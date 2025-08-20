Venezolana conquista la corona de Miss Calabria y avanza rumbo a Miss Universo Italia

Caracas / Italia – Venezuela Business Desk. La modelo y empresaria ítalo-venezolana Faddya Halabi Troisi se alzó este 18 de agosto con el título de Miss Calabria durante la competencia regional de Miss Universe Italy, celebrada en Sicilia. Con este logro, la joven se convierte en la representante oficial de Calabria en la fase nacional del certamen, abriendo la posibilidad de llegar a disputar la corona de Miss Universo 2025.

Una preparación constante desde febrero

Desde comienzos de año, Halabi Troisi emprendió una preparación rigurosa para enfrentar el reto de competir en Italia. Entrenamientos, asesorías y un enfoque disciplinado han caracterizado su camino, sumado a una trayectoria que ya la proyectaba como una de las favoritas entre las aspirantes.

El recorrido no ha sido casualidad. Su participación en diferentes certámenes previos la ha consolidado dentro del circuito de la belleza como una candidata de peso, con un perfil integral que combina la elegancia con la experiencia en el mundo empresarial.

Valores que trascienden la pasarela

Más allá de la corona, su designación como Miss Calabria refleja un mensaje que va en sintonía con los valores que estos concursos buscan promover. “Perseverancia, dedicación y empoderamiento femenino” son principios que Halabi Troisi ha defendido con coherencia en su carrera.

El triunfo constituye también un reconocimiento a la pasión con la que ha enfrentado este proceso y a la visión clara de trascender en un escenario internacional. Su ejemplo abre camino para nuevas generaciones de aspirantes en Italia y Latinoamérica, que ven en ella un referente de esfuerzo y superación.

Orgullo ítalo-venezolano

Con raíces compartidas entre Venezuela e Italia, Halabi Troisi no solo representa una región italiana, sino que porta con orgullo una identidad bicultural que le da fuerza y proyección. Este matiz le ha permitido conectar con dos audiencias distintas y reforzar su papel como modelo de éxito en el competitivo universo de los reinados de belleza.

El título de Miss Calabria constituye así un nuevo escalón en su carrera, sumándose a un historial que refleja disciplina, visión empresarial y un marcado compromiso con el rol de la mujer en la sociedad actual.

Camino a la gran final

La siguiente etapa será decisiva. Faddya Halabi Troisi se prepara ahora para competir en el certamen nacional de Miss Universe Italy, donde se medirá con representantes de otras regiones del país. La ganadora tendrá la responsabilidad de llevar la banda de Italia al escenario de Miss Universo 2025, una vitrina que concentra la mirada de millones de espectadores en todo el planeta.

El proceso, sin embargo, no se limita a un desfile de pasarela. En juego está también la capacidad de liderazgo, la solidez en la comunicación y la posibilidad de convertirse en embajadora de causas sociales. En este sentido, la participación de Halabi Troisi se perfila como una oportunidad para mostrar no solo su belleza, sino también su compromiso con el empoderamiento de la mujer y el impacto positivo en la comunidad.

Una trayectoria en ascenso

A lo largo de su carrera, la ítalo-venezolana ha demostrado que el modelaje y los negocios pueden complementarse. Su disciplina empresarial ha ido de la mano de una presencia escénica capaz de proyectar seguridad, carisma y elegancia. Esa combinación es, en gran medida, la que le ha permitido destacar entre decenas de aspirantes y consolidarse como un nombre propio dentro del circuito internacional.

“Su camino hacia el título de Miss Calabria ha sido guiado por la pasión y la visión de sobresalir en el escenario internacional, consolidando su rol como un referente para futuras candidatas en Italia y América Latina”, señala el comunicado oficial.

Mirada hacia el futuro

El título recién conquistado no es un punto de llegada, sino un punto de partida. La meta está clara: llegar a Miss Universo 2025 y representar no solo a Calabria o a Italia, sino también a esa diáspora venezolana que encuentra en historias como la de Faddya Halabi Troisi un motivo de inspiración.

Por ahora, la empresaria y modelo continuará con una agenda intensa de preparación, presentaciones y actividades previas al concurso nacional. Cada paso será crucial en la ruta hacia la vitrina internacional más importante del mundo de la belleza.