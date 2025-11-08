Unidad Comercial e Industrial de ETC obtiene contratos por un total de 9,1 millones de dólares

SOUTHAMPTON, Pensilvania, (GLOBE NEWSWIRE) – Environmental Tectonics Corporation (OTCID: ETCC), conocida como ETC, anunció que su unidad de negocios Environmental Testing and Simulation Systems (ETSS) fue adjudicada con contratos por un total de 9,1 millones de dólares, consolidando su posición como proveedor líder de equipos de desarrollo y prueba en los sectores de motores de competición y motores diésel de servicio pesado.

Contrato clave en el sector del automovilismo

El primero de los acuerdos, valorado en 7 millones de dólares, designa a ETSS como proveedor de equipos para celdas de prueba ambiental en un nuevo centro de desarrollo de motores de F1 y NASCAR. Se trata de una instalación de última generación destinada a probar motores de competición bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y presión.

De acuerdo con el comunicado, ETSS será responsable del suministro de una amplia gama de equipos de apoyo para las celdas de prueba, entre los cuales destacan los sistemas de suministro de aire de combustión. Estos equipos permiten reproducir con precisión las condiciones atmosféricas que enfrenta un motor en plena competencia, ofreciendo un control exacto de las variables que influyen en su rendimiento y eficiencia.

Este proyecto representa un paso importante en la expansión de ETC hacia el exigente mercado de tecnología aplicada al automovilismo profesional, un sector que demanda soluciones de simulación ambiental de alta precisión.

Expansión en el mercado de motores diésel

Además, ETSS fue recientemente adjudicada con un contrato de 2,1 millones de dólares para suministrar equipos de prueba a un desarrollador estadounidense de motores diésel de servicio pesado.

El acuerdo contempla la entrega de sistemas que proporcionan aire de combustión cuidadosamente acondicionado, así como la capacidad de simular altitudes de hasta 14.000 pies. Esta funcionalidad permite a los ingenieros analizar el comportamiento de los motores bajo diferentes condiciones atmosféricas, lo que es esencial para optimizar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de motores destinados a camiones y maquinaria pesada.

Con este contrato, la empresa reafirma su compromiso con la innovación tecnológica en el ámbito industrial, ofreciendo herramientas que facilitan la investigación y el desarrollo en condiciones controladas de laboratorio.

Consolidación en dos mercados estratégicos

La división Environmental Testing and Simulation Systems (ETSS), con sede en Southampton, Pensilvania, ha construido una sólida reputación como proveedor de sistemas avanzados de simulación y prueba ambiental para industrias como la automotriz, aeroespacial, energética y de defensa.

Con estas nuevas adjudicaciones, la compañía refuerza su presencia tanto en el mercado de alto rendimiento automotriz, representado por las competiciones de Fórmula 1 y NASCAR, como en el sector industrial pesado, donde la precisión y la confiabilidad son factores determinantes.

El gerente de la unidad de negocios ETSS, Greg Raab, expresó:

“These projects will continue to build ETSS’s position as a leading supplier of engine development equipment in both the Racing and Heavy Duty Diesel Markets,” stated Greg Raab, ETSS Business Unit Manager.

La declaración subraya la visión de la empresa de consolidar su liderazgo en el suministro de equipos de desarrollo de motores, ofreciendo soluciones tecnológicas de vanguardia que permiten pruebas más exactas, seguras y reproducibles.

Innovación y precisión tecnológica

Los sistemas diseñados por ETSS abarcan desde cámaras de prueba térmica hasta equipos de simulación de condiciones atmosféricas, utilizados por fabricantes e instituciones de investigación en todo el mundo.

En el ámbito automovilístico, su tecnología permite ajustar con precisión el flujo de aire y las condiciones ambientales, lo que facilita el análisis detallado del desempeño de los motores en diferentes escenarios. En la industria diésel, los sistemas de simulación de altitud y control climático ayudan a mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones contaminantes.

Gracias a estos avances, ETC continúa demostrando su capacidad para ofrecer soluciones a medida que combinan ingeniería ambiental, automatización y control avanzado.

Perspectivas y proyección de crecimiento

Con estos contratos, ETC logra un importante impulso financiero y estratégico, que le permitirá expandir su base de clientes internacionales y fortalecer su participación en mercados clave.

Los acuerdos, valorados en conjunto en 9,1 millones de dólares, confirman la confianza de los sectores automotriz e industrial en la tecnología y experiencia de la compañía. Asimismo, consolidan a ETSS como uno de los principales referentes globales en el desarrollo de equipos para simulación y prueba ambiental de motores.

El anuncio marca un nuevo hito en la estrategia comercial de Environmental Tectonics Corporation, reafirmando su compromiso con la innovación, la precisión técnica y la excelencia en ingeniería.