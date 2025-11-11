Recover™ impulsa la adopción del algodón reciclado con el lanzamiento de Recover™ Fabrics

Madrid.– La empresa de ciencia de materiales Recover™, reconocida mundialmente como uno de los mayores productores de fibra de algodón reciclado, anunció el lanzamiento de Recover™ Fabrics, una nueva línea de productos diseñada para facilitar el acceso a tejidos sostenibles y de alta calidad a marcas de todos los tamaños, desde grandes minoristas globales hasta firmas emergentes.

Hacer que la sostenibilidad sea más fácil de adoptar

El nuevo portafolio de Recover™ Fabrics tiene como propósito ayudar a las marcas a acelerar su transición hacia productos más sostenibles sin comprometer la calidad, la escalabilidad ni la rapidez. La compañía señaló que muchas empresas comparten objetivos ambiciosos de sostenibilidad, pero enfrentan dificultades en su implementación, por lo que requieren soluciones textiles creíbles, accesibles y listas para escalar.

La plataforma ofrece exactamente eso: una gama de tejidos de alta calidad y bajo impacto ambiental, elaborados con la fibra de algodón reciclado patentada de Recover™. Estos materiales, diseñados para combinar rendimiento y confort, permiten a las marcas integrar fácilmente materiales circulares en sus colecciones sin renunciar a la calidad.

“Recover™ Fabrics is not just another product launch; it’s about helping brands make sustainability the easy choice without compromising on quality”, afirmó Anders Sjöblom, director ejecutivo de Recover™. “For example, we recently developed a high-end tailored suit with dramatically lower carbon and water use, in a quality built to last for years. That’s the kind of innovation this platform will deliver at scale.”

Un nuevo estándar para el algodón reciclado

La línea introduce más de 50 tejidos distribuidos en cuatro colecciones cuidadosamente seleccionadas, que van desde básicos cotidianos hasta textiles refinados de alta gama. Cada tejido combina las fibras recicladas de Recover™ con la innovación tecnológica de prestigiosos molinos textiles internacionales, logrando un nivel de calidad sin precedentes en el mercado del algodón reciclado.

Además de la calidad, la velocidad y versatilidad son factores clave. Recover™ Fabrics se adapta tanto a colecciones cápsula rápidas como a líneas básicas permanentes, ofreciendo desde jersey suave y felpa premium hasta tejidos elegantes y prendas exteriores a medida. Esto proporciona a los diseñadores una biblioteca completa de telas listas para usar.

Las cuatro colecciones principales

Elite Collection

Desarrollada en colaboración con TMG (Portugal), esta colección ofrece tejidos premium para sobrecamisas, chaquetas y prendas exteriores. Destaca por su durabilidad, confort y elegancia, dirigida a marcas que buscan prendas de larga duración con un acabado sofisticado.

Premier Collection

Creada junto a Textil Santanderina (España), presenta tejidos estructurados y versátiles ideales para chinos, chaquetas y sobrecamisas. Su diseño equilibra funcionalidad y estilo, adaptándose tanto a la moda casual como a la más refinada.

Core Collection

Compuesta por básicos de uso diario, esta línea incluye camisetas, sudaderas, pantalones deportivos y felpas, todas elaboradas con Recover™ RCotton, el algodón reciclado propio de la compañía. La colección ofrece una combinación de calidad, comodidad y competitividad en costos, ideal para marcas que buscan una base sólida de productos sostenibles.

Essential Denim Collection

Pensada para el icónico denim, esta colección aporta sostenibilidad a una de las categorías más emblemáticas de la moda. Con tejidos para jeans y chaquetas, mantiene el aspecto y tacto auténtico del denim tradicional, pero con una reducción considerable del impacto ambiental.

Ampliando la oferta sostenible

Con el fin de acelerar aún más la adopción del algodón reciclado, Recover™ también presentó Recover™ Blanks, una colección de prendas básicas listas para usar y sin marca, que incluye camisetas, hoodies, suéteres y joggers. Este portafolio apunta a clientes que buscan artículos sostenibles ya diseñados y listos para comercializar.

Impulsando la próxima era de los textiles circulares

Con este lanzamiento, Recover™ da un paso importante más allá del suministro de fibra, avanzando hacia la producción de tejidos terminados. La plataforma Recover™ Fabrics se presenta como una solución trazable, escalable y de bajo impacto ambiental, que combina la innovación en fibras con la artesanía textil.

El modelo busca enfrentar desafíos estructurales de la industria, como la complejidad de las cadenas de suministro, los procesos de certificación y las diferencias en los estándares de calidad.

Este movimiento refleja la visión de la empresa: combinar valor empresarial racional con materiales reciclados de primera calidad, inspirando a las marcas a crear de forma rápida, creativa y sostenible.

Disponibilidad y contacto

Recover™ Fabrics ya está disponible en el mercado. Las marcas y fabricantes interesados en integrar estos tejidos sostenibles en sus colecciones pueden comunicarse con el equipo de Recover™ a través del sitio web oficial: www.recoverfiber.com/recover-fabrics.