Venezuela afina el taco: la selección de billar lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Con el objetivo de conquistar nuevas medallas y superar el desempeño alcanzado en ediciones previas, la selección venezolana de billar se declara lista para representar al país en la XX edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Esta competencia se disputará del 22 al 26 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, y reunirá a los mejores exponentes del continente en diferentes disciplinas.

El billar formará parte del programa oficial de los juegos, consolidándose como una de las disciplinas que más ha crecido en la región durante los últimos años. Venezuela, una potencia emergente en este deporte, buscará reafirmar su protagonismo con una delegación de nueve atletas que han acumulado experiencia y resultados en torneos internacionales.

Delegación venezolana: nueve representantes y cuatro modalidades

El equipo nacional estará conformado por tres damas y seis caballeros, quienes competirán en las modalidades de carambola a tres bandas, pool-bola 9, heyball y snooker.

En la rama femenina, la representación estará a cargo de Mirjana Grujicic (bola 9), Johana Espinoza (bola 9) y Albany Ramones (heyball). En la categoría masculina, el país contará con Anthony Rodríguez (bola 9), Enderson Ramírez (heyball), Javier Martínez (snooker), Frailin Guanipa (bola 9), Willian Villanueva (3 bandas) y Merlin Romero (3 bandas).

Todos ellos han sido parte de un ciclo de preparación continua, que incluyó participación en torneos internacionales durante todo el 2025, con el objetivo de llegar a Lima en el mejor estado físico y técnico posible.

“Buscaremos las medallas de oro”

El presidente de la Federación Venezolana de Billar, Eduardo Robayo, expresó su confianza en la selección nacional, destacando el trabajo sostenido y el crecimiento competitivo alcanzado.

“En esta edición el billar nacional, irá con nueve atletas, buscaremos las medallas de oro y la oportunidad de ganar nuestra competición, en la pasada cita llegamos segundos, detrás de Colombia. En esta ocasión, tenemos un equipo diferente con mayor experiencia y con esa espinita de los juegos pasados que quieren sacarse. Esta vez tendremos más países en competencia, pero nuestros competidores llegan con un palmarés mayor y con una misión clara que es llevarse las preseas de oro. Hemos trabajado previo a estos juegos y a ese trabajo queremos verle el fruto en Lima”, apuntó el presidente de la Federación Venezolana de Billar, Eduardo Robayo.

Las palabras de Robayo reflejan el optimismo dentro del equipo y el compromiso de todos sus integrantes, quienes ven en Lima una oportunidad para consolidar el trabajo de los últimos años.

Antecedentes: el éxito en Valledupar 2022

La actuación venezolana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 marcó un punto de inflexión para el desarrollo del billar nacional. En aquella edición, la delegación logró el segundo lugar general, destacando medallas de oro en pool-bola 9 femenino individual y carambola tres bandas individual, además de platas en equipo carambola, pool-bola 9 por equipos y pool-bola 9 mixto.

Estos resultados impulsaron una nueva generación de jugadores que hoy se presentan con más madurez, técnica y experiencia internacional.

Camino a Lima: un calendario competitivo en 2025

Durante todo el 2025, los atletas venezolanos han mantenido una agenda intensa de competencias internacionales, participando en eventos de primer nivel que les han permitido medir su rendimiento frente a las mejores selecciones del mundo.

Entre los torneos más relevantes se destacan:

1er Campeonato Mundial de Carambola 3 Bandas Máxima Masculino (24 de febrero al 2 de marzo, Bogotá, Colombia)

2do Campeonato Mundial de Carambola 3 Bandas Máxima Masculino (30 de junio al 6 de julio, Oporto, Portugal)

Campeonato Mundial de Pool bola 8 (24 al 27 de julio, Taipéi, Taiwán)

World Games (7 al 17 de agosto)

Campeonato Mundial de Pool bola 10 Máximo Masculino (17 al 28 de septiembre, Ho Chi Minh, Vietnam)

Campeonato Mundial de Pool bola 10 Femenino y Juvenil Masculino (23 al 25 de septiembre, Murcia, España)

Copa Mundo de Carambola 3 Bandas (6 al 12 de octubre, Antwerp, Bélgica)

Campeonato Mundial de Pool bola 10 Femenino y Juvenil (10 al 15 de noviembre, San Juan, Puerto Rico)

XX Juegos Bolivarianos 2025 (22 de noviembre al 7 de diciembre, Lima y Ayacucho, Perú)

Copa Mundo de Pool bola 10 (5 al 14 de diciembre, Doha, Qatar)

Un objetivo común: hacer historia

Con una preparación sólida, resultados previos alentadores y un equipo cohesionado, la selección venezolana de billar llega a los Juegos Bolivarianos 2025 con la meta clara de lograr la mejor actuación de su historia.

El conjunto nacional busca no solo conquistar medallas, sino también consolidar el crecimiento del billar como disciplina deportiva dentro del país y la región.

Con la firme intención de dar la mejor presentación del billar venezolano en la historia de los juegos, los nueve atletas que integran la selección se preparan para dejar en alto el tricolor nacional y demostrar que la constancia y el talento pueden convertir la meta en realidad.