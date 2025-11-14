Venezuela prepara a su equipo de boxeo para los Juegos Bolivarianos Lima 2025

Venezuela afina su estrategia deportiva de cara a los Juegos Bolivarianos Lima 2025 con una delegación de diez boxeadores que buscará recuperar la hegemonía regional perdida en los últimos años. Con cinco atletas femeninas y cinco masculinos, el país aspira a mejorar significativamente los resultados obtenidos en las ediciones anteriores y retomar el liderazgo en una disciplina histórica para el deporte nacional.

En las ediciones de 2017 y 2022, el equipo venezolano solo logró una medalla de oro por participación, un contraste marcado respecto a sus mejores épocas, cuando en Armenia y Pereira 2005 alcanzó el campeonato absoluto. Esa distancia competitiva ha impulsado un proceso de reestructuración técnica, logística y física con el fin de llegar a Lima con un equipo competitivo y renovado.

Un ciclo que apunta al renacer del boxeo nacional

La Federación Venezolana de Boxeo (Fevebox) ha implementado un plan de desarrollo enfocado en elevar el nivel técnico de los atletas y fortalecer su preparación internacional. José Rivas, secretario general de la institución, resaltó que este año representa una etapa decisiva para la disciplina. “Este año 2025 es el inicio del renacer de boxeo donde se viene trabajando de manera sistemática ajustando todos los detalles en la preparación para que nuestros atletas alcancen su mejor performance y lograr los objetivos propuestos. Y es notorio recordar que durante el año se ha logrado ubicar a tres atletas entre las 10 primeras del mundo donde una de ellas logra el bronce y por primera vez obtuvo la primera medalla en Campeonato Mundial Femenino. De igual manera, se ha logrado el subcampeonato por país en la Copa América celebrada en Colombia.”

Este impulso se refleja también en el campamento de preparación que actualmente desarrolla la delegación en Bogotá, Colombia. La elección de la capital neogranadina responde a la necesidad de entrenar en altitud y medir el nivel del equipo frente a selecciones de República Dominicana, Colombia, Brasil y Chile. El objetivo es llegar con mayor adaptación física y técnica al evento continental.

La selección venezolana viajará a Ayacucho, Perú, el 27 de noviembre, y los combates estarán programados del 30 de noviembre al 5 de diciembre, convirtiéndose en una de las competencias más esperadas del calendario bolivariano.

Una delegación con experiencia internacional

El equipo femenino está conformado por atletas que han competido en múltiples competencias internacionales, incluidas anteriores ediciones de los Juegos Bolivarianos. Dos de ellas, Irismar Cardozo y Omailyn Alcalá, cuentan con experiencia olímpica, lo que aporta liderazgo y proyección a la delegación.

Selección femenina:

51 kg: Irismar Cardozo

54 kg: Diana Maestre

57 kg: Omailyn Alcalá

60 kg: Krisandy Ríos

65 kg: Génesis Palma

En la categoría masculina, Venezuela también presenta un equipo con amplio recorrido competitivo. Destaca la presencia de Jesús Cova, integrante de la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Selección masculina:

55 kg: Andrés Cova

60 kg: Mauwel Solarte

65 kg: Jesús Cova

70 kg: Lisandro Tejada

80 kg: Diego Vera

Soporte técnico de alto nivel para Lima 2025

La delegación estará acompañada por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales con trayectoria en eventos internacionales: los entrenadores Jorge Zerpa, Arístides Peralta y Miller Marcano; el preparador físico Denny Brito; la médico deportivo Martha Torres; el psicólogo Osniel Charlott; y el fisioterapeuta Jesús Hernández. Su rol será fundamental para garantizar la preparación, recuperación y estabilidad emocional del grupo durante la competencia.

Un reto y una oportunidad para el boxeo venezolano

El desempeño en Lima 2025 será un termómetro importante para medir el avance del boxeo nacional en este nuevo ciclo. Con talento consolidado, acompañamiento técnico especializado y una planificación más rigurosa, la delegación venezolana aspira no solo a mejorar su medallero, sino también a recuperar el prestigio que históricamente ha tenido en el ámbito regional.

Los Juegos Bolivarianos representan así una oportunidad clave para que Venezuela reafirme su presencia en el panorama deportivo y proyecte el renacer que Fevebox plantea para los próximos años.