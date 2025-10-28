TIRI impulsa la profesionalización del mercado de capitales en Taiwán con el lanzamiento del programa TIRC

El Instituto de Relaciones con Inversionistas de Taiwán (TIRI, por sus siglas en inglés) celebró su 7ª Conferencia Anual, en la que anunció oficialmente el lanzamiento del Taiwan Investor Relations Charter (TIRC), un programa de formación profesional destinado a fortalecer la comunicación, el gobierno corporativo y la transparencia de las empresas que cotizan en la bolsa taiwanesa.

La iniciativa establece un marco estructurado de aprendizaje y desarrollo de talento, con el propósito de elevar los estándares de profesionalismo en las relaciones con inversionistas (IR) y consolidar un nuevo referente de calidad en el mercado de capitales de Taiwán.

Un nuevo impulso para la profesionalización del sector

El lanzamiento del TIRC representa un paso decisivo en la evolución del ecosistema financiero del país. Este programa de certificación busca dotar a los profesionales de relaciones con inversionistas de herramientas y conocimientos que les permitan alcanzar competencias internacionales, mejorar la comunicación estratégica y fortalecer la gestión de información financiera.

TIRI explicó que el objetivo central del programa es incrementar la confianza de los inversionistas, promoviendo prácticas transparentes y responsables que refuercen la reputación y la competitividad de las empresas taiwanesas a nivel global.

Reconocimiento a la excelencia en relaciones con inversionistas

Durante la conferencia también se entregaron los 4º Premios TIRI (TIRI Awards), que distinguen los logros más sobresalientes en materia de relaciones con inversionistas.

En la categoría de empresas listadas, los galardonados fueron DELTA (2308), CHENBRO (8210), VPEC (2455), AURAS (3324) y JARLLY (3548).

Además, se incorporó una nueva categoría denominada “IR Progress Potential Award”, que reconoce a diez empresas emergentes de pequeña y mediana capitalización por su destacada gestión en gobierno corporativo y crecimiento de mercado.

En la categoría de empresas del mercado extrabursátil (OTC) también se otorgaron reconocimientos a compañías por su compromiso con la excelencia en la comunicación con inversionistas.

Conferencistas internacionales y visión global

El evento contó con la participación de expertos de Extel, S&P Global y Bloomberg, quienes ofrecieron conferencias magistrales sobre temas clave del entorno financiero:

“Global Investor Perspectives on Taiwan-listed Companies”

“The Evolving IR Landscape in Volatile Markets”

“Leveraging Data Insights to Strengthen IR Strategy”

Estas ponencias resaltaron la importancia de aprovechar los datos, el análisis financiero y la comunicación estratégica para fortalecer la transparencia y la confianza entre empresas e inversionistas, especialmente en mercados caracterizados por la volatilidad.

Formación de líderes y cooperación internacional

El primer grupo de participantes del programa TIRC estuvo conformado por Jonny Kuo, Paul Yeh, Teng-Hsi Chang, Cash Hung, An-Ci Lin, Jack M. Chang, Ya-Jou Chang y Judy Hsu.

Durante la conferencia, el presidente de TIRI, Jonny Kuo, destacó la relevancia del programa con una declaración que marcó el tono del encuentro:

“The TIRC program marks a major milestone in Taiwan’s IR development — helping IR practitioners gain global perspectives and professional capabilities while fostering transparent and effective communication with investors.”

A lo largo de 2025, TIRI también amplió su colaboración internacional mediante acuerdos con instituciones clave como la Bolsa de Valores de Tokio, la Asociación Japonesa de Relaciones con Inversionistas (JIRA), el National Investor Relations Institute (NIRI, EE. UU.), la Asociación Alemana de Relaciones con Inversionistas (DIRK), la Asociación Turca de Relaciones con Inversionistas (TÜYİD) y la Asociación Búlgara de Relaciones con Inversionistas (ABIRD).

Estas alianzas refuerzan el vínculo de Taiwán con la comunidad internacional de IR y garantizan que sus prácticas sigan los más altos estándares globales en materia de comunicación financiera y transparencia.

Hacia un modelo de gobernanza sostenible

De cara a 2026, la Comisión Supervisora Financiera (FSC) de Taiwán avanza en la transición de su Evaluación de Gobierno Corporativo hacia un marco basado en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

En apoyo a esta transformación, TIRI continúa impulsando programas de capacitación para juntas directivas, evaluaciones de desempeño en gobernanza y orientación para mejorar las prácticas de divulgación de sostenibilidad.

Estas acciones buscan fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales y posicionar a Taiwán como un actor competitivo y responsable dentro del mercado global de capitales.

Un futuro basado en la transparencia y la competitividad

Con la creación del programa TIRC y la consolidación de sus esfuerzos internacionales, TIRI reafirma su papel como motor del desarrollo profesional y financiero en Taiwán.

A través de la educación, la cooperación global y la promoción de estándares éticos de gobernanza, el instituto impulsa una nueva era de profesionalismo que refuerza la credibilidad del mercado taiwanés y su preparación ante los retos económicos del futuro.