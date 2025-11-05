Turntide y Hypercraft presentan el Sierra Echo-S: el nuevo referente eléctrico todoterreno impulsado por motores de flujo axial en el SEMA 2025

Gateshead, Reino Unido, y Atlanta, — En el marco del prestigioso evento automotriz SEMA 2025, celebrado en Las Vegas, las compañías Turntide Technologies y Hypercraft presentaron oficialmente el Sierra Echo-S, un vehículo todoterreno completamente eléctrico que promete redefinir los estándares de rendimiento fuera de carretera. Equipado con la innovadora tecnología de motor de flujo axial doble desarrollada por Turntide, este modelo marca un punto de inflexión en la evolución de la propulsión eléctrica de alto desempeño.

Un hito para la industria todoterreno eléctrica

El lanzamiento del Sierra Echo-S simboliza la unión de dos referentes de la innovación tecnológica y automotriz. Su diseño compacto, alta densidad de potencia y eficiencia energética sin precedentes colocan a este vehículo como una de las propuestas más avanzadas en el segmento todoterreno.

La introducción del motor de flujo axial de Turntide representa un avance tecnológico clave para el sector. Aunque la energía eléctrica ya había encontrado espacio en vehículos off-road, esta nueva generación de motores lleva el rendimiento a otro nivel, ofreciendo mayor torque, mejor eficiencia y menor peso, todo en un formato compacto.

“Turntide’s axial flux motor delivers huge power in a small, light package that allows us to push the limits of what off-road vehicles can do,” declaró Jake Hawksworth, CEO de Hypercraft. “Turntide has been a true partner every step of the way.”

Una alianza estratégica para la innovación

Turntide Technologies, con sede en el Reino Unido, es reconocida por su liderazgo global en motores eléctricos de alto rendimiento, electrónica de potencia y sistemas de almacenamiento de energía. Por su parte, Hypercraft, con base en Estados Unidos, se especializa en sistemas de propulsión eléctrica e híbrida de grado OEM, desarrollando soluciones completas para fabricantes de vehículos.

La colaboración entre ambas empresas dio como resultado una arquitectura de propulsión que combina dos motores Turntide AF 140, cada uno con un peso de solo 42 kilogramos, junto con inversores Turntide Gen 5, tamaño 9. Esta configuración maximiza la eficiencia del sistema y optimiza la entrega de torque para obtener un desempeño superior en terrenos exigentes.

Rendimiento excepcional en un formato compacto

Si bien los motores de flujo axial ya se han consolidado en sectores como el automotriz premium, marítimo, industrial y de maquinaria pesada, su introducción al mundo todoterreno supone una nueva etapa de innovación. Gracias a su diseño, estos motores logran generar mayor torque con menor volumen y peso, lo que permite un manejo más ágil y dinámico.

Especificaciones del motor Turntide AF 140 (por unidad):

Par continuo: 247 Nm

Par máximo: 610 Nm

Potencia continua: 67 kW

Potencia máxima: 182 kW

Esta combinación garantiza una experiencia de conducción intensa, precisa y estable, incluso en las condiciones más extremas. El sistema ofrece una mezcla ideal de potencia, control y eficiencia energética, consolidando la posición del Sierra Echo-S como un referente del rendimiento eléctrico todoterreno.

Una visión compartida de ingeniería avanzada

“Working with Hypercraft to bring this off-road vehicle to life has been an adventure,” expresó Jason Glass, Director de Desarrollo de Negocios para América del Norte de Turntide. “We worked with the Hypercraft team to ensure that the axial flux motor, inverter, and differential function together to provide excellent performance. We are excited to have an incredible car for customers and media to test drive early next year and experience the potential of our technology.”

Las palabras de Glass reflejan la estrecha colaboración entre ambas compañías y su compromiso con el desarrollo de tecnologías limpias y potentes. El enfoque conjunto ha permitido que el Sierra Echo-S integre rendimiento extremo y sostenibilidad, demostrando que los vehículos eléctricos pueden ofrecer potencia sin comprometer la eficiencia.

Disponible para pedidos y próxima fase de pruebas

El Sierra Echo-S con el sistema de propulsión Turntide ya está disponible para pedidos a través del sitio web oficial de la marca: https://drivesierra.com. Según confirmaron ambas compañías, las primeras pruebas de manejo para medios y clientes se realizarán a inicios del próximo año.

Con esta presentación, Turntide Technologies y Hypercraft consolidan su posición en la vanguardia del desarrollo de soluciones eléctricas avanzadas para el segmento todoterreno. El Sierra Echo-S se perfila como una pieza clave en el futuro de la movilidad sostenible, donde la potencia, la innovación y la ingeniería de precisión convergen para transformar la experiencia del conductor en los caminos más desafiantes.