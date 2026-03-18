GIFF lanza su 24° Concurso Nacional de Guion: impulso estratégico para la industria cinematográfica mexicana

San Miguel de Allende, GTO.– El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) anunció la apertura del 24° Concurso Nacional de Guion Cinematográfico, consolidando una de las iniciativas más relevantes para el fortalecimiento de la industria audiovisual en México. Con más de dos décadas de trayectoria, el certamen se posiciona como un eje estratégico para el desarrollo de contenidos y talento en el sector.

Organizado en colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato, Fundación Expresión en Corto AC, Escribe Cine AC, Corporación Cinéfila, Wabi Entertainment y el Instituto Mexicano de Cinematografía, el concurso busca incentivar la creación de historias originales que puedan traducirse en proyectos viables dentro del mercado cinematográfico nacional.

Con 24 años de trayectoria, el certamen de escritura de guion más importante de México invita a guionistas a postular sus historias. Desde una perspectiva de industria, el GIFF ha enfocado este programa como un mecanismo para fortalecer la cadena de valor del cine, comenzando desde su etapa más crítica: la escritura del guion.

Desde su creación en 2002, este concurso ha sido el pilar de los brazos de Formación e Industria del GIFF. Con una trayectoria ininterrumpida de 24 años, se ha consolidado como la plataforma principal para impulsar la escritura cinematográfica y fortalecer la producción nacional desde su base.

Resultados medibles y crecimiento sostenido

El impacto del concurso ha sido tangible tanto en volumen de participación como en resultados en pantalla. Proyectos que iniciaron en este espacio han logrado posicionarse como referentes del cine contemporáneo, incluyendo Mano de Obra (David Zonana), El Incidente (Isaac Ezban) y Cosas Insignificantes (Andrea Martínez).

En términos de participación, la edición más reciente registró 419 guiones provenientes de 30 estados de la República y 10 países, reflejando un alcance internacional creciente. En total, el concurso ha acumulado más de 6,700 proyectos inscritos a lo largo de su historia, una cifra que evidencia su relevancia como plataforma de descubrimiento de talento.

En 2025 los proyectos ganadores fueron Sangre Mezcal de José Armando Cuevas y Carlos Gónzalez López en la categoría de Largometraje, y El Hablador de José Jaime Vásquez Chaires, consolidando una nueva generación de creadores con potencial de inserción en el mercado.

Convocatoria 2026: enfoque en viabilidad y profesionalización

Para la edición 2026, el GIFF ha establecido un periodo de recepción de trabajos del 17 de marzo al 16 de abril de 2026 (cierre a las 14:00 hrs). El concurso está dirigido a autores mexicanos, así como a extranjeros naturalizados o residentes en México con al menos tres años de permanencia en el país, ampliando la base de talento elegible.

La convocatoria está abierta a creadores mayores de 18 años interesados en postular guiones inéditos en las categorías de cortometraje y largometraje de ficción. Este enfoque busca diversificar la oferta de contenidos y adaptarse a distintos formatos de producción dentro de la industria.

En términos técnicos, los trabajos deben estar escritos en español, contar con registro ante INDAUTOR o WGA y presentarse con una sinopsis corta. Los largometrajes deberán tener una duración de entre 85 y 120 minutos, mientras que los cortometrajes se situarán en un rango de 1 a 10 minutos, bajo el estándar de una cuartilla por minuto en pantalla.

Un elemento clave del proceso de evaluación será la viabilidad de producción. El jurado priorizará obras de alta calidad que consideren las posibilidades reales de ejecución dentro del contexto actual del cine mexicano, alineando la creatividad con criterios de mercado y financiamiento.

Impacto económico y proyección de talento

Más allá del reconocimiento artístico, el concurso ofrece incentivos económicos y apoyos para el desarrollo de los proyectos ganadores, lo que representa una oportunidad concreta para avanzar en la producción y eventual comercialización de las obras.

Los resultados serán anunciados durante la Ceremonia de Clausura del GIFF 2026, evento que funciona como vitrina para inversionistas, productores y actores clave del ecosistema audiovisual.

Con esta iniciativa, el GIFF refuerza su papel como catalizador de la industria cinematográfica mexicana, apostando por el desarrollo de propiedad intelectual local y la profesionalización de guionistas, un factor clave para la competitividad del sector en mercados internacionales.