidado como uno de los principales desarrolladores de juegos en línea. La empresa cuenta con más de 15 oficinas en todo el mundo, entre ellas en Praga, Chicago, Shanghái, Tokio, Kiev y Belgrado. Millones de jugadores disfrutan actualmente de sus productos en las principales plataformas de entretenimiento digital. Sus franquicias insignia incluyen World of Tanks y World of Warships, que han establecido un estándar dentro del modelo de juegos free-to-play.

Con World of Tanks: HEAT, la compañía pretende reforzar su liderazgo en el sector y abrir un nuevo capítulo en la evolución del combate táctico con tanques.