Tokio anuncia los ganadores del Tokyo Financial Award 2025 y refuerza su estrategia como centro financiero global sostenible

Caracas — El Gobierno Metropolitano de Tokio anunció los ganadores del Tokyo Financial Award 2025, en una iniciativa que busca consolidar a la capital japonesa como un referente mundial en innovación financiera y sostenibilidad, en el marco de su estrategia de largo plazo para fortalecer su posicionamiento internacional.

La administración capitalina señaló que la ciudad está impulsando medidas para convertirse en un líder global bajo el plan denominado “Tokyo, the world’s Financial Services hub for a sustainable future,”, con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones financieras que contribuyan a resolver desafíos sociales y ambientales.

El Tokyo Financial Award, establecido en 2018, reconoce propuestas innovadoras que aplican tecnología financiera avanzada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar una sociedad sostenible mediante el uso de las finanzas como herramienta de transformación.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 2 de marzo de 2026 en el Tokyo Innovation Base, ubicado en el distrito financiero de Marunouchi, y formará parte de la agenda de la Japan Fintech Week 2026, uno de los eventos más importantes del sector financiero tecnológico en el país asiático.

Según los organizadores, el evento incluirá la entrega oficial de premios, presentaciones de las empresas ganadoras, paneles especializados y oportunidades de networking entre empresas, inversionistas y reguladores.

Innovación financiera y tecnología lideran los premios

En la categoría de Innovación Financiera, que reconoce a compañías que desarrollan servicios disruptivos, la empresa japonesa Impact Circle obtuvo el primer lugar. La firma ofrece herramientas que permiten generar automáticamente indicadores de impacto social, facilitando la evaluación de inversiones por parte de instituciones financieras.

El segundo lugar fue otorgado a la empresa estadounidense Clarity AI, que proporciona plataformas impulsadas por inteligencia artificial para analizar la sostenibilidad de inversiones, mientras que el tercer puesto fue para Japan Asset Management Platform, que ofrece servicios integrales para la estructuración y gestión de fondos cotizados en bolsa (ETF).

Además, el jurado concedió premios especiales a EduCare, Henry y MynaWallet, empresas que desarrollan soluciones de financiamiento educativo, factoring hospitalario y sistemas de pago con activos digitales, respectivamente.

Proyectos sostenibles también reciben reconocimiento

En la categoría de Sostenibilidad, el galardón destacó iniciativas vinculadas a inversiones ESG y al desarrollo de capacidades en finanzas sostenibles.

Entre los ganadores figura GOYOH, que desarrolló un sistema para medir el impacto social y ambiental de activos inmobiliarios, así como Tokyu Fudosan Holdings, que emitió bonos verdes destinados a financiar proyectos de biodiversidad en Tokio.

Por su parte, Jikantechno recibió además el Premio Especial del Gobernador por Finanzas Verdes, gracias a su tecnología para fabricar materiales con bajo impacto ambiental utilizando residuos agrícolas.

En el ámbito académico, el Graduate School of Frontier Sciences de la Universidad de Tokio fue reconocido por su programa de formación para profesionales en finanzas sostenibles, mientras que el Seminario Yumiko Miwa de la Universidad Meiji recibió un reconocimiento especial del jurado.

Evento clave para el ecosistema fintech global

La ceremonia también incluirá sesiones técnicas y paneles organizados por la Agencia de Servicios Financieros de Japón, incluyendo una discusión titulada: “New customer experience values co-created by financial and non-financial technologies”.

Este encuentro reunirá a ejecutivos del sector fintech japonés, incluyendo representantes de empresas como SmartBank, Finatext Holdings y Merpay.

Asimismo, los organizadores confirmaron que el evento busca fortalecer la cooperación internacional y atraer nuevas inversiones.

«This will be a collaborative event with the Japan Fintech Week 2026 which is organized by the Financial Services Agency (FSA). It will also include pitches by the award-winning business operators and sessions led by the FSA and fintech industry stakeholders, in addition to numerous networking opportunities.»

Tokio busca consolidar su liderazgo financiero mundial

El anuncio forma parte de la Estrategia Tokio 2050, una hoja de ruta que incluye el fortalecimiento del sector financiero como pilar clave del crecimiento económico.

«We are pleased to announce the winners of the Tokyo Financial Award 2025, as detailed below, and details of the ceremony to celebrate their achievements.»

Las autoridades japonesas consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a Tokio como un centro financiero global competitivo frente a otras capitales internacionales.

La Japan Fintech Week 2026 se celebrará entre el 24 de febrero y el 6 de marzo, con la participación de actores locales e internacionales, y servirá como plataforma para promover el ecosistema fintech japonés.

El registro para asistir a la ceremonia permanecerá abierto hasta el 25 de febrero de 2026 o hasta completar el aforo disponible.

Con esta iniciativa, Tokio reafirma su apuesta por el desarrollo de soluciones financieras innovadoras, en momentos en que la sostenibilidad y la tecnología redefinen el futuro de la industria financiera global.