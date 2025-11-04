AKC y FCM anuncian histórico acuerdo para celebrar en Ciudad de México los primeros shows caninos con licencia estadounidense en 2026

NUEVA YORK – El American Kennel Club (AKC®), organización sin fines de lucro y el registro más grande del mundo de perros de raza pura y mestizos, anunció una alianza sin precedentes con la Federación Canófila Mexicana (FCM), el club oficial de México, para realizar el FCM Universal Dog Show, el primer evento con licencia del AKC en territorio mexicano.

El encuentro tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre de 2026 en el Centro de Exposiciones Santa Fe, en Ciudad de México, y reunirá a criadores, expositores y aficionados caninos de toda América y otras regiones del mundo. El objetivo: promover el intercambio cultural y la cooperación dentro del deporte canino internacional.

El primer show con licencia AKC fuera de Estados Unidos

La realización de este evento representa un hito histórico para el deporte de los perros, ya que será la primera vez que el American Kennel Club otorgue su licencia a un espectáculo fuera de Estados Unidos.

Durante los cuatro días del evento se celebrarán tanto un show con licencia AKC como una exhibición especial de la FCM, con el propósito de incluir a todas las razas caninas reconocidas en el ámbito mundial. Los perros podrán participar bajo su número de registro extranjero, aunque para que los resultados sean reconocidos oficialmente por el AKC deberán estar registrados en su sistema.

“The American Kennel Club is honored to recognize the Federación Canófila Mexicana as the host of the first AKC-licensed show in Mexico,” señaló Gina DiNardo, presidenta y directora ejecutiva del AKC.

“This significant milestone underscores the strong relationship between our organizations and serves as a launch pad for future collaborations that advance the well-being of dogs and the sport worldwide. We commend Dr. Payró and the FCM team for their dedication in presenting an event that celebrates the beauty, diversity, and excellence of purebred dogs.”

Según DiNardo, este logro refuerza la sólida relación entre ambas organizaciones y marca el inicio de futuras colaboraciones destinadas a promover el bienestar de los perros y el desarrollo global del deporte canino.

México: cuna de razas emblemáticas

La Federación Canófila Mexicana, reconocida por organizar exposiciones a lo largo de todo el país, destacó que este acuerdo simboliza un motivo de orgullo nacional. México es la tierra natal de razas icónicas como el Xoloitzcuintle, el Chihuahua y el Calupoh, representantes del profundo legado cultural y artístico del país.

“The FCM holds dog shows throughout Mexico, and our breeders proudly compete in AKC events and exhibitions around the world. Mexico is the homeland of the Xoloitzcuintle, Chihuahua, and Calupoh — breeds that represent our nation and its deep canine heritage rooted in native art and history,” afirmó Dr. José Luis Payró, presidente de la FCM. “The FCM is proud and honored that the AKC has chosen Mexico City to host, the first FCM Universal Championship Dog Show to be held outside the United States, over four exciting days. Don’t miss these shows! Mexico and the FCM welcome you all with open hearts.”

El Dr. Payró subrayó que el evento, además de fomentar el espíritu competitivo, servirá para destacar la herencia canina de México ante la comunidad internacional.

Cooperación y conocimiento sin fronteras

Más allá de la competencia, el evento busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre criadores, jueces y aficionados de distintos países.

“The sharing of knowledge and experiences that will occur at this event will broaden our perspective and strengthen our fellowship,” expresó Doug Ljungren, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Eventos del AKC.

“The potential is there for other sports to benefit through this type of cooperation. The love of dogs knows no boundaries.”

La colaboración entre el AKC y la FCM demuestra cómo la pasión por los perros trasciende idiomas, fronteras y culturas, consolidando un espíritu de fraternidad dentro del deporte.

Registro especial para participantes internacionales

El AKC anunció una tarifa especial de registro de 50 dólares estadounidenses (US$) para todos los perros con registro extranjero que aún no estén inscritos en su sistema y planeen participar en el evento.

Esta promoción estará disponible a partir del 12 de enero de 2026 a través del sitio web oficial del AKC y también en el stand de la organización durante el AKC National Championship que se celebrará en Orlando, Florida, en diciembre de 2025.

Los propietarios interesados deberán presentar el certificado de registro extranjero, un pedigrí de tres generaciones y una fotografía del perro. Para más información, el AKC ha habilitado el correo [email protected].

Impulso para el sector canino latinoamericano

La alianza entre el AKC y la FCM marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional del mundo canino. Este acuerdo no solo consolida el papel de América Latina en el ámbito de la crianza responsable y las competencias de alto nivel, sino que también refuerza el compromiso de ambas instituciones con el bienestar animal y la diversidad genética.

El FCM Universal Dog Show 2026 se proyecta como una plataforma clave para exponer la excelencia de criadores, jueces y amantes de los perros de todo el mundo. Con su realización, México reafirma su posición como un centro regional de excelencia y tradición canina, mientras que el AKC fortalece su visión global del deporte.

Conclusión

Más que una competencia, el FCM Universal Dog Show será una celebración internacional del amor por los perros, una pasión que —como recordó Doug Ljungren— “knows no boundaries.”