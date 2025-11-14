LUFKIN lanza SROD™ V9.2.0 y transforma el diseño de pozos con generación multicaso

En medio de un entorno energético donde la eficiencia y la agilidad operativa son fundamentales para mantener la competitividad, LUFKIN Industries anunció el lanzamiento de SROD™ V9.2.0, una actualización clave de su software especializado en diseño de sistemas de levantamiento mecánico. La empresa, reconocida por su trayectoria en soluciones de optimización, productos y tecnologías para operaciones petroleras, presentó la nueva versión el 14 de noviembre de 2025 desde Missouri City, Texas, a través de GlobeNewswire.

Una herramienta para reducir horas de ingeniería a minutos

El diseño de múltiples escenarios para pozos es uno de los procesos más demandantes para los ingenieros de producción. Crear veinte configuraciones distintas puede tomar hasta 20 horas de trabajo, retrasando la planificación y el inicio de operaciones. La actualización SROD V9.2.0 busca eliminar esta barrera con una función avanzada: el Multi-Case Generation Wizard, un asistente que automatiza la generación de diseños a partir de criterios operativos definidos por el usuario.

Según LUFKIN, este asistente permite configurar variables esenciales, como profundidad de la bomba, tipo y combinación de varillas, metas de producción y umbrales de falla. Con esta información, el sistema genera en minutos múltiples escenarios completos, calcula su desempeño esperado y permite comparar resultados para seleccionar el diseño óptimo.

Análisis integral para maximizar rentabilidad y confiabilidad

La compañía destaca que la herramienta no solo evalúa la rentabilidad de cada diseño, sino que también permite analizar factores críticos como:

Costos operativos estimados

Requerimientos energéticos

Disponibilidad del pozo (uptime)

Producción proyectada

Riesgo de fallas

Esta comparación integral ofrece una visión completa que ayuda a los operadores a tomar decisiones fundamentadas y a reducir gastos asociados a intervenciones no planificadas o configuraciones subóptimas.

Declaraciones de LUFKIN Industries

Durante el anuncio oficial, Brent Baumann, director ejecutivo de LUFKIN Industries, enfatizó el impacto estratégico de la actualización en las operaciones del sector.

“With SROD V9.2.0, we’re providing operators unparalleled strategic leverage that can positively impact their oilfield operations and bottom line,” afirmó Baumann. Añadió además que “Faster, accurate well designs lead to faster deployment, optimized production and ultimately greater ROI. This allows engineers to spend less time re-iterating well design scenarios and more time optimizing operational strategy.”

Estas declaraciones reflejan la visión de la empresa de incorporar automatización inteligente para elevar la eficiencia operativa y liberar tiempo para que los ingenieros se concentren en tareas de mayor impacto estratégico.

Relevancia para mercados emergentes como Venezuela

En mercados petroleros que buscan reimpulsar su capacidad productiva —como el venezolano— la llegada de herramientas como SROD V9.2.0 podría representar una oportunidad para modernizar procesos, aumentar la confiabilidad de los pozos y mejorar la rentabilidad en campos maduros. El enfoque de automatización y análisis integral encaja con la creciente necesidad de optimizar recursos y elevar la producción sin incrementar costos de manera significativa.

Una actualización que refuerza el liderazgo de LUFKIN

Además del asistente multicaso, la nueva versión incluye mejoras en el motor de cálculo, mayor estabilidad en el procesamiento de datos y visualizaciones más claras para facilitar el análisis técnico. LUFKIN asegura que SROD V9.2.0 mantiene la precisión y confiabilidad que ha caracterizado a la plataforma, pero añade herramientas diseñadas para la nueva era de digitalización en la industria petrolera.

Con esta actualización, la empresa reafirma su liderazgo en soluciones para levantamiento mecánico y se posiciona como un referente tecnológico para operadores que buscan acelerar el diseño de pozos, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de sus activos.