Caballero Universal y Caballero Venezuela sellan alianza estratégica con Canal i para fortalecer la proyección internacional del certamen masculino

La industria del entretenimiento venezolano celebra un nuevo capítulo de crecimiento con la reciente alianza entre la Organización Caballero Universal y Caballero Venezuela con el canal Canal i, medio televisivo reconocido por su programación orientada al talento nacional y la promoción de valores culturales.

El acuerdo, anunciado por el diseñador de moda y empresario Raenrra, presidente del proyecto, marca un hito en la historia de las competencias masculinas más destacadas del país y proyecta un ambicioso plan de internacionalización para los próximos años.

Raenrra, reconocido por su amplia trayectoria en el mundo de la moda y la producción artística, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó que ambas competencias contarán con el apoyo y respaldo del canal “Pura Vida”. Según el empresario, esta alianza representa un paso decisivo hacia la consolidación de un espacio televisivo que exalte la elegancia, el talento y la disciplina de los participantes.

“Con el corazón lleno de alegría, hoy les comparto una noticia que nos llena de orgullo. Después de muchas mesas de trabajo, sueños compartidos, y acuerdos que celebramos con entusiasmo; puedo anunciarle a Venezuela y al mundo que Caballero Universal y Caballero Venezuela tiene nueva casa… Nuestra organización y Canal i ahora son una sola familia. Unidos por la visión de exaltar el talento, la elegancia, y el potencial masculino, comenzamos una nueva etapa que promete elevar aún más esta competencia que nació para inspirar” explicó Raenrra.

Canal i se convierte en la nueva casa televisiva del certamen

La unión entre ambas instituciones llega luego de cinco exitosas ediciones de Caballero Universal, evento que ha logrado consolidarse como una plataforma internacional para el talento masculino. La alianza con Canal i busca fortalecer la producción audiovisual del certamen, garantizando transmisiones de alto nivel técnico y narrativo, alineadas con los estándares de calidad que han caracterizado la marca desde su creación.

Según la organización, el objetivo principal de esta colaboración es expandir el alcance del concurso hacia nuevas audiencias y mercados internacionales, consolidando así la presencia de Venezuela en el mapa global de la moda y los concursos masculinos.

Proyección internacional y compromiso cultural

Las ediciones de 2026 estarán enfocadas en promover el turismo, el deporte, la moda, la cultura y la hermandad entre naciones, buscando mostrar al mundo el potencial creativo, humano y profesional de los participantes. Con esta vitrina internacional, el talento, el gentilicio y el ímpetu del hombre moderno quedarán expuestos ante los ojos de Venezuela y el mundo.

Desde su primera edición, Caballero Universal ha contado con la participación de representantes de más de 30 países. Gracias al apoyo televisivo de Canal i, el comité organizador no descarta que para la sexta edición nuevas delegaciones internacionales se unan a la experiencia, ampliando la red de naciones vinculadas al proyecto.

Próximas producciones y nuevos talentos

“Seguimos trabajando con pasión para que Caballero Venezuela y Caballero Universal crezcan, se fortalezcan y sigan demostrando al mundo entero todo lo que podemos lograr desde nuestro país”, reafirmó Raenrra, dejando como adelanto la inmediata producción de “Caballero Venezuela 2026” como primera gran gala que anunciarán públicamente de la mano de Canal i; y es que muy pronto, iniciarán los casting para evaluar entre diversos jóvenes, quién será el sustituto de Franco Daniel Cova (Caballero Venezuela y Caballero Universal 2025).

El evento Caballero Venezuela 2026 marcará el inicio formal de esta nueva etapa de cooperación mediática. Según adelantó la organización, la producción contará con un enfoque renovado en el desarrollo personal y profesional de los aspirantes, promoviendo valores de liderazgo, responsabilidad social y proyección internacional.

Cobertura digital y cercanía con el público

Todos los detalles del Caballero Venezuela 2026 y Caballero Universal 2026 serán difundidos a través de las redes sociales de Canal i y de las cuentas oficiales del concurso, manteniendo al público informado sobre cada paso de esta competencia que busca inspirar, motivar y proyectar el talento masculino venezolano hacia el mundo.

La transmisión oficial incluirá cobertura en vivo, material audiovisual exclusivo y contenidos digitales que permitirán a los seguidores vivir de cerca la evolución del certamen.

Un compromiso con la excelencia y la identidad nacional

Con esta alianza, Caballero Universal reafirma su compromiso de proyectar una imagen positiva del hombre venezolano y latinoamericano, enalteciendo su carisma, talento y capacidad para representar con orgullo la identidad de sus países.

El respaldo de Canal i consolida una sinergia que promete elevar la visibilidad y el prestigio del certamen, convirtiéndolo en un referente internacional dentro del circuito de concursos masculinos y en un vehículo de proyección cultural y profesional para nuevas generaciones.