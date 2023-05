Venezuela: prohibición de las criptomonedas del estado de Petro

En los últimos días ha habido grandes problemas en la cadena de bloques de criptomonedas del estado venezolano, Petro.

La noticia fue publicada en Twitter por CryptoLand.Vzla, quien reveló una situación conocida como preocupante que “socava el activo más importante de cualquier sistema económico: la confianza”.

– CryptoLand.Vzla (CryptolandV) 27 de mayo de 2023

De hecho, desde el miércoles 24 de mayo, la cadena de bloques de Petro se prohibió repentinamente y sin previo aviso, lo que imposibilitó las transacciones entre billeteras.

Además, pocas horas después, nuevamente sin previo aviso, las cuentas de cientos de usuarios de la plataforma Patria fueron prohibidas y desactivadas.

Venezuela: Proyecto Petro Digital Cripto

Petro no es en realidad una verdadera criptomoneda, ya que no está descentralizada en absoluto. Es una moneda digital totalmente centralizada, emitida de facto por el Estado de Venezuela, basada en una especie de blockchain, también descentralizada y sobre todo no pública.

Sin embargo, este es el primer experimento de este tipo que se intenta en el mundo, dado que ella nació cinco años antes.

Sin embargo, el proyecto siempre ha tenido problemas, al punto que al año siguiente había fuertes dudas sobre si los venezolanos realmente lo estaban utilizando.

En 2020 se intentó revivir lo que ya parecía un proyecto realmente muerto, tanto que se lanzó un revival en 2021.

Sin embargo, más de dos años después, está claro que todavía existen problemas importantes que probablemente socavarán su propia supervivencia.

En enero de 2021, el presidente venezolano Maduro declaró a bombo y platillo que sería el “Año del Petro”, en cambio fue el año de la gran carrera en el terreno de las criptomonedas reales, las descentralizadas.

Dijo que la reactivación del uso de tecnologías basadas en Petro y blockchain, junto con el desarrollo del sistema Patria y la generación de nuevas aplicaciones, comenzarán a desarrollar soluciones a problemas específicos a partir de 2021. Pero hasta el momento, ninguno de ellos. esto parece haber sucedido.

Noticias de Criptomonedas: Problemas del Petro en Venezuela

De hecho, parece que la propia cadena de bloques de Petro es la que tiene problemas.

Ayer, la cadena de bloques de Petro se reinició, pero el hecho de que el estado la cerrara arbitrariamente muestra lo pequeño que es este proyecto en realidad.

Además, el 27 de mayo se reinició por primera vez, solo para volver a prohibirse al día siguiente.

– CryptoLand.Vzla (CryptolandV) 28 de mayo de 2023

Entonces, el hecho de que se reinició ayer no es de ninguna manera una garantía de que seguirá funcionando.

Al ser una moneda digital totalmente controlada por el estado, no está claro qué ventaja real puede ofrecer a sus usuarios sobre la moneda tradicional utilizada con herramientas digitales.

En teoría, el Petro (PTR) debería ser una moneda asegurada en petróleo, como su nombre lo indica, pero no convertible en petróleo, resulta que esto es solo un truco publicitario para convencer a los menos experimentados de que tiene un valor intrínseco.

Por ejemplo, se desconoce el suministro circulante de esta moneda digital, por lo que no es posible verificar si realmente está garantizado o no.

Aun no siendo libremente negociable en el mercado, no tiene un valor real de mercado, sino un precio fijo fijado arbitrariamente por el Estado venezolano.

Petro es una moneda fiduciaria

La premisa es que básicamente es solo un truco publicitario para emitir una nueva moneda fiduciaria haciéndola pasar por una moneda estable, pero sin una cobertura real capaz de garantizar su valor.

Debemos recordar que la inflación en el bolívar venezolano es por encima del 400%Entonces, una moneda alternativa que obviamente mantenga su valor frente al dólar estadounidense parecería una muy buena alternativa.

Petro no tiene nada en común con una criptomoneda real o una moneda estable garantizada real, mientras que tiene casi todo en común con una moneda fiduciaria regular de confianza.

Probablemente no sea coincidencia que nunca haya cotizado en ninguna bolsa de valores pública, precisamente porque cualquier intercambio libre habría revelado su verdadero valor de mercado, que supuestamente es mucho más bajo que el fijado arbitrariamente por el estado.

En efecto, si siempre ha sido posible comprar Petro al estado venezolano y así darle dólares, Bitcoin o Ethereum, parece que desde hace más de dos meses ya no es posible vender el PTR al estado intercambiando otro. divisa.

petro divisa 28 de mayo de 2023

Problemas de los exportadores de petróleo

Pero hay algo peor.

Sunacrip es una agencia del gobierno venezolano que emite y opera Petro.

En marzo, el presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez, dijo: Él fue arrestado Por su supuesta participación en un esquema de corrupción multimillonario.

El cargo es el robo de hasta $ 3 mil millones de la venta de petróleo venezolano. Venezuela es un estado socialista en el que la empresa que extrae y vende el petróleo es estatal.

Desde entonces, la Sunacrip ha estado bajo la dirección temporal del Comité de Intervención.

Entonces, mientras alguien asumió que los problemas de Petro blockchain en estos días podrían deberse a un ataque de TI o un error, no es absurdo imaginar que, en cambio, podrían deberse a alguna intervención estatal desde arriba.

O sea, el proyecto Petro ahora se está filtrando por todos lados, se dice que no terminará como Bolívar, y terminará perdiendo mucho de su valor real.

De hecho, debemos recordar que si no se pueden utilizar tokens PTR, por ejemplo porque la cadena de bloques no funciona o porque las billeteras están bloqueadas, su valor real es cero.