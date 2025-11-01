Teva Pharmaceutical participará en conferencias globales del sector salud en noviembre

La multinacional farmacéutica Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), con sede en Tel Aviv, Israel, anunció que su presidente y director ejecutivo, Richard Francis, participará en dos de los foros internacionales más destacados del ámbito sanitario y financiero durante el mes de noviembre. Así lo informó la compañía en un comunicado oficial difundido a través de GlobeNewswire el 31 de octubre de 2025.

La presencia de Teva en estos encuentros se enmarca dentro de su estrategia de fortalecimiento de la comunicación con inversores y analistas, así como en su objetivo de consolidar su posición dentro del competitivo mercado global de la salud.

Participación en el UBS Global Healthcare Conference

El primer evento en el que intervendrá Richard Francis será el UBS Global Healthcare Conference, programado para el lunes 10 de noviembre de 2025, a las 8:45 a.m. (hora del Este de EE. UU.).

Esta conferencia, organizada por el banco suizo UBS, es considerada uno de los espacios financieros más influyentes del sector, donde ejecutivos de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos comparten perspectivas sobre el estado actual y futuro de la industria sanitaria.

La intervención de Francis se espera que destaque las prioridades estratégicas de Teva, incluyendo su enfoque en innovación, sostenibilidad y consolidación de sus áreas terapéuticas clave. Aunque el comunicado no detalla los temas específicos que abordará el directivo, se prevé que ofrezca una actualización sobre los avances recientes de la empresa en el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares, así como sobre los resultados financieros más recientes y las expectativas de crecimiento de cara a 2026.

Presencia en el Jefferies London Healthcare Conference

Posteriormente, Teva también participará en el Jefferies London Healthcare Conference, que tendrá lugar el martes 18 de noviembre de 2025, a las 11:00 a.m. hora de Greenwich (6:00 a.m. hora del Este de EE. UU.).

Este foro, organizado por la firma de inversiones Jefferies, se ha consolidado como una de las principales plataformas europeas para el diálogo entre compañías farmacéuticas, inversores institucionales y analistas de mercado.

La participación de Richard Francis en la capital británica representa una oportunidad estratégica para Teva, considerando que el Reino Unido y la Unión Europea continúan siendo mercados clave para la empresa. En un contexto de transformación regulatoria y de creciente competencia, las presentaciones públicas en eventos de esta magnitud refuerzan la confianza del mercado y la visibilidad de la compañía ante posibles socios e inversionistas.

Acceso público a las presentaciones

Según el comunicado oficial emitido por la farmacéutica:

“To access a live webcast of the presentation, visit Teva’s Investor Relations website at https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations.”

Además, Teva informó que una versión archivada del webcast estará disponible dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de la discusión en vivo, lo que permitirá a los inversionistas, periodistas y público interesado acceder al contenido posteriormente.

Esta apertura digital responde a la creciente tendencia de las corporaciones globales por garantizar transparencia y accesibilidad a la información financiera y estratégica, especialmente en un entorno donde la comunicación directa con los stakeholders resulta clave para fortalecer la confianza empresarial.

Teva: un referente en la industria farmacéutica global

Con más de un siglo de trayectoria, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. es una de las compañías líderes mundiales en la producción de medicamentos genéricos y de especialidad. Su amplia cartera abarca tratamientos para enfermedades neurológicas, respiratorias y del sistema inmunológico, además de una sólida línea de productos biosimilares.

Bajo la dirección de Richard Francis, la empresa ha intensificado sus esfuerzos para estabilizar su estructura financiera, fortalecer su pipeline de innovación y mantener su compromiso con la accesibilidad de los tratamientos médicos a nivel global.

La participación de Teva en estas conferencias internacionales refuerza su posición como actor relevante dentro del ecosistema farmacéutico mundial y subraya su intención de continuar comunicando de manera transparente sus perspectivas estratégicas de crecimiento, innovación y sostenibilidad ante la comunidad inversionista internacional.