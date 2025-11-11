Walter P Moore fortalece su presencia global con nueva oficina en Riad

Riad, Arabia Saudita — (GLOBE NEWSWIRE). La reconocida firma global de ingeniería Walter P Moore anunció la apertura de su nueva oficina en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, como parte de su estrategia de expansión en Medio Oriente. Este movimiento representa un paso significativo en el fortalecimiento de su presencia regional y en el apoyo a proyectos de desarrollo en sectores clave como infraestructura, aviación, salud, deportes y entretenimiento.

La compañía, con sede en Estados Unidos y una trayectoria consolidada de más de ocho décadas en ingeniería estructural y civil, busca desde su nueva base atender la creciente demanda de soluciones técnicas de alto nivel que acompañan la transformación urbana e industrial del país.

“The Riyadh office strengthens our commitment to shaping landmark projects across the Middle East—from aviation and sports to healthcare and entertainment. With deep technical expertise and strong local partnerships, this office will serve as a critical hub for our regional operations,”

dijo Dilip Choudhuri, presidente y director ejecutivo de Walter P Moore.

Liderazgo local con experiencia comprobada

La oficina de Riad estará liderada por Ismat Abulhamayel, gerente general, junto a Tarek Ayoubi, director de ingeniería estructural. Abulhamayel aporta más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de aeropuertos, infraestructura, edificaciones y energía. Su trayectoria incluye importantes iniciativas con Red Sea International y Saudi Aramco, donde ha encabezado desarrollos de aeropuertos, programas de vivienda a gran escala, modernización de refinerías y colaboraciones con la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST).

Gracias a su profundo conocimiento del entorno saudí y su sólida red de contactos locales, Abulhamayel será responsable de impulsar la relación con los clientes y la ejecución de proyectos en todo el Reino. Su liderazgo, combinado con la visión estratégica de Walter P Moore, busca consolidar a la empresa como un referente en ingeniería civil y estructural dentro de la región.

“With Ismat and Tarek guiding our efforts in Riyadh, we bring together seasoned leadership and technical depth that clients can trust. Their experience ensures that every project benefits from world-class engineering solutions shaped by a deep understanding of the local landscape,”

afirmó Blair Hanuschak, socio director y director ejecutivo del grupo de estructuras de Walter P Moore.

Expansión estratégica en el contexto de Visión 2030

La apertura de la nueva oficina coincide con una etapa de expansión acelerada del sector de la construcción e ingeniería en Arabia Saudita, impulsada por el programa nacional Visión 2030, que busca diversificar la economía y fomentar el desarrollo urbano sostenible. En este contexto, Walter P Moore pretende posicionarse como socio técnico de confianza para los proyectos emblemáticos que definirán el futuro del país.

La sede en Riad servirá como centro regional estratégico para coordinar las operaciones de la empresa en Medio Oriente, permitiendo una mayor cercanía con los clientes y una respuesta más ágil ante las necesidades del mercado. La compañía también proyecta fortalecer alianzas con instituciones gubernamentales y desarrolladores privados en áreas como transporte, salud, educación y energías limpias.

Trayectoria internacional y servicios de clase mundial

Con presencia en múltiples continentes, Walter P Moore ofrece una amplia gama de servicios especializados, entre los que se incluyen:

Ingeniería estructural

Diseño de fachadas y envolventes arquitectónicas

Ingeniería civil

Recursos hídricos y gestión de aguas

Ingeniería de tráfico

Ingeniería de construcción

Diagnóstico y consultoría de estacionamientos

Diseño seguro e ingeniería para infraestructuras críticas

Su enfoque multidisciplinario ha permitido a la firma participar en proyectos de gran envergadura que combinan innovación técnica, sostenibilidad ambiental y soluciones adaptadas a las condiciones locales.

Walter P Moore reafirma con esta expansión su compromiso de ofrecer soluciones de ingeniería de clase mundial y de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera. La nueva oficina en Riad simboliza no solo una expansión geográfica, sino una apuesta por el crecimiento responsable y la excelencia técnica que ha caracterizado a la empresa durante décadas.