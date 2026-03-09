DiDi lanza “La Hora DiDi” en Costa Rica para reducir el costo de viajes durante horas pico

La plataforma de movilidad DiDi anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa en Costa Rica destinada a reducir el costo de transporte durante los momentos de mayor congestión urbana. El programa, denominado “La Hora DiDi”, ofrece descuentos de hasta un 30% en solicitudes de viaje realizadas durante las horas pico en el Gran Área Metropolitana (GAM).

La medida llega en un contexto de creciente presión sobre los sistemas de movilidad urbana, particularmente durante los periodos en que miles de personas se desplazan hacia sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades diarias. Con esta promoción, la empresa busca facilitar el acceso a opciones de transporte más económicas en momentos del día caracterizados por una alta demanda.

Según la compañía, la iniciativa permitirá a los usuarios ahorrar en viajes solicitados mediante las modalidades DiDi Express y Poné Tu Precio, dos de las alternativas disponibles dentro de la aplicación. El objetivo es ofrecer una opción más accesible para quienes dependen de la movilidad diaria en una de las zonas con mayor densidad poblacional y actividad económica del país.

Descuentos en horarios estratégicos de movilidad

El programa funcionará de lunes a viernes en dos franjas horarias que coinciden con los momentos de mayor flujo de pasajeros en el área metropolitana. Estas ventanas incluyen las horas en que trabajadores y estudiantes se desplazan hacia sus destinos en la mañana y regresan a sus hogares al final de la jornada.

La iniciativa funciona de lunes a viernes, en dos franjas clave:

7:00 a.m. – 10:00 a.m.

4:00 p.m. – 7:00 p.m.

Durante estos periodos, los usuarios que soliciten viajes dentro del GAM podrán acceder automáticamente a descuentos que buscan compensar el aumento habitual de tarifas derivado de la alta demanda.

De acuerdo con la empresa, el proceso ha sido diseñado para ser simple y sin fricciones para el usuario. Los beneficios se aplican directamente al momento de solicitar el servicio, eliminando la necesidad de introducir códigos promocionales o realizar pasos adicionales dentro de la plataforma.

Sistema automático de cupones

Como parte del esquema promocional, la plataforma habilitó un sistema de cupones que se activa de forma automática para los pasajeros que utilicen el servicio durante los horarios establecidos. Cada usuario podrá utilizar hasta ocho cupones por semana, lo que amplía las oportunidades de ahorro para quienes realizan viajes frecuentes.

Los cupones se aplican automáticamente, sin códigos ni pasos adicionales, y cada usuario puede usar hasta ocho por semana. La idea es acompañar momentos de mayor demanda —regreso a clases, movilidad laboral y presas habituales— con una opción más accesible.

Este tipo de promociones se ha convertido en una herramienta cada vez más común dentro del sector de plataformas digitales de movilidad, donde las empresas buscan equilibrar la oferta de conductores y la demanda de pasajeros durante periodos específicos del día.

Impacto en la movilidad diaria

El lanzamiento de “La Hora DiDi” coincide con el regreso a clases y la reactivación de actividades laborales presenciales, factores que han incrementado el volumen de desplazamientos diarios en el país. En el GAM, donde se concentran gran parte de las instituciones educativas, oficinas y centros comerciales, los congestionamientos de tráfico son un fenómeno habitual.

Ante este escenario, iniciativas orientadas a reducir costos de transporte pueden representar un alivio para usuarios que dependen de servicios de movilidad para completar sus trayectos diarios. Al mismo tiempo, estas estrategias también buscan incentivar el uso de la plataforma en horarios en los que la demanda suele alcanzar su punto máximo.

La empresa indicó que el objetivo de la promoción es contribuir a mejorar la experiencia de traslado durante estos periodos críticos del día.

La intención es que movilizarse en esos momentos del día cueste menos y funcione mejor, ayudando a mejorar la calidad de vida de quienes dependen del transporte diario.

Con este lanzamiento, DiDi amplía su estrategia de promociones dirigidas a mercados específicos en América Latina, donde las plataformas de movilidad compiten por captar usuarios mediante incentivos económicos y mejoras en la experiencia de viaje.

La implementación de descuentos focalizados durante horas pico podría convertirse en una herramienta clave para gestionar la demanda y mejorar la accesibilidad del transporte en zonas urbanas densamente pobladas como el Gran Área Metropolitana de Costa Rica.