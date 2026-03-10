UNT denuncia “abandono consular” y pide reabrir consulados para atender a la diáspora venezolana

El partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) pidió este lunes la reapertura progresiva de consulados venezolanos en el exterior y la implementación de un plan urgente para facilitar trámites de identificación y documentación para la diáspora. La propuesta fue presentada por el secretario de Asuntos Internacionales de la organización, Carlos Valero, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

Valero denunció lo que calificó como un “abandono consular” que, a su juicio, afecta a millones de venezolanos que residen fuera del país. Según el dirigente político, la falta de servicios consulares adecuados ha generado obstáculos significativos para que los migrantes puedan renovar documentos, registrar a sus hijos o regularizar su situación administrativa.

La crisis migratoria venezolana continúa siendo uno de los fenómenos sociales más relevantes de la región. De acuerdo con estimaciones citadas por el dirigente opositor, más de 7,7 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, una cifra que organismos internacionales como ACNUR y la Plataforma R4V sitúan cerca de los 7,9 millones a nivel global, lo que convierte al desplazamiento venezolano en el mayor del hemisferio occidental.

En este contexto, Valero señaló que la ausencia de servicios consulares efectivos está agravando la situación de muchos migrantes, quienes dependen de estas oficinas para mantener su documentación vigente y acceder a servicios básicos vinculados a su identidad legal.

“Millones de venezolanos viven hoy en un limbo jurídico total: trámites paralizados, documentos vencidos, imposibilidad de renovar pasaportes o registrar a sus hijos. El Estado les niega el derecho básico a la identidad y los empuja a la exclusión, la separación familiar y la irregularidad migratoria. Esto no es política; es una obligación incumplida del Estado hacia todos sus nacionales, sin importar su pensamiento político”, afirmó Valero el ex diputado.

Propuesta para reactivar servicios consulares

Durante su intervención, el dirigente detalló una serie de medidas que, según explicó, forman parte de la agenda de UNT para atender las necesidades de los venezolanos en el exterior.

Entre las principales propuestas figura la reapertura gradual de consulados que actualmente permanecen cerrados o con operaciones suspendidas en países con grandes comunidades de migrantes venezolanos. En particular, mencionó naciones de América del Sur donde la presencia de ciudadanos venezolanos ha crecido significativamente en los últimos años.

“Exigimos la reapertura progresiva y efectiva de los consulados cerrados o suspendidos en países con alta presencia venezolana, como Perú, Chile y Ecuador. Junto a eso, un plan urgente de estabilización documental que permita la cedulación masiva en el exterior, la expedición y renovación rápida de pasaportes, la simplificación del registro civil y atención prioritaria a niños, adultos mayores y familias vulnerables”.

La iniciativa busca restablecer servicios consulares básicos y agilizar trámites administrativos que, según el partido, se han vuelto cada vez más complejos o costosos para quienes viven fuera del país.

Costos del pasaporte bajo crítica

Valero también cuestionó el costo de los trámites consulares, particularmente el precio del pasaporte venezolano, al que calificó de elevado en comparación con otros países de la región.

“En 2026, un pasaporte para adultos cuesta US$216 en base SAIME, más US$120 de arancel consular cuando se tramita en el exterior, sumando US$336 en total. Eso lo convierte en uno de los más caros de América Latina y transforma un derecho esencial en un lujo inaccesible para la mayoría de nuestra diáspora. Pedimos la revisión inmediata de estas tasas para hacerlas asequibles”.

El dirigente señaló que estos costos representan una carga significativa para muchos migrantes venezolanos, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas o condiciones migratorias irregulares en sus países de residencia.

Propuesta legislativa para retorno voluntario

Además de las medidas consulares, Valero indicó que su organización impulsa una discusión legislativa más amplia sobre políticas destinadas a facilitar el retorno voluntario de venezolanos que deseen regresar al país.

El planteamiento incluye medidas vinculadas a documentación, garantías jurídicas y oportunidades de reinserción económica para quienes opten por volver a Venezuela.

“No vendemos falsas promesas ni creamos expectativas prematuras. Queremos garantías reales en documentación, seguridad jurídica, reunificación familiar, reinserción económica y protección patrimonial para quienes decidan regresar. Como parte de la Fracción Parlamentaria Libertad, ya estamos impulsando esta discusión integral de reconciliación, que incluye tanto a los venezolanos en el exterior como a quienes resisten dentro del país”.

Según explicó, cualquier estrategia de retorno debe contemplar políticas públicas coordinadas que garanticen condiciones mínimas para la reintegración social y económica de los migrantes.

Reconciliación y relación con la diáspora

Al cierre de su intervención, el representante de UNT vinculó la reapertura consular con un proceso más amplio de reconciliación nacional, argumentando que el restablecimiento de los servicios a la diáspora sería un paso clave para reconstruir la relación entre el Estado venezolano y sus ciudadanos en el exterior.

“Concluyó sus declaraciones con un mensaje enfático: “No habrá reconciliación verdadera mientras millones de venezolanos sientan que su propio país les cerró la puerta. Reabrir los consulados, abaratar la documentación y reconstruir el vínculo del Estado con su diáspora es el primer paso indispensable para volver a unir a Venezuela”.